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Fernando Luque dirigirá una obra ante el papa León XIV en la Vigilia de los Jóvenes: de qué trata y quiénes son los actores

La puesta en escena contará la historia de cinco jóvenes que enfrentan problemas cotidianos y un encuentro transformador vinculado con Cristo.

Fernando Luque dirige la puesta en escena que se presentará durante la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV.
Fernando Luque dirige la puesta en escena que se presentará durante la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV.
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Fernando Luque asumirá uno de los retos más importantes de su carrera: dirigir la puesta en escena que se presentará ante el papa León XIV durante la Vigilia de los Jóvenes en el Estadio Nacional.

El actor, dramaturgo y director teatral estará a cargo de una obra breve concebida para dialogar con miles de asistentes a través de historias vinculadas con los conflictos cotidianos, la búsqueda de sentido y el encuentro con Cristo.

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La presentación formará parte de la programación artística y espiritual del evento del jueves 12 de noviembre. La obra tendrá una duración aproximada de 15 minutos y abordará las dificultades que enfrentan los jóvenes desde una mirada de fe, bajo el mensaje de ser instrumentos de paz.

Para Luque, el encargo llegó en un momento en el que su vida artística y su regreso a la práctica católica coinciden de manera especial. El director reconoció que todavía procesa la dimensión de llevar una historia teatral a un recinto de esa magnitud, frente a jóvenes y con la presencia del pontífice.

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“Yo creo que todavía lo estoy procesando y lo terminaré de procesar el mismo día del estreno”, afirmó en una entrevista a RPP.

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“Obviamente tener un desafío, una responsabilidad así, si bien genera un estrés, también genera un entusiasmo, una sensación de que hay un trabajo que se ha estado haciendo y que también hay un reconocimiento”, expresó.
La obra mostrará las experiencias de cinco jóvenes y su búsqueda de sentido frente a dificultades cotidianas.
La obra mostrará las experiencias de cinco jóvenes y su búsqueda de sentido frente a dificultades cotidianas.

Cinco jóvenes y una historia de transformación

Fernando explicó que el espectáculo no será una obra extensa ni un montaje tradicional de una hora o más. La propuesta fue creada especialmente para el encuentro juvenil y se concentra en cinco personajes que representan experiencias reconocibles para el público.

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“Son cinco jóvenes, por así decirlo, normales. Alguien que te puedes encontrar en la esquina”, señaló el actor.

Los personajes tendrán problemas distintos, algunos más complejos que otros, pero todos atravesados por dilemas que pueden adquirir una carga existencial.

El director sostuvo que la intención es retratar situaciones cotidianas que muchas veces parecen pequeñas, pero que pueden afectar profundamente a una persona. “Son problemas existenciales al fin y al cabo. Y muchas veces le quitan la fe a la gente y hacen sentir que la vida no tiene sentido”, explicó.

La historia mostrará cómo esos cinco jóvenes atraviesan un encuentro que los lleva a replantear su situación. Luque evitó dar detalles sobre el desenlace, aunque adelantó que esa experiencia estará vinculada con Cristo y producirá una transformación en los personajes.

“Tenemos cinco personajes que tienen un encuentro de pronto con alguien que les da un mensaje. Ya más detalles no puedo dar. Pero este encuentro está relacionado directa e indirectamente con Cristo. Los transforma”, afirmó.

El montaje fue desarrollado a partir de pautas pastorales compartidas por el Arzobispado de Lima. Luque trabajó en el proceso con Marcos Gallardo y José Navarro, integrantes de la Vicaría de la Juventud, quienes lo convocaron para asumir la dirección.

Aunque existía una estructura temática definida, el actor tuvo a su cargo el desarrollo de los diálogos y el aterrizaje dramatúrgico. “Trazamos unas ideas generales, pero finalmente el dialogado y el aterrizaje de la idea lo he venido haciendo estos días”, contó.

El espectáculo teatral tendrá una duración aproximada de 15 minutos en el Estadio Nacional.
El espectáculo teatral tendrá una duración aproximada de 15 minutos en el Estadio Nacional.

Una fe que volvió a ocupar el centro de su vida

La responsabilidad de dirigir este espectáculo llega después de un proceso personal que Fernando Luque define como una reconversión. El artista estudió en un colegio católico y recibió la confirmación a los 16 años, pero se alejó de la práctica religiosa al terminar esa etapa.

Durante años, buscó respuestas desde la filosofía, el arte y otras corrientes de pensamiento. La pregunta que lo acompañaba, según explicó, estaba relacionada con el sentido de la existencia y el fundamento último de la realidad.

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“Siempre quise buscar la verdad. Y la busqué en otros lados. No la encontré”, relató.

Hace aproximadamente un año, Luque retomó una relación más cercana con la Iglesia. El director señaló que el proceso no ocurrió de manera inmediata, sino que estuvo precedido por inquietudes, tensiones y conversaciones que lo llevaron a acercarse nuevamente a Cristo.

“Hace un año yo ya sí cambié mi vida, cambié de manera bastante radical”, sostuvo.

Para el actor, el descubrimiento central de esa experiencia fue comprender la fe como un encuentro personal. “La verdad es Cristo y el sentido es ese”, expresó al hablar de la manera en que reconfiguró su visión sobre el catolicismo.

Luque considera que esa transformación personal influye directamente en su trabajo artístico. Por ello, la obra para el papa León XIV no es una experiencia aislada dentro de su carrera, sino parte de una etapa creativa en la que el teatro, la música y la espiritualidad se encuentran.

‘Retorno’, su próxima obra teatral

En paralelo a la puesta en escena del Estadio Nacional, Fernando Luque prepara ‘Retorno, historia de una conversión’, obra que escribió e interpreta junto a Andrés de la Sur.

La temporada se realizará del 19 de noviembre al 20 de diciembre en La Vaca Multicolor, espacio teatral fundado por el propio actor en Lince.

La propuesta reúne música, poesía, recuerdos y testimonios relacionados con el regreso de ambos artistas a la fe católica. Andrés de la Sur está a cargo de la composición musical, mientras Luque desarrolla una estructura escénica que busca alejarse del formato de confesión directa.

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“No es como: ‘Hola, soy Fernando y te voy a contar mi historia’. Está todo entramado para que sea una suerte de poema testimonial”, explicó.

La obra recrea momentos vinculados con las experiencias de conversión de ambos artistas, pero los presenta mediante escenas, música y una narrativa que se construye de inicio a fin. “Es una obra de teatro”, remarcó Luque.

Antes de estrenar Retorno, Fernando Luque tendrá el desafío de presentar ante el papa León XIV una historia pensada para jóvenes que buscan respuestas en medio de sus propias dificultades. El director reconoce el temor que implica asumir esa responsabilidad, pero también la vive como una oportunidad para poner su oficio al servicio de un mensaje de esperanza.

Luque también estrenará Retorno, historia de una conversión, junto al músico Andrés de la Sur.
Luque también estrenará Retorno, historia de una conversión, junto al músico Andrés de la Sur.

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