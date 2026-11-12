“Perú te ama”: el Papa León XIV entona con orgullo el himno nacional y conmueve al país

El papa León XIV canta el himno nacional del Perú en Palacio de Gobierno junta a Keiko Fujimori - TV Perú

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El papa León XIV participó de la ceremonia protocolar en el Palacio de Gobierno y entonó el Himno Nacional del Perú, una escena que concentró la atención de los asistentes y de miles de usuarios que siguieron la transmisión. El sumo pontífice cuenta con nacionalidad peruana y volvió al país por primera vez desde su elección como jefe de la Iglesia Católica.

Durante la ceremonia, las cámaras enfocaron al papa mientras acompañaba las estrofas del himno, al lado de la presidenta de la república Keiko Fujimori. La acción del Santo Padre conmovió a la ciudadanía en general.

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Además, el episodio con Robert Prevost también despertó reacciones en las redes sociales. Numerosos usuarios compartieron mensajes de afecto dirigidos al pontífice, entre ellos: “PAPA LEÓN, PERÚ TE AMA”. Para muchos, la escena cobró un significado particular por la relación del religioso con el país, donde desarrolló parte de su trayectoria pastoral y del que también es ciudadano nacionalizado.

El papa León XIV entonó el Himno Nacional del Perú durante la ceremonia protocolar en el Palacio de Gobierno. (REUTERS/Yara Nardi)

Ceremonia en Palacio de Gobierno

La interpretación del himno tuvo lugar antes de que León XIV ingresara al Palacio de Gobierno para una reunión privada con la presidenta Keiko Fujimori, según se informó durante la cobertura. Tras finalizar el acto, un integrante de la ceremonia solicitó autorización para colocar en descanso a las tropas.

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“Permiso, Su Santidad, la ceremonia ha terminado. Solicito permiso para colocar en descanso a las tropas”, se escuchó antes de las órdenes dirigidas a los efectivos presentes en el acto protocolar.

Uno de los comentaristas sostuvo al aire que podría tratarse de la primera vez que un papa cantaba el himno peruano de principio a fin. “Bueno, sin temor a equivocarme, Melisa, debe ser la primera vez que un papa canta el himno peruano”, afirmó. Luego añadió: “Debe ser la primera vez que lo ha cantado de principio a fin el papa León XIV”.

La secuencia se produjo al cierre de una jornada con varias actividades para el Pontífice. En la transmisión se destacó que su agenda en Perú se mantuvo pese a los inconvenientes de salud mencionados durante la cobertura. “El Papa quiso venir a nuestro país, quiso que esta agenda latinoamericana no se recortara”, sostuvo una de las voces.

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Los mensajes en redes sociales destacaron su vínculo con Perú

La imagen del Papa durante el himno se convirtió en uno de los momentos más compartidos de su visita. Los mensajes publicados por usuarios evocaron su paso por el país y la cercanía que mantiene con sectores de la población peruana.

Antes de su llegada a Lima, cientos de personas se ubicaron a lo largo de la avenida Elmer Faucett, en el Callao, para saludar el paso de la comitiva papal desde la Base Aérea. Entre las barreras, los asistentes esperaron el paso del hombre al que consideran cercano por su historia en el país.

Robert Prevost llegó a Perú como misionero agustino, más tarde fue obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía peruana. Ese recorrido fue recordado por quienes acudieron a las calles para recibirlo y por los usuarios que reaccionaron a la escena del himno.

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El Pontífice saludó desde su vehículo a los fieles que lo aguardaban durante el trayecto hacia la capital. Más tarde, abordó el papamóvil en la Basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, para continuar su recorrido hasta el Palacio de Gobierno.

Una multitud acompañó el recorrido del Pontífice por Lima

En el trayecto en papamóvil, León XIV saludó a las personas reunidas en distintos puntos de Lima. La cobertura mostró a grupos de fieles apostados en ambos lados de la avenida Alfonso Ugarte, donde aguardaron el paso del convoy papal.

“El Papa se toma su tiempo”, expresó una de las voces que siguió el recorrido. También se informó que impartió una bendición antes de avanzar hacia la zona de la avenida Colón.

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En el papamóvil viajaron el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, y el secretario personal del Papa, Edgar Iván Rimaicuna Inga, originario de Chiclayo. Durante la transmisión se recordó que Rimaicuna Inga acompañó a Prevost desde 2023, cuando dejó la ciudad norteña para viajar con él.

La presencia del Pontífice generó concentraciones de personas en distintos lugares. En Chiclayo, la Plaza de Armas reunió a vecinos que siguieron la llegada del Papa a Perú, aunque su visita a esa ciudad estaba prevista para el viernes 13 de noviembre.

El arco de ingreso a la ciudad exhibió la inscripción “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”. Frente a la Catedral de Santa María, los asistentes se reunieron con banderas peruanas, globos amarillos, pancartas y teléfonos celulares para registrar la jornada.

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La visita del Papa a Chiclayo forma parte de su agenda en Perú, donde volverá a una ciudad en la que ejerció como obispo y desde la cual partió hacia el Vaticano antes de ser elegido como el papa número 267 de la Iglesia Católica.