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Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

El mediocentro convenció a Mano Menezes de nominarlo por su regularidad en el Club Juan Pablo II College, en cuyas filas destaca por su olfato realizador en una campaña más que valorable en Liga 1 2026

Erinson Ramírez ha respondido con felicidad al llamado de la selección peruana. - Crédito: FPF
Erinson Ramírez ha respondido con felicidad al llamado de la selección peruana. - Crédito: FPF
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Dentro de la nueva nómina de la selección peruana han resaltado unos cuantos rostros distintos. Erinson Ramírez es uno de ellos. Su regularidad con Juan Pablo II College atrajo la atención del entrenador Mano Menezes, quien no pensó demasiado en nominarlo para el amistoso contra Bolivia, en Matute.

Por primera vez, el mediocentro de corte ofensivo ha pisado la Villa Deportiva Nacional para vestirse con la indumentaria de entrenamiento de Perú. Sus primeros días de allí son más que mágicos y los vive al máximo pensando en que tendrá una oportunidad inolvidable de hacerse notar en el próximo test.

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Erinson Ramírez durante las prácticas con Perú. - Crédito: ITEA
Erinson Ramírez durante las prácticas con Perú. - Crédito: ITEA

Al término del segundo día de entrenamientos, Ramírez fue uno de los integrantes solicitados para ofrecer declaraciones con los medios de comunicación. En primera instancia habló de su primera convocatoria con el deber nacional.

Lo tomé de la mejor manera”, dijo Erinson añadiendo que “vengo soñando esto hace tiempo y se me dio en el mejor momento. Es algo lindo para un jugador estar en la selección peruana”.

El mediocentro de Juan Pablo II College vive días especiales con la selección peruana. | VIDEO: Jax Latin Media

Al ser un nuevo puntual, el futbolista de Juan Pablo II College experimentó una experiencia distinta en San Luis, pero tuvo la fortuna de ser arropado por todo el plantel. “Me recibieron de la mejor manera los más experimentados, siempre nos hablan a los más chicos”, destacó.

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Con miras al enfrentamiento amistoso, válido por la cuarta ventana de selecciones, Ramírez apuntó que “jugamos de locales. Mano Menezes está parando el equipo y lo vamos a hacer de la mejor manera para ganarle a Bolivia”.

Erinson Ramírez al lado de Bassco Soyer mientras entrenan con la selección peruana. - Crédito: FPF
Erinson Ramírez al lado de Bassco Soyer mientras entrenan con la selección peruana. - Crédito: FPF

Notable avance

Aunque el nombre de Erinson Ramírez en la lista actual de Perú haya ocasionado sorpresa, la realidad es que no es un futbolista nuevo en el ecosistema local. Desde hace una década forma parte del fútbol nacional, pero su eclosión ha llegado recientemente.

En el 2025, Ramírez dio muestras de una importante evolución cuando representó a la Universidad Técnica de Cajamarca. Allí sumó su mayor cantidad de partidos desde que es profesional con 34 presentaciones y lo acompañó con una estadística favorable: seis goles y dos asistencias.

Hasta ese momento, incluso, había superado sus propios registros. Sin embargo, acabó derrumbando toda clase de puerta cuando se trasladó a Juan Pablo II College en el 2026. A lo largo de la campaña se ha situado como un efectivo fundamental, con una capacidad resolutiva impresionante.

Los números son más que elocuentes: ha disputado 29 encuentros con los ‘auriblancos’, sumando siete goles y seis asistencias, lo que ha representado que rompa su propia marca personal.

Erinson Ramírez abrió la cuenta de penal en Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026.
Erinson Ramírez, desatado en Juan Pablo II. - Crédito: ITEA

Al encontrarse en un alto nivel, Erinson Ramírez recibió la primera nominación de Mano Menezes para que se una a la selección peruana a puertas de concluir un año que, por lejos, es el mejor de su trayectoria.

En principio, Ramírez se posiciona como una alternativa en la ‘bicolor’, en especial por la amplia competencia en las líneas ofensivas, aunque no se descarta la posibilidad de que sume un puñado de minutos en el amistoso internacional frente a Bolivia para que empiece a entrar en la dinámica.

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