Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Gia Meier y Nicolás Cabieses desataron rumores de romance tras compartir tres días consecutivos de actividades durante el fin de semana.

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Gia Meier, de 23 años, generó nuevas especulaciones sobre su vida sentimental tras admitir, entre risas, que pasó gran parte del fin de semana junto a Nicolás Cabieses, de 21 años, hermano de Ernesto Cabieses y cuñado de la influencer Mafer Neyra. Aunque la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre no confirmó directamente un romance, sus respuestas durante una emisión de ‘ZacaTV’ reavivaron los rumores que circulan desde hace semanas en redes sociales.

Los comentarios surgieron a raíz de una fotografía publicada por Marisol Aguirre en sus plataformas digitales, donde Meier aparece junto a Cabieses durante una reunión familiar. La imagen generó un inmediato revuelo entre los seguidores de la influencer, quienes comenzaron a preguntarse si existía una relación sentimental entre ambos.

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La respuesta de Gia Meier que avivó las especulaciones

Durante una conversación con sus compañeros de ‘ZacaTV’, Gia Meier fue consultada directamente sobre cómo había pasado el fin de semana. Sin mencionar nombres, la influencer respondió con una frase breve que terminó por aumentar la curiosidad de los seguidores: “La pasé lindo el fin de semana”, afirmó.

A partir de esa declaración, sus compañeros de set reconstruyeron las actividades de los últimos días. Recordaron que el sábado Meier y su acompañante coincidieron en una boda y que al día siguiente volvieron a verse en una celebración de cumpleaños. Ante la consulta sobre si compartió ambos eventos con la misma persona, la influencer respondió con una sonrisa: “Sí”.

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La hija de Christian Meier reaccionó entre risas a las preguntas de sus compañeros de ZacaTV y definió su fin de semana con una frase: “La pasé lindo”.

La sorpresa aumentó cuando Andrea Noriega, una de las presentadoras del programa, señaló que el encuentro no se limitó a esos dos días y recordó que ambos también se habían visto el viernes. La observación dio pie a bromas sobre una declaración anterior de Gia Meier, quien solía decir que, cuando salía con alguien, prefería verlo “máximo una vez por semana” porque le daba flojera. El comentario provocó una reacción nerviosa en la influencer.

El origen de los rumores y el vínculo con Mafer Neyra

La fotografía que desató las especulaciones fue publicada por Marisol Aguirre, madre de la influencer, quien suele compartir en sus redes momentos de su vida cotidiana. En una de las imágenes de la celebración, Gia Meier aparece junto a Nicolás Cabieses y otros invitados, lo que llamó la atención de los usuarios que comentaron la publicación.

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Al notar la repercusión que alcanzó la fotografía, la propia Gia Meier le reclamó con humor a su madre por haberla difundido sin consultarle. “Mamá, antes de subir una foto a tus redes, tienes que consultarme”, comentó la influencer. Luego relató cómo descubrió el impacto de la publicación: “Hoy día me he levantado y le he dicho a mi mamá, mira todo lo que has causado”.

Nicolás Cabieses pertenece a una familia conocida dentro del entorno de los creadores de contenido peruanos. Es hermano de Ernesto Cabieses, esposo de Mafer Neyra, quien en más de una ocasión participó como invitada en ‘ZacaTV’. Ese vínculo familiar añadió un elemento adicional a las versiones que circulan sobre la cercanía entre Meier y el joven.

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La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre reaccionó con nerviosismo cuando le preguntaron por el joven de 21 años y resumió su último fin de semana con una frase que avivó las versiones: “La pasé lindo”. Ric La Torre/ Zaca TV

Un comentario previo que hoy cobra otro significado

El episodio reactivó el recuerdo de una conversación anterior registrada en el mismo programa, durante una emisión en la que Mafer Neyra y Ernesto Cabieses participaron como invitados. En esa oportunidad, Gia Meier preguntó qué consejos podía seguir una persona para causar una buena impresión ante sus futuros suegros. “¿Qué consejo le podrían dar a la gente como para dar una buena impresión con los suegros?”, consultó la influencer, pregunta que provocó risas entre los presentes. Mafer Neyra respondió entonces: “¿Quieres que te aconseje directamente?”.

Una imagen difundida por la actriz y un intercambio en ZacaTV pusieron a la influencer en el centro de los comentarios. Aunque no confirmó una relación, evitó negar la cercanía con el joven. Zaca TV/ YouTube

Esa escena, ocurrida semanas antes de que se conociera la fotografía del cumpleaños, resurgió entre los seguidores del programa como un indicio adicional sobre la cercanía entre la influencer y Nicolás Cabieses. Hasta el momento, ni Gia Meier ni Cabieses han confirmado de manera oficial que mantengan una relación sentimental, aunque la propia influencer ya reconoció haber compartido tres encuentros consecutivos con él durante un mismo fin de semana.

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