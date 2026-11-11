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La dura sanción que recibió el preparador físico de Melgar por agredir a un árbitro en la Liga 1 2026: ¿Cuántas fechas le dieron?

La medida impide al argentino intervenir en cualquier competición organizada por la liga peruana, justo cuando el ‘rojinegro’ cierra su participación en el Clausura con la visita a Alianza Atlético el miércoles 18

Guido Thompson – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 11 noviembre
La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana aplicó una de las sanciones más severas del reglamento al integrante del cuerpo técnico del 'Vendaval', quien golpeó a un oficial durante el cotejo ante Sport Huancayo del 2 de noviembre en Huancayo.. (Liga 1)
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La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) emitió una resolución oficial contra Guido Andrés Thompson, preparador físico argentino de FBC Melgar, luego de que el profesional agrediera físicamente a un árbitro durante el partido ante Sport Huancayo, disputado el 2 de noviembre de 2026 en la denominada ‘Ciudad Incontrastable’.

El organismo le impuso diez fechas de suspensión y una multa equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa un total de 11.000 soles. La sanción fue registrada bajo el expediente L1.O-110-26 y notificada tanto al propio Thompson como al club ‘rojinegro’. Durante el período de veda, el preparador físico no podrá intervenir en ninguna competición organizada por la LFPP.

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La norma que sustentó el castigo

Guido Thompson – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 11 noviembre
La Comisión Disciplinaria aplicó el artículo 17 del Reglamento Único Disciplinario para sancionar a Guido Thompson por agredir físicamente a un oficial. La normativa contempla al menos diez partidos de suspensión para este tipo de conductas. (FBC Melgar)

El castigo se fundamenta en el artículo 17, acápite 17.2, literal d, del Reglamento Único Disciplinario (RUD) de la Federación Peruana de Fútbol. Esa disposición establece una veda mínima de diez partidos —o un período no inferior a seis meses— para cualquier integrante de un cuerpo técnico o delegación que agreda físicamente a un oficial de partido. La norma es taxativa y detalla con precisión los actos que quedan comprendidos: codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos y golpes de cualquier tipo.

En el caso de Thompson, la Comisión Disciplinaria determinó que la conducta registrada en el duelo entre el ‘Dominó’ y el ‘Rojo Matador’ —encuentro que el conjunto huancaíno ganó por 2-0— encuadra de manera directa en esa figura. El organismo aplicó el mínimo que contempla el articulado: diez fechas de suspensión, sin posibilidad de participar en ninguna competición que dependa de la LFPP mientras dure la restricción.

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La resolución incluye, además, una advertencia expresa dirigida al sancionado. Según el texto oficial, si Thompson reincidiera en una infracción de igual o similar naturaleza, se activará lo dispuesto en el artículo 371 del RUD, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse. La notificación alcanza también de manera formal al club FBC Melgar, que queda al tanto del impedimento que pesa sobre uno de los integrantes de su comando técnico.

El preparador físico conserva el derecho de apelar la resolución ante la instancia correspondiente, con el objetivo de lograr una reducción de la condena impuesta.

Una sanción que llega en el tramo final del Clausura

Guido Thompson – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 11 noviembre
El castigo contra Guido Thompson se conoció cuando Melgar afronta la recta final del Torneo Clausura 2026. El preparador físico no podrá intervenir en competiciones organizadas por la Liga 1 mientras esté vigente su suspensión. (Liga 1)

El fallo se conoció en una semana clave para el ‘Dominó’, que afronta el cierre de su participación en el Torneo Clausura 2026. El conjunto arequipeño visitará a Alianza Atlético el miércoles 18 de noviembre en el Estadio Campeones del 36, en lo que será la última jornada de la fase. El duelo arrancará a las 15:00 horas (20:00 GMT) y podrá seguirse en vivo a través de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú.

Qué pasó con Thompson en el partido ante Sport Huancayo

Guido Thompson – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 11 noviembre
El partido disputado en Huancayo terminó con consecuencias disciplinarias para el cuerpo técnico de Melgar. La conducta de Guido Thompson fue reportada por los árbitros y derivó en una suspensión de diez fechas, además de una multa de dos UIT. (Liga 1)

El incidente que desencadenó la sanción ocurrió el domingo 2 de noviembre de 2026, en el marco de la jornada del Torneo Clausura que enfrentó a Sport Huancayo y FBC Melgar en la ‘Ciudad Incontrastable’. El resultado final favoreció al equipo local por dos goles a cero, pero el resultado quedó opacada por la conducta de Guido Andrés Thompson, quien agredió físicamente a un oficial del encuentro.

La acción del preparador físico fue captada y reportada por los árbitros, lo que habilitó la apertura del procedimiento disciplinario por parte de la Comisión de la LFPP. Tras el análisis del expediente L1.O-110-26, el organismo concluyó que la infracción cometida se ajustaba al tipo más grave contemplado en el RUD para este tipo de conductas contra los oficiales de partido, y procedió a aplicar la sanción mínima que la norma habilita: diez fechas de suspensión y una multa de dos UIT —equivalentes a 11.000 soles—, sin que Thompson pueda ejercer funciones en competición alguna organizada por la liga peruana mientras la veda esté vigente.

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