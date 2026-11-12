La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

La volante blanquiazul disparó contra los organizadores del torneo tras conocerse que el duelo de vuelta ante Universitario se disputará a las 11:00 del domingo 22 en Matute, un horario que consideró indigno para una definición de título y que, a su juicio, daña al fútbol femenino peruano (X / @allisonazabach)

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La capitana de Alianza Lima, Allison Azabache, lanzó una crítica directa a la organización de la Liga Femenina luego de que se confirmara la programación de la final del Torneo Clausura 2026 ante Universitario de Deportes.

La volante blanquiazul cuestionó, a través de sus redes sociales, el horario fijado para el partido de vuelta: las 11:00 del domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. El malestar de la futbolista no fue aislado: la hinchada blanquiazul también expresó su descontento, al considerar que ese turno no corresponde a la envergadura de una final nacional.

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La queja de Azabache y el horario que encendió la polémica

La programación de la final del Clausura femenino provocó la indignación de Allison Azabache. La capitana de Alianza Lima cuestionó que el duelo decisivo ante Universitario se dispute a las 11:00 en Matute. (X / @allisonazabach)

La programación oficial establece que el choque de ida se disputará el sábado 14 de noviembre a las 15:00 en el Estadio Monumental de Ate, sede de Universitario. La vuelta, en tanto, quedó fijada para el domingo 22 a las 11:00 en el recinto blanquiazul. Fue ese segundo turno el que detonó la reacción pública de Azabache.

“Y sobre todo, gracias a la liga por poner un horario espectacular que merece una final. Y también gracias por el retroceso al fútbol femenino; lo están haciendo cada vez peor, felicidades”, escribió la futbolista en sus redes sociales.

La ironía del mensaje fue recibida con respaldo por parte de los seguidores del club de La Victoria, quienes coincidieron en que un encuentro de esa magnitud merece una franja horaria de mayor visibilidad. Hasta el momento, la Liga Femenina no emitió ningún comunicado oficial que explique los criterios detrás de esa elección.

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Sin embargo, el contexto permite inferir una razón de fondo: el domingo 22 de noviembre también se jugarán los partidos que definirán el título del Torneo Clausura de la Liga 1 masculina, lo que habría condicionado la disponibilidad de franjas horarias y obligado a ubicar la final femenina en el primer turno de la jornada.

Un reclamo que se acumula: del arbitraje al cambio de canal

El horario de la final es apenas el último episodio de una serie de cuestionamientos al fútbol femenino peruano. Azabache ya había criticado las decisiones arbitrales y la comunidad también expresó su rechazo al cambio de plataforma de transmisión. (X / @allisonazabach)

La crítica al horario no es el único frente de malestar que atraviesa el plantel blanquiazul. Días antes, la misma Azabache había alzado la voz por lo que consideró un arbitraje deficiente en las últimas presentaciones del equipo, en particular tras la lesión que sufrió su compañera Estefanía González durante el partido de semifinales ante Sporting Cristal.

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“Estamos felices por llegar a la final, pero con un sabor muy agridulce. Hace mucho que no me pronuncio por acá, pero sinceramente, el arbitraje cada vez deja más que desear. Es indignante la gravedad de la lesión de mi compañera y que ni siquiera se sancione una acción tan clara”, había manifestado la volante en aquella oportunidad.

A esos dos focos de tensión se suma un antecedente que ya había generado rechazo en la comunidad del fútbol femenino peruano: la decisión de trasladar la transmisión de los partidos desde la televisión de señal abierta hacia una plataforma de pago, una medida que redujo el alcance del torneo y que fue interpretada por muchos como un paso atrás en la visibilidad del deporte femenino en el país.

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El patrón que emerge de estas situaciones —horarios marginales, arbitrajes cuestionados, menor exposición televisiva— es el que Azabache sintetizó en su publicación cuando habló de “retroceso”. La futbolista no apuntó a un hecho aislado, sino a una tendencia que, según su lectura, se reitera con cada decisión de los organizadores.

Lo que está en juego en la final del Clausura

La rivalidad entre blanquiazules y cremas tendrá un nuevo capítulo decisivo. Alianza llega tras eliminar a Sporting Cristal y Universitario después de golear a Melgar, en una final que puede definir el destino del campeonato anual. (X / @allisonazabach)

Más allá de la polémica institucional, el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario tiene una carga deportiva considerable. Ambos clubes se clasificaron a la final tras superar sus respectivas semifinales: las blanquiazules derrotaron 1-0 a Sporting Cristal, mientras que las cremas golearon 7-0 a Melgar en una contundente remontada.

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El historial reciente convierte este duelo en un clásico casi obligado de las instancias finales del fútbol femenino peruano. Con excepción del Torneo Apertura de esta misma temporada, las dos instituciones se han visto las caras en las definiciones de los últimos certámenes nacionales, lo que le otorga a este nuevo cruce un sabor adicional de revancha.

El desenlace del Clausura tendrá además consecuencias directas sobre el título anual. Si Alianza Lima se queda con este torneo, ambos equipos deberán disputar una definición por el campeonato nacional de la Liga Femenina 2026, también en formato de ida y vuelta. En cambio, si Universitario se impone, se consagrará campeona de la temporada de manera automática, dado que ya levantó el trofeo del Torneo Apertura.

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