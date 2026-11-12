La visión de Marcos López antes del amistoso entre Perú y Bolivia: “Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”

El carrilero del cuadro danés explicó que la escuadra nacional busca consolidar la idea de Mano Menezes en Matute, asegurando que un marcador favorable llegará como consecuencia directa del funcionamiento colectivo (Jax Latin Media)

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Marcos López regresó a Lima con la convicción de quien sabe exactamente qué lugar ocupa dentro del proyecto. El defensor del Copenhague danés, uno de los futbolistas con mayor continuidad en la selección peruana desde que Mano Menezes tomó las riendas del equipo, atendió a la prensa en la concentración de la Bicolor y habló sin rodeos: el foco está puesto en ejecutar el sistema de juego del entrenador brasileño, y si eso se logra, el resultado positivo ante Bolivia —previsto para el viernes 13 de noviembre a las 20.00 en el estadio Alejandro Villanueva— llegará por añadidura.

“Obviamente es importante los resultados porque te miden diferente. Lo que nosotros estamos preocupados es cómo tratamos de llevar el sistema de juego que quiere el profe dentro del campo, cómo lo tenemos que plasmar. El resultado te dice si jugaste bien o mal, pero nosotros lo vemos desde otro lugar. Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”, afirmó el lateral zurdo.

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El peso de ser referente en una generación en construcción

La renovación de la selección peruana también necesita voces con recorrido. López entiende esa responsabilidad y apuesta por transmitir a los nuevos convocados los valores que marcaron su propio camino: trabajo, humildad y constancia (Jax Latin Media)

López lleva varios años acumulando minutos con la camiseta blanquirroja, y esa trayectoria lo posiciona como uno de los puntales de esta etapa. Lejos de esquivar esa responsabilidad, la asume con naturalidad. Dice que la receta es la misma que aplicó desde sus inicios: trabajo, constancia y humildad. Esos tres pilares, sostiene, son también los valores que intenta transmitir a quienes recién se incorporan al grupo.

“Como lo vengo llevando toda mi vida futbolística, con responsabilidad, con trabajo, con humildad. Creo que eso es importante para transmitir a los más jóvenes que van llegando, que hay que trabajar duro para poder lograr grandes cosas”, señaló. Y fue más lejos al trazar el horizonte colectivo: “Mi mentalidad es lograr el objetivo, que es al final clasificar al mundial. Estamos construyendo un nuevo camino de la mano del profe. Nos hemos enfrentado a selecciones difíciles, pero si no pasas por esos caminos, nunca vas a lograr grandes cosas”.

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Esa madurez se traduce también en cómo recibe al plantel más reciente. Entre los convocados para esta fecha FIFA figuran nombres como Francesco Andrealli y Erinson Ramírez, futbolistas que dan sus primeros pasos en la selección mayor. López describe un vestuario que los acogió de la misma manera en que él fue recibido en su momento.

“Como siempre, como lo hicieron conmigo la primera vez que llegué aquí, creo que siempre con buena energía, con compañerismo, tratando de que se sientan cómodos y que también sientan que, si bien es cierto están en la selección, llegaron, pero no se deben conformar, porque siempre deben querer un poco más”, subrayó el defensor.

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Bolivia, sin concesiones pese al formato amistoso

Perú se alista para enfrentar a Bolivia y el lateral del Copenhagen dejó claro que no habrá espacio para la relajación. Para López, ninguna selección es sencilla y cada compromiso debe afrontarse con la misma exigencia (Selección Peruana)

El encuentro del viernes lleva etiqueta de amistoso en el calendario FIFA, pero en el vestuario peruano nadie lo interpreta de esa forma. López fue categórico al respecto y coincidió con lo expresado anteriormente por Yoshimar Yotún: ponerse la camiseta de la selección implica competir al máximo, sin importar la naturaleza oficial o no del partido.

“Jugamos con selecciones muy fuertes anteriormente, ahora viene Bolivia que es una selección que, hoy en día para mí no hay ninguna selección fácil, todos tienen sus jugadores. Puede que sea un rival directo, pero hay que medirlo como cualquier otro partido. Cuando vestimos la camiseta, no tomamos amistosos”, remarcó.

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La advertencia no es menor. Bolivia llega con su propio plantel y sus propias ambiciones, y el lateral del Copenhague no subestima a ningún adversario. Para él, el fútbol actual exige respeto por cada rival, independientemente del contexto o la historia reciente entre ambas selecciones.

La hinchada como motor y la urgencia de una victoria en casa

El aliento de la tribuna no se ha detenido pese a los resultados adversos. López destacó el apoyo de los aficionados peruanos y reconoció que el equipo necesita ganar en casa para recompensar esa fidelidad. (Selección Peruana)

Jugar en Lima tiene un peso particular para López. El calor de la tribuna local, la presencia del público peruano en las gradas del estadio Alejandro Villanueva, es un combustible que el equipo quiere honrar con un triunfo. La Bicolor atraviesa una racha sin victorias que pesa, y el defensor reconoce que la afición merece una respuesta concreta sobre el campo.

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“Es un orgullo para mí vestir la camiseta y más cuando estás en tu país con tu público. La hinchada que tenemos nunca deja de apoyar y eso lo tenemos claro. Ya debemos ganar para darle esa pequeña alegría que da el fútbol”, expresó.

Consultado sobre si ganar es siempre lo más importante, López matizó su respuesta con criterio futbolístico: “Siempre es importante ganar. Obviamente depende cómo, porque puedes ganar no jugando bien, pero lo importante es saber llegar al resultado y eso hay que trabajarlo día a día”.

Con esa mentalidad, el Copenhague danés vuelve a ponerse la camiseta blanquirroja. El proceso sigue, los nuevos ya se integraron al grupo y el viernes 13 de noviembre, desde las 20.00 en Matute, la selección peruana buscará ante Bolivia la victoria que la hinchada lleva tiempo esperando.

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