Así fue el viaje del papa León XIV en helicóptero de la FAP entre Chiclayo y Cajamarca: els sumo pontífice ingresó a la cabina de pilotaje

El papa León XIV observa por la ventanilla durante su traslado en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú entre Chiclayo y Cajamarca. (FAP)

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El papa León XIV completó el viaje en helicóptero entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, como parte de su agenda pastoral en el norte del Perú. El pontífice se trasladó a bordo de una aeronave MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y, durante el vuelo, ingresó a la cabina de pilotaje para conocer a la tripulación encargada de la operación.

La jornada aérea se desarrolló sin contratiempos y dentro de los horarios establecidos en el programa oficial. El vuelo de ida salió desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, con destino al campo de aterrizaje Leoncio Prado, ubicado en la provincia cajamarquina de Santa Cruz.

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El papa León XIV viaja junto a su comitiva en el interior de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su trayecto desde Chiclayo hacia Cajamarca. (FAP)

El traslado formó parte de las actividades previstas luego de la participación del Santo Padre en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, realizado en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Desde allí, León XIV se dirigió a la instalación aérea para abordar el helicóptero que lo llevaría a territorio cajamarquino.

El video registra el interior de una aeronave militar durante un traslado aéreo. En las imágenes se observa a una persona con sotana blanca sentada de espaldas frente a la cabina de mando, mientras un miembro de la tripulación con traje de vuelo y casco permanece de pie en la zona de carga.

León XIV conoció la cabina

Uno de los momentos del recorrido ocurrió durante el vuelo. El papa León XIV ingresó a la cabina de pilotaje del helicóptero MI-17 y saludó a los integrantes de la tripulación que asumieron la misión de trasladarlo entre Lambayeque y Cajamarca.

La aeronave fue acondicionada por la FAP para el desplazamiento pontificio y contó con personal preparado para la operación. El vuelo se realizó bajo el plan de seguridad establecido para la visita apostólica, que incluyó coordinaciones en los puntos de salida y llegada.

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El papa León XIV permanece de pie con auriculares en la cabina de un helicóptero militar durante su traslado desde Chiclayo hacia Cajamarca. (FAP)

La programación contemplaba una ruta de aproximadamente 40 minutos entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. El helicóptero aterrizó conforme al horario previsto en el campo de aterrizaje Leoncio Prado, donde se organizó el dispositivo para recibir al pontífice antes de su desplazamiento terrestre hacia la explanada principal de la localidad.

La agenda difundida previamente señalaba que la salida desde la Base Aérea de Chiclayo sería a las 9:10 y que el arribo a Santa Cruz estaba calculado para las 9:50. El traslado se cumplió dentro de ese cronograma, sin incidencias reportadas durante el trayecto.

El papa León XIV viaja en el interior de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su trayecto entre Chiclayo y Cajamarca acompañado por tripulantes y periodistas. (FAP)

El pontífice presidió una misa en Santa Cruz de Succhabamba

Tras su llegada a Cajamarca, el Papa se trasladó hacia la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde presidió una misa ante los fieles reunidos para la celebración. La actividad formó parte de la visita de León XIV a una zona con la que mantiene un vínculo desde su etapa como obispo de Chiclayo.

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El retorno a Lambayeque también se efectuó en el helicóptero MI-17. Luego de culminar sus actividades pastorales, el pontífice volvió al campo de aterrizaje para iniciar el viaje de regreso a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

El papa León XIV conversa en el interior de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su trayecto desde Chiclayo hacia Cajamarca. (FAP)

El vuelo de retorno desde Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo se realizó sin contratiempos y dentro del horario establecido. El plan contemplaba la salida desde Cajamarca a las 13:15 y la llegada a la base aérea chiclayana a las 14:00.

Con el aterrizaje en Chiclayo concluyó la operación aérea entre ambas regiones. La agenda del Santo Padre continuó por la tarde con el encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

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El papa León XIV desciende de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su trayecto desde Chiclayo hacia Cajamarca. (FAP)