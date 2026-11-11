Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

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El papa León XIV recibió este miércoles el saludo protocolar de la presidenta Keiko Fujimori, que se prolongó por casi medio minuto, durante la ceremonia oficial de bienvenida en Perú, país donde desarrolló su labor pastoral antes de ser elegido en el cónclave de 2025.

La jefa de Estado, vestida de negro y acompañada por el canciller Carlos Espá, apareció minutos antes del descenso de la comitiva vaticana en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, que aterrizó pasadas las 17:00 horas, a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires.

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León XIV ahora tiene previsto trasladarse al Palacio de Gobierno, donde participará en la ceremonia oficial de bienvenida y sostendrá una reunión con Fujimori.

El programa de bienvenida contempla una recepción con la participación de tres coros infantiles, uno de ellos integrado por personas vinculadas al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

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