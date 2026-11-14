“Queremos estar cerca de ustedes”: el conmovedor encuentro de León XIV con adultos mayores en Santa Cruz de Succhabamba

Papa León XIV y su mensaje a las personas de la tercera edad de Santa Cruz de Succhabamba

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El regreso del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba estuvo marcado por uno de los momentos más humanos y conmovedores de su visita pastoral al norte del Perú. Esta vez, lejos de las grandes concentraciones y de las multitudes que lo esperaban en las calles, el Santo Padre quiso encontrarse cara a cara con quienes muchas veces permanecen en silencio, pero cuya fe sostiene a sus comunidades: los adultos mayores, las personas enfermas y quienes enfrentan dificultades de salud.

En el interior de la iglesia La Inmaculada, un grupo de fieles aguardaba con expectativa su llegada. Muchos eran adultos mayores que, debido a sus condiciones físicas, permanecían sentados en sillas de ruedas. Otros llegaron acompañados por familiares y personas cercanas, con la ilusión de volver a encontrarse con Robert Prevost, a quien conocieron durante sus años de servicio pastoral en esta parte de Cajamarca.

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Un grupo de adultos mayores asiste a un encuentro comunitario en Santa Cruz de Succhabamba durante las actividades eclesiásticas vinculadas a la visita de Robert Prevost en Perú.

La emoción se percibía en cada rostro. Algunos sostenían fotografías del pontífice, otros levantaban sus teléfonos celulares para guardar el recuerdo de una jornada que difícilmente olvidarán. No todos tendrían la oportunidad de acercarse personalmente, pero estaban allí para escucharlo, recibir su bendición y demostrarle que su presencia seguía siendo importante para ellos.

Cuando León XIV apareció en el recinto, los asistentes lo recibieron con aplausos. Vestido de blanco, se acercó al micrófono y expresó la alegría que le producía regresar a una localidad que conserva un significado especial en su historia como religioso y obispo en el Perú.

“Hermanas y hermanos, con cuánta alegría una vez más me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú”, manifestó.

Sus palabras reflejaban el significado personal de este reencuentro. Santa Cruz no era una parada más dentro de su recorrido apostólico. Era regresar a una comunidad con la que había compartido parte de su vida pastoral y donde todavía permanecían vivos los recuerdos de sus anteriores visitas.

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“Pues estoy muy contento de encontrar a todos ustedes, a los cruceños y los que han venido de más lejos”, agregó.

Papa León XIV bendice a las personas con discapacidad y con enfermedades de Santa Cruz de Succhabamba durante su visita apostólica

El mensaje del Papa a los adultos mayores: “Ustedes también forman parte de la Iglesia”

Uno de los pasajes más significativos de su intervención estuvo dedicado a recordar que todas las personas, independientemente de su edad o condición física, tienen un lugar fundamental dentro de la Iglesia.

León XIV habló especialmente de quienes atraviesan enfermedades, dificultades y situaciones que pueden limitar sus actividades cotidianas. Para el pontífice, estas personas no deben sentirse alejadas de la comunidad religiosa, pues su testimonio también constituye una forma de evangelización.

“El Señor en el bautismo nos llama a todos a ser sus discípulos misioneros, desde los más pequeños hasta los más grandes”, señaló.

Con esta reflexión, el Santo Padre recordó que la misión de la Iglesia no está reservada únicamente a quienes pueden desplazarse, participar activamente en celebraciones o realizar labores comunitarias. También quienes viven con enfermedades o enfrentan limitaciones físicas pueden contribuir a la vida de la comunidad a través de su fe y sus oraciones.

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El papa León XIV ofrece un discurso ante adultos mayores en sillas de ruedas congregados en una iglesia de Santa Cruz de Succhabamba durante su visita a Perú.

“Las personas que sufren por la enfermedad y por otros motivos también nos dan un testimonio hermoso en su fe, su fidelidad, con su oración”, expresó ante los asistentes.

