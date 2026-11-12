Fotos inéditas de Robert Prevost que demuestran que el papa León XIV es peruano de corazón

Pope Leo XIV waves upon his arrival at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

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El papa León XIV aterrizó la tarde del miércoles 11 de noviembre en la Base Aérea del Callao, procedente de Buenos Aires, para iniciar su primera visita apostólica al Perú desde su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. La presidenta Keiko Fujimori encabezó la recepción oficial, junto al canciller Carlos Espá y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Miles de fieles se congregaron desde el mediodía en las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil para presenciar el paso de la comitiva papal rumbo al centro de Lima. La frase “el papa es peruano” se repitió entre la multitud que acompañó el recorrido hasta la Plaza Mayor, donde el pontífice ingresó a Palacio de Gobierno con honores de jefe de Estado y entonó el himno nacional junto a la mandataria.

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En medio de la expectativa por la gira, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, circularon en redes sociales fotografías inéditas de la etapa de Robert Francis Prevost como sacerdote y obispo en territorio peruano. Las imágenes, correspondientes a distintas décadas de su trayectoria pastoral, retratan momentos cotidianos y celebraciones comunitarias que explican el vínculo que mantiene con el país donde adquirió la nacionalidad y vivió más de 20 años de labor pastoral.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Fotos inéditas del papa León XIV en Perú

El material fotográfico abarca desde los primeros años de Prevost como misionero agustino en Chulucanas y Trujillo, durante la década de los 90, hasta su desempeño como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. En conjunto, las fotografías muestran celebraciones de cumpleaños organizadas por sus fieles, actividades de asistencia social y encuentros informales con la comunidad que formó parte de su ministerio antes de llegar al Vaticano.

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Robert Francis Prevost posa junto a un grupo de jóvenes feligreses durante un encuentro de pastoral juvenil en Perú. (Difusión)

Un joven Robert Prevost, con un suéter turquesa, posa junto a un numeroso grupo de jóvenes feligreses en una reunión de pastoral juvenil, con una bola de boliche en primer plano que sugiere una actividad recreativa compartida.

Robert Francis Prevost participa en una celebración comunitaria durante sus años de ministerio pastoral en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

En una fiesta temática de los años 90, Prevost aparece sentado en un sillón decorado con retazos de tela, con un gorro de fiesta y lo que parece un cetro improvisado, mientras un joven con una remera con la inscripción “Alaska” permanece de pie junto a él.

Un grupo de personas acompaña a Robert Francis Prevost durante una celebración en Perú, en la que un asistente le ofrece comida junto a un pastel y un músico con guitarra. (Difusión)

Robert Francis Prevost sonríe a la cámara con confeti sobre su ropa oscura durante una celebración en sus primeros años pastorales. (Difusión)

Primer plano borroso de un rostro masculino joven, de baja resolución y tono anaranjado, probablemente extraído de un video. Viste una prenda oscura con estampado de confeti, con luces de fondo que sugieren un ambiente festivo, aunque la calidad de la imagen impide confirmar el contexto.

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Robert Francis Prevost corta y comparte una torta con feligreses durante su etapa pastoral en Perú. (Difusión)

Vestido con una camisa a cuadros marrón, un Prevost más joven corta una torta decorada con una figura dorada en miniatura, rodeado de fieles en lo que parece un salón comunitario de una de las parroquias donde ejerció su labor.

El obispo Robert Prevost sirve una ración de alimentos desde ollas comunitarias durante una jornada de apoyo social en el norte de Perú. (Difusión)

Ya como obispo de Chiclayo, con sotana blanca de cuello clerical y una cruz pectoral, Prevost reparte arroz y guiso en un plato junto a ollas de gran tamaño, en una escena vinculada a las labores de asistencia social que impulsó durante emergencias como las inundaciones y la pandemia de covid-19 en el norte peruano.

Robert Francis Prevost muerde una torta de cumpleaños rodeado de jóvenes que aplauden y tocan la guitarra durante una reunión comunitaria en Perú. (Difusión)

En otra celebración comunitaria, un grupo de personas rodea a Prevost mientras uno de los asistentes le acerca un alimento a la boca, con un músico tocando la guitarra al costado de la escena.

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Robert Francis Prevost se prepara para apagar las velas de su pastel de cumpleaños junto a un grupo de personas que tocan la guitarra durante una reunión comunitaria en Perú. (Difusión)

Durante un festejo de cumpleaños, Prevost se inclina sobre una torta con una vela encendida para apagarla, rodeado de aplausos de los presentes, en una imagen que remite a los años en que acompañó a comunidades de Chulucanas y Trujillo.

El obispo Robert Francis Prevost sostiene una tarjeta de felicitación durante un agasajo de cumpleaños organizado por Cáritas Chiclayo. (Difusión)

En una fotografía más reciente, ya como obispo, Prevost sostiene un cartel artesanal con la leyenda “Feliz Cumpleaños” junto a globos plateados y una imagen suya vestido con mitra y báculo, en un agasajo organizado por Cáritas Chiclayo, la entidad benéfica de la diócesis donde ejerció su ministerio episcopal.