Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

El monseñor Carlos García Camader afirmó que los obispos cumplirán con la recepción y despedida del pontífice, mientras la mandataria viajará a China y Japón para participar en actividades oficiales

Un representante eclesiástico ofrece declaraciones a periodistas y medios de comunicación en el vestíbulo de un recinto. Durante la rueda de prensa, responde a consultas sobre la organización de la visita papal por parte de la Santa Sede y la disposición de la Conferencia Episcopal para escuchar a víctimas de abusos. Varios reporteros registran las declaraciones utilizando micrófonos institucionales y teléfonos móviles.
Guardar

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García Camader, descartó que la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de abandonar el país antes de la despedida del papa León XIV constituya un desaire al pontífice, quien inicia este miércoles una de las visitas más esperadas de su gira por Sudamérica.

En diálogo con la prensa, el prelado sostuvo que cada autoridad tiene responsabilidades y espacios propios, en respuesta a una consulta sobre si la ausencia de la mandataria podría interpretarse como un desplante al líder de la Iglesia católica.

PUBLICIDAD

“Yo me limitaría a hablarte de que los obispos vamos a estar presentes, y como tal, esa es nuestra tarea. Y que todos estamos invitados tanto a acoger al papa como el día que tengamos que despedirle”, respondió.

“El respeto a la autoridad significa que cada uno tiene su espacio”, agregó. Poco antes, el Senado autorizó el viaje de Fujimori a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, fechas que coinciden con la visita de León XIV al país, prevista hasta el día 16.

Keiko Fujimori
El religioso sostuvo que cada autoridad tiene responsabilidades y espacios propios: “El respeto a la autoridad significa que cada uno tiene su espacio”

La mandataria solicitó el permiso el lunes pasado para participar en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen (China), y realizar posteriormente una visita oficial a Japón, país de origen de sus antepasados.

PUBLICIDAD

La decisión generó críticas debido a que Fujimori dejará el territorio nacional mientras el pontífice, quien también tiene nacionalidad peruana, cumple una visita largamente esperada. Frente a los cuestionamientos, la jefa de Estado declaró en la víspera que “jamás” se le ocurriría “desairar” al papa, aunque recordó que, como gobernante, tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.

En ese contexto, se informó que las últimas actividades del pontífice en Perú, entre ellas una misa multitudinaria programada para el lunes próximo en una base aérea de Lima, estarán encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien también es vicepresidente de Fujimori.

“Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, manifestó el jefe de Gabinete.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Luján
El primer ministro Luis Galarreta encabezará las últimas actividades del papa en Perú, incluida la misa multitudinaria del lunes en una base aérea de Lima, ante la ausencia de la presidenta

La autorización concedida a Fujimori comprende del 15 al 21 de noviembre. En China participará en las actividades del APEC en Shenzhen y, posteriormente, viajará a Japón para cumplir una visita de Estado el 20 de noviembre.

León XIV tendrá desde este 11 de noviembre su anhelado reencuentro con Perú, un país al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

Su llegada marcará la cuarta visita papal al país en 41 años, tras los viajes de Juan Pablo II en 1985 y 1988, y de Francisco en 2018.

El pontífice recorrerá Lima, Callao, Cusco, Chiclayo, Cajamarca y Pucallpa, donde participará de actividades religiosas y se reunirá con distintas comunidades. La agenda contempla cuatro misas, además de encuentros con autoridades, jóvenes y representantes de la Iglesia católica.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-noticiasperu-politicaPapa León XIVPapa León XIV en PerúCarlos García Camader

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Declaran Patrimonio Cultural los documentos con los que el papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

La medida, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Cultura, reconoce el valor histórico, documental y biográfico de los registros vinculados con Robert Francis Prevost en Perú

Declaran Patrimonio Cultural los documentos con los que el papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

Papa León XIV llega a Perú: sigue EN VIVO la ruta del avión que lo trae a Lima y los detalles de su llegada

La aeronave AR1096, procedente de Buenos Aires, concluirá su trayecto de 3.100 kilómetros en instalaciones militares, donde se realizará una recepción con autoridades estatales, representantes episcopales y miembros del cuerpo diplomático acreditado

Papa León XIV llega a Perú: sigue EN VIVO la ruta del avión que lo trae a Lima y los detalles de su llegada

Itinerario oficial de la visita del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre

La agenda contempla actividades oficiales, encuentros con autoridades religiosas y civiles, misas multitudinarias y reuniones con fieles en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa

Itinerario oficial de la visita del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre

Jefe de la Conferencia Episcopal niega veto a víctimas de abusos en reunión con León XIV en Perú: “No depende de mí”

El monseñor Carlos García Camader aseguró que no impediría que los sobrevivientes se reúnan con el pontífice y atribuyó la organización de su agenda a la Santa Sede

Jefe de la Conferencia Episcopal niega veto a víctimas de abusos en reunión con León XIV en Perú: “No depende de mí”

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

El comediante sigue internado en un centro de salud y su hija, Patricia Zubiate, revela nuevos alcances sobre su evolución

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV

Resultados ONPE al 99,9%: JEE ya envió la última acta pendiente de la elección en Lima Metropolitana

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto en Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto en Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

DEPORTES

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

Capitán de Sport Huancayo revela incentivos económicos por vencer a Universitario y ganar el Clausura: “Vamos a reunirnos”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, hora, dónde ver la final en Trujillo por la Copa de la Liga 2026