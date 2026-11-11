Perú

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

El Sumo Pontífice se encuentra a minutos de pisar suelo peruano y reencontrarse con los miles de fieles de la iglesia católica en Chiclayo.

Cientos de fieles se reunieron en la Plaza de Armas de Chiclayo para seguir la llegada del papa León XIV al Perú. Infobae Perú.
Cientos de fieles se reunieron en la Plaza de Armas de Chiclayo para seguir la llegada del papa León XIV al Perú. Infobae Perú.
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La Plaza de Armas de Chiclayo se llenó de música, banderas y expresiones de fe mientras cientos de fieles siguen minuto a minuto la llegada del papa León XIV al Perú, el último miércoles 11 de novimbre.

Aunque su visita a la ciudad está programada para el viernes 13 de noviembre, los chiclayanos ya iniciaron la celebración por el regreso del pontífice al lugar donde desarrolló una parte importante de su trabajo pastoral durante más de 20 años.

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Cientos de fieles se reunieron en la Plaza de Armas de Chiclayo para seguir la llegada del papa León XIV al Perú. Infobae Perú
Cientos de fieles se reunieron en la Plaza de Armas de Chiclayo para seguir la llegada del papa León XIV al Perú. Infobae Perú
Banderas del Vaticano, carteles de bienvenida y mensajes de fe acompañaron la jornada previa a la visita papal. Infobae Perú
Banderas del Vaticano, carteles de bienvenida y mensajes de fe acompañaron la jornada previa a la visita papal. Infobae Perú

La expectativa creció este miércoles 11 de noviembre, día en que León XIV llegó al país procedente de Argentina. El pontífice tiene previsto arribar a la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8, a las 17.30 horas, antes de iniciar una agenda que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Zaña, Cusco y Pucallpa.

En Chiclayo, familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones religiosas se congregaron en los alrededores de la plaza principal para seguir las transmisiones de la visita papal y participar de las actividades previas. Muchos llegaron con imágenes del papa, banderas del Vaticano, carteles de bienvenida y recuerdos de la etapa en la que Robert Prevost estuvo vinculado con la comunidad local.

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Niños, jóvenes y adultos mayores se sumaron a la fiesta religiosa en la Plaza de Armas de Chiclayo. Infobae Perú.
Niños, jóvenes y adultos mayores se sumaron a la fiesta religiosa en la Plaza de Armas de Chiclayo. Infobae Perú.
Los chiclayanos esperan el regreso de León XIV, a quien recuerdan por su etapa pastoral como Robert Prevost. Infobae Perú.
Los chiclayanos esperan el regreso de León XIV, a quien recuerdan por su etapa pastoral como Robert Prevost. Infobae Perú.

La jornada tuvo un ambiente festivo gracias a la música en vivo. Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa”, una composición preparada para las actividades relacionadas con la visita de León XIV al Perú. El cantante forma parte de los artistas convocados para acompañar distintos momentos de la agenda papal, incluidos encuentros religiosos en Lambayeque.

Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa” durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.
Donnie Yaipén animó a los asistentes con “La cumbia del Papa” durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.
Donnie Yaipén durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.
Donnie Yaipén durante las actividades en Chiclayo. Infobae Perú.
Un hombre toca el acordeón en un escenario junto a jóvenes en uniforme scout que bailan frente a una pantalla LED y parlantes
El músico Donnie Yaipén toca el acordeón junto a un grupo de jóvenes scouts en el escenario de la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la previa a la visita del papa León XIV al Perú.

Los fieles esperan con emoción el viernes 13 de noviembre, cuando León XIV viajará a Chiclayo para presidir una misa en las Pampas de Pimentel y sostener encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria. La visita representa un momento especial para la ciudad, que se prepara para recibir nuevamente a quien muchos recuerdan como el padre Robert Prevost.

Multitud de personas congregadas en una plaza urbana que sostiene teléfonos móviles y globos amarillos frente a edificios y un letrero
Una multitud se reúne en la Plaza de Armas de Chiclayo con globos para celebrar la llegada del papa León XIV a Perú.
Los asistentes siguieron las transmisiones de la llegada de León XIV desde Argentina al Perú. Infobae Perú
Los asistentes siguieron las transmisiones de la llegada de León XIV desde Argentina al Perú. Infobae Perú

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Papa León XIVRobert PrevostPapa León XIV en PerúChiclayoDonnie Yaipenperu-entretenimiento

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