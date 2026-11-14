Perú

Cristiano evangélico emocionado por llegada del papa León XIV a Chiclayo: “Estamos unidos en una sola fe”

Un padre de familia recordó que junto a su pastor visitaban al entonces obispo Robert Prevost para hablar sobre el cristianismo. “Él siempre nos recibía con mucho cariño”, señaló

Un padre de familia evangélico recordó con emoción el vínculo que mantuvo con Robert Prevost durante su labor pastoral en Chiclayo. Junto a su familia, llegó hasta la capilla San Óscar A. Romero para esperar al papa León XIV y expresar su respeto y cariño por quien, según contó, siempre los recibía con afecto y disposición para dialogar sobre la fe en Cristo.
Guardar

El viernes 13 de noviembre, mientras el papa León XIV se encontraba en la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el centro poblado El Bosque, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, decenas de personas aguardaban en los exteriores con la esperanza de recibir su saludo. Entre ellas había una familia evangélica que quiso estar presente para reencontrarse simbólicamente con quien conocieron durante sus años de servicio pastoral en esta región.

El padre de familia contó que había conocido al entonces obispo de Chiclayo durante actividades de evangelización y encuentros sobre el cristianismo y la fe. Aunque pertenece a una iglesia distinta de la católica, aseguró que conserva un recuerdo especial de la cercanía con la que Prevost los recibía cada vez que acudían a conversar con él.

PUBLICIDAD

Siempre cuando íbamos a visitarlo, él nos recibía con amor, con aprecio y mucho cariño. Siempre”, relató emocionado durante una entrevista con una corresponsal de Latina Noticias, mientras esperaba la salida del papa.

El recuerdo de una familia evangélica sobre Robert Prevost

El hombre explicó que forma parte de la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial, una conocida congregación evangélica de presencia nacional. Según contó, durante su permanencia en Chiclayo participaba junto con otros integrantes de su iglesia en encuentros con Prevost para conversar sobre el cristianismo y la fe.

Un hombre con sotana blanca saluda con la mano desde una estructura metálica frente a una multitud que levanta los brazos con teléfonos móviles
El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)

“La Iglesia Evangélica del Movimiento Misionero Mundial, el pastor iba con nosotros a querer charlar, a dialogar, y él siempre nos escuchaba”, recordó con la voz entrecortada por la emoción.

PUBLICIDAD

Al explicar por qué había acudido a esperar a León XIV, destacó que su admiración por él no significaba dejar de lado sus propias creencias religiosas. Por el contrario, manifestó que mantiene un profundo respeto por la Iglesia católica y considera que los cristianos comparten una misma fe en Jesucristo.

“Yo soy evangélico y hemos sido allegados al papa también en eventos que hacíamos en Chiclayo sobre el cristianismo y la fe. Y respetamos mucho al papa y las creencias católicas. También soy evangélico, pero estamos unidos en una sola fe con Cristo Jesús”, expresó.

La periodista le preguntó por qué se emocionaba tanto al recordar aquellos encuentros. El hombre explicó que la actitud de Prevost hacia él y los integrantes de su congregación fue determinante para guardar ese recuerdo.

“¿Por qué? Porque siempre cuando íbamos a visitarlo, él nos recibía con amor, con aprecio y mucho cariño. Siempre”, reiteró.

También manifestó su alegría porque el religioso, a quien conoció durante su etapa en Chiclayo, haya sido elegido para dirigir la Iglesia católica. “Nos da un gusto de que el papa sea chiclayano y la gente le recibe con un corazón abierto, con abrazos, con mucho amor, cariño y respeto”, agregó.

Itinerario del papa León XIV para hoy, sábado 14 de noviembre

Un sacerdote con vestiduras y mitra junto a las fotos de un pastel con una maqueta de catedral y un jinete a caballo
Un pastel decorado con figuras religiosas y motivos tradicionales rinde homenaje al papa León XIV con alusiones a la ciudad de Chiclayo.

- 8:00 a. m. | Coronación de la Virgen Inmaculada: León XIV participó en el rito de coronación de la imagen mariana en la Catedral de Santa María de Chiclayo.

- 9:10 a. m. | Viaje a Cajamarca: el papa partió en helicóptero desde Chiclayo rumbo a Santa Cruz de Succhabamba.

- 10:10 a. m. | Llegada a Santa Cruz de Succhabamba: aterrizó en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú, donde fue recibido por autoridades religiosas y una multitud de fieles. Posteriormente, se trasladó hacia la plaza principal.

- 11:00 a. m. | Santa Misa: presidió la celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, ante más de 100.000 asistentes.

- 1:15 p. m. | Retorno a Chiclayo: tiene previsto abordar un helicóptero para regresar a Lambayeque, luego de su encuentro con los fieles cajamarquinos.

- 2:00 p. m. | Llegada a Chiclayo: aterrizará en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para continuar con las actividades de su visita pastoral.

- 5:30 p. m. | Encuentro de oración en Zaña: participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado a este religioso.

De esta manera, la agenda diferencia las actividades ya realizadas de las que todavía están pendientes.

Temas Relacionados

ChiclayoPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

El papa León XIV cumple hoy sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempla un encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Davoo Xeneize, La Cobra se enfrentará al equipo de Nico Occhiato en un duelo que genera mucha expectiva en el mundo de redes. Entérate cómo seguir el emocionante cotejo

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Así fue el impresionante pastel que Chiclayo preparó para el papa León XIV: recrearon su llegada a caballo a los pueblos alejados del Perú

Durante la cena que compartió la noche del viernes con obispos, sacerdotes y miembros de la diócesis de Chiclayo, el Santo Padre recibió una sorpresa que resumió parte de su historia en el norte del Perú. Un enorme pastel de varios niveles recreó los lugares, las imágenes religiosas y las escenas que marcaron sus años como obispo, cuando recorría comunidades alejadas para llevar su mensaje pastoral

Así fue el impresionante pastel que Chiclayo preparó para el papa León XIV: recrearon su llegada a caballo a los pueblos alejados del Perú

Retiro CTS cambiará en 2027: Trabajadores tendrían dos opciones nuevas para la libre disposición

Dos caminos se abren para el libre acceso a las CTS en 2027: la opción de disponer del 50% del monto en las cuentas y la de que se amplíe el 100% hasta fines de 2028

Retiro CTS cambiará en 2027: Trabajadores tendrían dos opciones nuevas para la libre disposición

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Ese mismo día en horas de la mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria debatirá el pedido para que el hijastro de Marisel Linares sea excarcelado

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

ENTRETENIMIENTO

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito, reafirma su cariño y confirma apoyo discreto a su familia: “Mi abrazo a sus hijos”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

DEPORTES

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco