Francesco Andrealli confesó su sentir luego de no tener minutos en Perú vs Bolivia y reveló si volverá a ser convocado

El volanto ítalo-peruano no tuvo minutos en la victoria ante Bolivia. Créditos: Jax Latin Media.

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Francesco Andrealli fue una de las novedades de la última convocatoria de la selección peruana. Sin embargo, el técnico Mano Menezes no le dio minutos en el amistoso ante Bolivia, que terminó con victoria de la ‘bicolor’ por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

La decisión generó comentarios, en su mayoría críticos, ya que el mediocampista de 19 años viajó desde Italia a Perú y no tuvo la posibilidad de debutar. Antes de regresar a Europa, Andrealli habló con la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

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Pese a no haber tenido su estreno, el ítalo-peruano valoró la experiencia de su primera convocatoria con la selección. “Me encontré con un gran grupo, con gran alegría. Y nada, que puedo traer eso a Italia con mi equipo”.

También reveló los consejos que recibió de los jugadores más experimentados de la ‘blanquirroja’. “Ya me decían que tengo que estar tranquilo y jugar como sé, que me va a dar muchas oportunidades”.

Francesco Andrealli confesó su sentir luego de no tener minutos en amistoso Perú vs Bolivia.

Andrealli también contó cuáles fueron las palabras de Mano Menezes. “Que siga así, trabajando y que me quede tranquilo, que voy a sumar también minutos con tranquilidad”.

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El volante aseguró que disfrutó la experiencia de sumarse al plantel nacional, a pesar de no haber jugado ante Bolivia. “Sí, sí, eso me encanta, me gusta. Y nada, me quedo tranquilo trabajando”.

Además, analizó el desempeño de Perú en el amistoso disputado en Matute. “Jugamos bien y estuvimos bien en las ocasiones que tuvimos. Y nada”.

Por último, Andrealli respondió sobre una posible convocatoria para el próximo amistoso ante Panamá, previsto para diciembre. “Sí, creo que sí. Ahora vemos también con mi club y ojalá, espero que sí”.

La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

¿Quién es Francesco Andrealli?

Francesco Andrealli nació en Como, Italia, en 2007, y puede representar a Perú por su madre peruana. El volante de 19 años integró selecciones juveniles de la ‘bicolor’ y fue convocado a la sub-20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aunque su equipo no le dio permiso para asistir.

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Formado desde los ocho años en Como 1907, avanzó hasta el equipo Primavera y asumió la capitanía. En 2025, Cesc Fàbregas lo citó por primera vez al plantel de Serie A para un partido ante Empoli, aunque aún no debutó en Primera División. Juega principalmente como pivote, pero también puede desempeñarse de volante mixto o defensor central.

¿Quién es Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán de Como Primavera de Italia y podría debutar con Perú ante Bolivia?

Próximo amistoso de Perú

La selección peruana cerrará su actividad de 2026 con un amistoso ante Panamá, programado para el miércoles 9 de diciembre a las 18.00, hora de Perú. El partido se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.

La convocatoria tendrá como objetivo preparar al plantel para competir tanto en Lima como en la ciudad imperial. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que el equipo busca adaptarse a las exigencias de ambos escenarios.

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El encuentro será transmitido en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. También podrá seguirse por América TVGO, la plataforma gratuita del canal.

Infobae Perú realizará la cobertura, con la previa, el minuto a minuto, las jugadas principales y las declaraciones de los protagonistas.

Próximo partido de Perú tras triunfo frente Bolivia por fecha FIFA. (La Bicolor)

Mano Menezes señaló que ya hubo conversaciones con algunos futbolistas para definir su posible presencia en la lista. “Hemos conversado, aprovechamos esta convocatoria para conversar con algunos jugadores, encaminar esa posibilidad de estar con nosotros en diciembre, periodo en que vamos a estar reunidos para jugar con Panamá”, declaró en conferencia de prensa.

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