Así fue el impresionante pastel que Chiclayo preparó para el papa León XIV: recrearon su llegada a caballo a los pueblos alejados del Perú

Un pastel decorado con figuras religiosas y motivos tradicionales rinde homenaje al papa León XIV con alusiones a la ciudad de Chiclayo.

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La historia del papa León XIV en el Perú también se puede contar a través de los pequeños detalles. Y uno de ellos apareció durante la cena que compartió la noche del viernes con obispos, sacerdotes y miembros de la diócesis de Chiclayo: un impresionante pastel preparado especialmente para rendir homenaje a su misión pastoral en el país y, sobre todo, a los años en los que estuvo al frente de la Iglesia católica en esta ciudad del norte peruano.

La sorpresa no pasó inadvertida. Sobre una mesa, un pastel de varios niveles concentró numerosos elementos que reconstruían parte de la vida de Robert Prevost antes de convertirse en el sucesor de Pedro. No era una torta convencional ni un simple postre para celebrar su visita. Era una representación de su historia en el Perú, elaborada con figuras, símbolos religiosos, referencias a las tradiciones locales y hasta una recreación de aquellos recorridos que realizaba para llegar a los pueblos más alejados de su jurisdicción pastoral.

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El detalle que más llamaba la atención era la cantidad de escenas que reunía la decoración. Cada nivel parecía contar un capítulo diferente de su relación con Chiclayo y las comunidades donde desarrolló su trabajo religioso. Desde la Catedral de la ciudad hasta las imágenes de santos y advocaciones veneradas por los fieles, todo tenía un significado especial para quienes compartieron con él aquellos años.

En la parte superior destacaba una figura de León XIV vestido de blanco, con los brazos levantados en señal de saludo y bendición. Detrás se levantaba una representación de la Catedral de Chiclayo, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad que fue su sede episcopal. Debajo aparecía una inscripción que lo identificaba como “León XIV, Mensajero de la Paz”, acompañada de elementos decorativos dorados y el escudo pontificio.

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La composición era un homenaje a su presente como Papa, pero también a las raíces que conserva en el norte peruano.

Un pastel de varios niveles decorado con motivos religiosos y figuras tradicionales agradece la misión pastoral del papa León XIV en Chiclayo. (@descifrandoaleon)

Robert Prevost a caballo: el recuerdo de sus visitas a los pueblos alejados

Uno de los detalles más significativos del pastel se encontraba en el nivel inferior. Allí aparecía una pequeña figura de Robert Prevost montado sobre un caballo, vestido de negro y con lentes oscuros, acompañado de una recreación del paisaje rural peruano.

La escena no fue elegida al azar. Recordaba una de las imágenes más representativas de su etapa como obispo de Chiclayo: sus desplazamientos hacia comunidades alejadas, donde las distancias y las dificultades de acceso no impedían que cumpliera con su labor pastoral.

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Durante aquellos años, Prevost recorrió diferentes localidades para encontrarse con los fieles, celebrar misas, acompañar a las familias y conocer de cerca las necesidades de las poblaciones. En algunos lugares, los caminos hacían necesario trasladarse a caballo, una forma de llegar hasta comunidades donde el acceso vehicular podía resultar complicado.

Un pastel decorado con motivos religiosos y escenas locales agradece una misión pastoral en Chiclayo mediante un mensaje inscrito en su base. (@descifrandoaleon)

La figura reproduce precisamente esa faceta del religioso estadounidense que construyó una relación cercana con los habitantes de esta parte del país. Antes de convertirse en León XIV, fue un obispo que conoció la realidad de las comunidades rurales y que hizo de las visitas pastorales una parte importante de su servicio religioso.

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A pocos centímetros de esa representación también aparecía un personaje vestido con indumentaria tradicional y sombrero, sosteniendo pequeñas banderas peruanas. La escena completaba el homenaje a la identidad de las poblaciones que formaron parte de su recorrido por el norte del país.

La imagen de Prevost a caballo terminó convirtiéndose en uno de los elementos más llamativos de la torta porque recuperaba un recuerdo que muchos chiclayanos reconocen: el obispo que no se limitaba a esperar a sus fieles en la Catedral, sino que también salía a buscarlos en sus propias comunidades.

Robert Prevost se paseaba a caballo cuando vivía en Chiclayo

Santo Toribio y la Santísima Cruz de Motupe también estuvieron presentes

La decoración también incorporó referencias a la profunda tradición religiosa de Lambayeque. Entre ellas destacaban representaciones vinculadas a Santo Toribio de Mogrovejo y a la Santísima Cruz de Motupe, dos expresiones de fe que forman parte de la identidad espiritual de esta región.

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La presencia de estas imágenes no era un elemento decorativo aislado. Representaba el vínculo entre la misión pastoral de Prevost y las manifestaciones de religiosidad popular que encontró durante sus años en el norte peruano.

La Santísima Cruz de Motupe, cuya devoción convoca cada año a miles de peregrinos, constituye una de las expresiones religiosas más importantes de Lambayeque. Su incorporación en el pastel evocaba una tradición que trasciende generaciones y que reúne a familias enteras alrededor de la fe.

Un pastel de varios niveles decorado con motivos religiosos y figuras tradicionales agradece la misión pastoral del papa León XIV en Chiclayo. (@descifrandoaleon)

También destacaba la representación de la Virgen María, rodeada de un resplandor dorado y azul, además de una figura religiosa vestida con hábito negro. Estos elementos reforzaban el carácter espiritual de la composición y su intención de reunir en una sola pieza distintas expresiones de la religiosidad peruana.

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Cada imagen ayudaba a reconstruir la historia de un religioso que, durante su permanencia en el país, conoció de cerca las costumbres, las devociones y las celebraciones de las comunidades que acompañó.

Un homenaje a sus años como obispo de Chiclayo

La frase colocada en la base del pastel resumía el sentido de toda la sorpresa: “Gracias por su misión pastoral en Chiclayo”.

El mensaje estaba dirigido al hombre que llegó al norte peruano como religioso y terminó construyendo una historia que hoy forma parte de la memoria de la diócesis. Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo durante el cual mantuvo contacto con parroquias, sacerdotes, religiosos y comunidades de Lambayeque y otras localidades de su jurisdicción.

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Su trabajo pastoral estuvo marcado por las visitas a diferentes poblaciones, el acompañamiento a los fieles y su participación en celebraciones religiosas. Esa experiencia explica por qué su regreso como Papa tiene una carga emocional tan importante para quienes lo conocieron antes de su elección pontificia.

El papa León XIV comparte un banquete con miembros del clero frente a un pastel conmemorativo de varios niveles. (@descifrandoaleon)

La torta recuperaba precisamente esa historia: no solo al Papa que hoy representa a la Iglesia católica ante el mundo, sino también al obispo que recorrió caminos, visitó pueblos y compartió con los habitantes de esta región.

La Catedral, las imágenes religiosas, los paisajes rurales y la figura montada a caballo conformaban una especie de memoria visual de su paso por Chiclayo.

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Una cena de reencuentro con la diócesis que marcó su historia

La sorpresa fue preparada para una velada especial que reunió al pontífice con obispos, sacerdotes y miembros de la diócesis de Chiclayo. Las fotografías de la reunión muestran a León XIV compartiendo la mesa con representantes de la Iglesia local, en un ambiente de fraternidad y cercanía.

También quedó registrada una fotografía grupal en la que aparece rodeado de numerosos religiosos y sacerdotes que participaron de este encuentro.

La cena permitió recuperar, desde otro escenario, el vínculo que el Santo Padre mantiene con quienes fueron parte de su vida pastoral en el Perú. Para muchos de los presentes, compartir nuevamente con él tenía un significado que iba más allá de su actual responsabilidad como pontífice.

Un grupo de sacerdotes y obispos posa sobre el césped junto a un pastel con figura papal durante un encuentro eclesiástico. (@descifrandoaleon)

El pastel fue una manera de expresarle ese reconocimiento. A través de sus figuras y detalles, los organizadores reunieron recuerdos de una etapa que permanece viva en la memoria de la Iglesia chiclayana.

Porque si algo dejó claro esta sorpresa es que la historia de León XIV con el Perú no comenzó con su elección como Papa. Se construyó mucho antes, en las parroquias, en las celebraciones religiosas, en los encuentros con las familias y en aquellos caminos que recorría para llegar hasta las comunidades más distantes.

Y en ese enorme pastel, preparado especialmente para recibirlo durante su regreso, Chiclayo encontró una manera muy particular de decirle gracias por no olvidar la tierra donde también dejó parte de su historia.