Cristiano evangélico emocionado por llegada del papa León XIV a Chiclayo: “Estamos unidos en una sola fe”

Un padre de familia evangélico recordó con emoción el vínculo que mantuvo con Robert Prevost durante su labor pastoral en Chiclayo. Junto a su familia, llegó hasta la capilla San Óscar A. Romero para esperar al papa León XIV y expresar su respeto y cariño por quien, según contó, siempre los recibía con afecto y disposición para dialogar sobre la fe en Cristo.

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El viernes 13 de noviembre, mientras el papa León XIV se encontraba en la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el centro poblado El Bosque, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, decenas de personas aguardaban en los exteriores con la esperanza de recibir su saludo. Entre ellas había una familia evangélica que quiso estar presente para reencontrarse simbólicamente con quien conocieron durante sus años de servicio pastoral en esta región.

El padre de familia contó que había conocido al entonces obispo de Chiclayo durante actividades de evangelización y encuentros sobre el cristianismo y la fe. Aunque pertenece a una iglesia distinta de la católica, aseguró que conserva un recuerdo especial de la cercanía con la que Prevost los recibía cada vez que acudían a conversar con él.

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“Siempre cuando íbamos a visitarlo, él nos recibía con amor, con aprecio y mucho cariño. Siempre”, relató emocionado durante una entrevista con una corresponsal de Latina Noticias, mientras esperaba la salida del papa.

El recuerdo de una familia evangélica sobre Robert Prevost

El hombre explicó que forma parte de la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial, una conocida congregación evangélica de presencia nacional. Según contó, durante su permanencia en Chiclayo participaba junto con otros integrantes de su iglesia en encuentros con Prevost para conversar sobre el cristianismo y la fe.

El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)

“La Iglesia Evangélica del Movimiento Misionero Mundial, el pastor iba con nosotros a querer charlar, a dialogar, y él siempre nos escuchaba”, recordó con la voz entrecortada por la emoción.

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Al explicar por qué había acudido a esperar a León XIV, destacó que su admiración por él no significaba dejar de lado sus propias creencias religiosas. Por el contrario, manifestó que mantiene un profundo respeto por la Iglesia católica y considera que los cristianos comparten una misma fe en Jesucristo.

“Yo soy evangélico y hemos sido allegados al papa también en eventos que hacíamos en Chiclayo sobre el cristianismo y la fe. Y respetamos mucho al papa y las creencias católicas. También soy evangélico, pero estamos unidos en una sola fe con Cristo Jesús”, expresó.

La periodista le preguntó por qué se emocionaba tanto al recordar aquellos encuentros. El hombre explicó que la actitud de Prevost hacia él y los integrantes de su congregación fue determinante para guardar ese recuerdo.

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“¿Por qué? Porque siempre cuando íbamos a visitarlo, él nos recibía con amor, con aprecio y mucho cariño. Siempre”, reiteró.

También manifestó su alegría porque el religioso, a quien conoció durante su etapa en Chiclayo, haya sido elegido para dirigir la Iglesia católica. “Nos da un gusto de que el papa sea chiclayano y la gente le recibe con un corazón abierto, con abrazos, con mucho amor, cariño y respeto”, agregó.

Itinerario del papa León XIV para hoy, sábado 14 de noviembre

Un pastel decorado con figuras religiosas y motivos tradicionales rinde homenaje al papa León XIV con alusiones a la ciudad de Chiclayo.

- 8:00 a. m. | Coronación de la Virgen Inmaculada: León XIV participó en el rito de coronación de la imagen mariana en la Catedral de Santa María de Chiclayo.

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- 9:10 a. m. | Viaje a Cajamarca: el papa partió en helicóptero desde Chiclayo rumbo a Santa Cruz de Succhabamba.

- 10:10 a. m. | Llegada a Santa Cruz de Succhabamba: aterrizó en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú, donde fue recibido por autoridades religiosas y una multitud de fieles. Posteriormente, se trasladó hacia la plaza principal.

- 11:00 a. m. | Santa Misa: presidió la celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, ante más de 100.000 asistentes.

- 1:15 p. m. | Retorno a Chiclayo: tiene previsto abordar un helicóptero para regresar a Lambayeque, luego de su encuentro con los fieles cajamarquinos.

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- 2:00 p. m. | Llegada a Chiclayo: aterrizará en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para continuar con las actividades de su visita pastoral.

- 5:30 p. m. | Encuentro de oración en Zaña: participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado a este religioso.

De esta manera, la agenda diferencia las actividades ya realizadas de las que todavía están pendientes.