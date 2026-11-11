Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026

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La Copa Perú 2026 definirá a sus ocho finalistas este domingo 15 de noviembre, cuando se disputen los partidos de vuelta de los octavos de final de la Etapa Nacional. Los 16 equipos que permanecen en carrera afrontarán una jornada decisiva en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Programación de los octavos de final vuelta de la Copa Perú 2026

Domingo 15 de noviembre

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ADA Cajabamba (Cajamarca) vs. Cruz de Chalpón (Lambayeque)

Leones de Anccaca (Puno) vs. Sport Huaja (San Martín)

Unión Minas de Pamputa (Apurímac) vs. CESA (Junín)

CSD Bancos (Ucayali) vs. Viargoca FC (Arequipa)

Vinicunca FC (Cusco) vs. Sport Machete (Huancavelica)

Sociedad Tiro 28 (Pasco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad)

Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) vs. Juventud Palmeiras (Callao)

Bella Esperanza (Lima) vs. Domingo Dianderas FC (Ica)

Así son los cruces de los octavos de final de la Copa Perú 2026. (hinchapelotas)

Dónde ver los oactavos de final vuelta de la Copa Perú 2026

La Copa Perú 2026 no contará con transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable durante los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional.

Los aficionados deberán recurrir a alternativas regionales y digitales para seguir los partidos desde las distintas provincias del país.

Las radios locales, las productoras y las páginas deportivas de cada región realizarán emisiones en vivo a través de Facebook. Algunos clubes y colectivos ligados al fútbol departamental también podrán difundir los encuentros de ida y vuelta por esa plataforma.

Los canales regionales de YouTube serán otra opción para los seguidores. Los medios independientes de cada departamento suelen transmitir los compromisos o desarrollar coberturas en directo de los representantes de sus ligas.

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Los portales deportivos complementarán la información con el minuto a minuto, los resultados y la programación de cada jornada.

Domingo Dianderas eliminó a Atlético Torino por los 16avos de la Copa Perú 2026. (Domingo Dianderas)

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Así llegan Domingo Dianderas y los otros equipos a los octavos de final de vuelta

Sport Machete y Viargo FC tomarán ventaja en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú, después de las goleadas obtenidas en sus respectivos estadios.

El primero derrotó por 6-1 a Vinicunca FC, mientras que Viargo FC venció 4-1 a CSD Bancos. Ambos resultados les conceden una diferencia amplia antes de las revanchas.

Sport Huaja también llegará con una ventaja tras superar 2-0 a Leones de Anccaca en territorio selvático. La serie se resolverá en Puno, donde el conjunto local deberá revertir el marcador.

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Sociedad Tiro 28 sorprendió al imponerse 3-1 ante Deportivo El Inca en La Libertad. Ahora definirá el pase en Pasco con dos goles de margen.

Tres eliminatorias permanecen igualadas: Cruz de Chalpón y ADA Cajabamba empataron sin goles, CESA igualó 1-1 con Unión Minas Pamputa y Juventud Palmeiras firmó un 2-2 ante Atlético Nacional de Iquitos.

Domingo Dianderas y Bella Esperanza también igualaron 1-1 en un partido que tuvo un gol limero y la respuesta chinchana en la última acción.

Goles y resumen de la igualdad 1-1 entre el elenco de Jorge Luna con el conjunto de Cañete en Chincha. (Video: No Somos TV)

Resultados de octavos de final ida por la Copa Perú 2026

Domingo 08 de noviembre

Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 14:00 horas (19:00 GMT) | Estadio Sebastián Vilela | Resultado: 0-0

Sport Huaja (San Martín) vs. Leones de Anccaca (Puno) | 14:30 horas (19:30 GMT) | Estadio Municipal Eladio Tapullima | Resultado: 2-0

CESA (Junín) vs. Unión Minas de Pamputa (Apurímac) | 15:30 horas (20:30 GMT) | Estadio Monumental Jauja | Resultado: 1-1

Viargoca FC (Arequipa) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 15:30 horas (20:30 GMT) | Estadio Municipal de Atico | Resultado: 4-1

Sport Machete (Huancavelica) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 15:30 horas (20:30 GMT) | Estadio IPD de Huancavelica | Resultado: 6-1

Deportivo El Inca (La Libertad) vs. Sociedad Tiro 28 (Pasco) | 15:30 horas (20:30 GMT) | Estadio Mansiche | Resultado: 1-3

Juventud Palmeiras (Callao) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | 16:00 horas (21:00 GMT) | Estadio Facundo Ramírez Aguilar | Resultado: 2-2

Domingo Dianderas FC (Ica) vs. Bella Esperanza (Lima) | 18:00 horas (23:00 GMT) | Estadio Félix Castillo Tardío | Resultado: 1-1

Resultados de los octavos de final ida por la Copa Perú 2026