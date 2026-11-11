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Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

El club de La Victoria ha sido la primera institución deportiva que ha celebrado el aterrizaje del Sumo Pontífice a la que considera su patria, tras largas décadas de labores pastorales y religiosas

León XIV recibe el saludo de Alianza Lima, club al que ha sido ligado durante las décadas en las que vivió en Perú. - Crédito: @ClubALOficial
León XIV recibe el saludo de Alianza Lima, club al que ha sido ligado durante las décadas en las que vivió en Perú. - Crédito: @ClubALOficial
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Robert Prevost ha regresado a su amado Perú, pero acaba de hacerlo como el papa León XIV. Como parte del tramo final de su gira sudamericana, que empezó por Uruguay y se extendió por Argentina, el Sumo Pontífice se ha detenido en el país que lo forjó como religioso por varios años.

Cientos de ciudadanos peruanos se han volcado a las calles de distintas partes de la nación, sobre todo en Lima y Chiclayo, para recibir con el corazón abierto a su Santidad, quien desembarcó en el Grupo Número 8 de la Base Aérea del Callao a las 17:00 horas del miércoles.

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Alianza Lima recibe con entusiasmo la llegada de León XIV al Perú. - Crédito: @ClubALOficial
Alianza Lima recibe con entusiasmo la llegada de León XIV al Perú. - Crédito: @ClubALOficial

Entre los incalculables saludos, llegó uno demasiado particular desde la parcela futbolística. El histórico Alianza Lima se unió a la ‘papamanía’ y celebró el aterrizaje del líder de la iglesia católica con un sentido mensaje externado en sus canales oficiales.

Bienvenido a casa, Santo Padre. Desde Alianza Lima damos una cálida bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, en una visita que llena de alegría y esperanza a nuestro país. Que la fe que nos une y acompaña nuestra historia sea también símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos”, se expresó.

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El nuevo Sumo Pontífice se identificó con el club del pueblo que representa al Perú. | VIDEO: TV Perú

El entusiasta mensaje de la entidad de La Victoria, además, llegó acompañado con una imagen muy especial en la que se observa al Sumo Pontífice debajo de una resplandeciente paloma que representa el Espíritu Santo, mientras que por detrás se ubicaron distintivos aliancistas.

Aunque Robert Francis Prevost nunca ha comunicado con exactitud su preferencia por algún club de fútbol, distintas voces cercanas a él aseguran que siente una afinidad por Alianza Lima. De hecho, en más de una ocasión ha recibido la camiseta ‘blanquiazul’ en el Vaticano.

César Cueto hizo entrega de la camiseta 'blanquiazul' a León XIV en El Vaticano. - Crédito: Alianza Lima
César Cueto hizo entrega de la camiseta 'blanquiazul' a León XIV en El Vaticano. - Crédito: Alianza Lima

Fiesta papal

Que León XIV esté de regreso en el Perú representa una auténtica fiesta nacional. Desde hace varios meses los compatriotas se han preparado para recibir de la manera como se merece su Santidad, que antes de suceder a Francisco I forjó su carrera como sacerdote misionero y obispo en territorio peruano.

El 2023 fue la última vez que nuestro suelo tuvo a Robert Prevost y tres años más tarde lo tiene de regreso, pero en esta ocasión investido como el papa León XIV, quien se siente más peruano que norteamericano por las dos décadas vividas en el país.

Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú

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