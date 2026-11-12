Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

Erick Noriega se acerca a los 50 partidos oficiales con Gremio. - Crédito: Lucas Uebel

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La directiva del Grêmio no quiere verse sorprendida. Frente a las especulaciones acerca del interés de clubes europeos por Erick Noriega, han fijado un nuevo valor para dar inicio a negociaciones formales en caso se presenten propuestas concretas.

Aunque el ‘Samurái’ es muy bien valorado en la interna del equipo, las autoridades no impedirían algún movimiento a un mercado superior. De ahí que se haya establecido un precio base por el peruano de 10 millones de euros (62 millones de reales, moneda oficial de Brasil).

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Erick Noriega atraviesa un espléndido tramo de forma con Gremio. - Crédito: Difusión

La website Terra ha dado cuenta que la modificación del monto de Noriega solo se hará efectivo al momento que se oficialicen tratativas. No conforme con ello, la cúpula del Grêmio desea conservar una parte de los derechos de Noriega e incluir bonificaciones por rendimiento, a fin de que un futuro traspaso sea ventajoso para la entidad.

Desde que el Erick, seleccionado peruano habitual, se instaló en Arena do Grêmio ha experimentado una evolución sustancial en su rendimiento. A partir de ese crecimiento, su nombre ha sido vinculado con diversos clubes a lo largo de los meses.

El seleccionado peruano se lució con un pase gol convertido por Carlos Vinícius. | VIDEO: GE

Sporting CP, Fiorentina y Como 1907 han sido ligados a Noriega, aunque ninguno presentó una oferta formal. Sin embargo, sí hubo un equipo que monitoreó su situación: Atlanta United.

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El interés no llegó a progresar desde el lado norteamericano, porque el precio de la ficha del peruano era muy elevado. Actualmente, el futbolista que ejerce como volante de primera línea cuenta con un contrato vigente con el ‘tricolor’ hasta finales del 2028.

Erick Noriega ha recuperado ritmo gracias a la confianza de Renato Gaúcho. - Crédito Gremio