La frase tuvo un significado especial para quienes lo escuchaban desde sus sillas de ruedas. Muchos de ellos habían esperado durante horas este encuentro y encontraron en sus palabras un reconocimiento a sus propias experiencias, a sus dificultades y a la perseverancia con la que mantienen su fe.

“Ustedes también forman parte de la Iglesia. Queremos estar cerca de ustedes”, añadió.

El mensaje fue también una invitación a no dejar de lado a los adultos mayores ni a las personas que necesitan asistencia. Su presencia, recordó el Papa, es indispensable para construir una comunidad que camine unida y que reconozca la dignidad de todos sus integrantes.

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Robert Prevost se dirige a un grupo de adultos mayores en sillas de ruedas durante un acto religioso celebrado en Santa Cruz de Succhabamba.

León XIV pidió a los fieles que recen por él

Durante su encuentro, el pontífice también hizo un pedido especial a los adultos mayores: que continúen rezando por los demás, por quienes atraviesan dificultades y por él mismo.

Lejos de presentar la oración como una actividad reservada para quienes tienen una vida religiosa activa, León XIV la destacó como una manera concreta de acompañar a otras personas y mantenerse unidos como comunidad.

“Invitamos a ustedes a rezar por otros, por un servidor, por todas las personas que necesitan la ayuda de Dios”, manifestó.

El Papa puso énfasis en la necesidad de caminar juntos como parte de una misma familia, sin diferencias por edad, condición física o circunstancias personales.

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El pontífice León XIV reza arrodillado ante la Santa Cruz de Succhabamba durante una visita en Perú acompañado por autoridades eclesiásticas.

“Y que así estemos siempre unidos, que caminemos todos juntos como pueblo de Dios, hijos de Dios, hijos del mismo Padre”, expresó.

Sus palabras fueron recibidas con atención y aplausos por los presentes. Para los adultos mayores de Santa Cruz, el encuentro representó una oportunidad de escuchar directamente un mensaje de cercanía de quien había formado parte de la historia religiosa de su comunidad.

Antes de despedirse, León XIV les dirigió unas palabras de felicitación y anunció que intentaría acercarse a algunos de ellos, aunque debía continuar con su agenda.

“Felicidades a todos. Les doy la bendición y saludaré a unos pocos porque, como saben, después tenemos la celebración de la santa misa. El Señor esté con ustedes”, señaló.

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El pontífice León XIV se dirige a los fieles junto al altar durante su visita a la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Perú.

El Papa también se detuvo ante el Señor del Costado para orar

La visita a la iglesia La Inmaculada tuvo, además, un momento de profundo significado religioso. En este templo se encuentra el Señor del Costado, una de las imágenes de mayor devoción para los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba.

León XIV se tomó un tiempo para acercarse a la sagrada imagen, permanecer en oración y rendirle honores. Fue una pausa especial dentro de una jornada cargada de actividades, pero también un gesto que permitió recordar su vínculo con las tradiciones religiosas de esta comunidad cajamarquina.

Una escultura de Jesucristo permanece expuesta ante un muro de piedra con exvotos en Santa Cruz de Succhabamba durante actividades eclesiásticas en Perú.

La presencia del Señor del Costado tiene un lugar importante en la identidad de los cruceños. Su devoción forma parte de las celebraciones que congregan a familias enteras y que mantienen viva la tradición católica de la localidad.

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Robert Prevost participa en una ceremonia religiosa frente a la urna del Santo Padre León XIV en Santa Cruz de Succhabamba, Perú.

Para el Papa, detenerse ante esta imagen también significó reencontrarse con una expresión de fe que conoció durante sus años de labor pastoral en la zona.

Papa León XIV le rinde honores al Señor del Costado en Santa Cruz de Succhabamba. Le pone flores, una vela y reza delante de la imagen

Una despedida con bendición y esperanza

Antes de continuar con su recorrido, León XIV impartió su bendición a los presentes, utilizando las palabras tradicionales de la Iglesia.

“Nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén”, pronunció.

Los asistentes recibieron la bendición con emoción. Algunos levantaron las manos, otros inclinaron la cabeza y muchos aprovecharon los últimos segundos para fotografiar al pontífice.

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