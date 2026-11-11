Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

Un representante eclesiástico ofrece declaraciones a periodistas y medios de comunicación en el vestíbulo de un recinto. Durante la rueda de prensa, responde a consultas sobre la organización de la visita papal por parte de la Santa Sede y la disposición de la Conferencia Episcopal para escuchar a víctimas de abusos. Varios reporteros registran las declaraciones utilizando micrófonos institucionales y teléfonos móviles.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García Camader, descartó que la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de abandonar el país antes de la despedida del papa León XIV constituya un desaire al pontífice, quien inicia este miércoles una de las visitas más esperadas de su gira por Sudamérica.

En diálogo con la prensa, el prelado sostuvo que cada autoridad tiene responsabilidades y espacios propios, en respuesta a una consulta sobre si la ausencia de la mandataria podría interpretarse como un desplante al líder de la Iglesia católica.

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“Yo me limitaría a hablarte de que los obispos vamos a estar presentes, y como tal, esa es nuestra tarea. Y que todos estamos invitados tanto a acoger al papa como el día que tengamos que despedirle”, respondió.

“El respeto a la autoridad significa que cada uno tiene su espacio”, agregó. Poco antes, el Senado autorizó el viaje de Fujimori a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, fechas que coinciden con la visita de León XIV al país, prevista hasta el día 16.

El religioso sostuvo que cada autoridad tiene responsabilidades y espacios propios: “El respeto a la autoridad significa que cada uno tiene su espacio”

La mandataria solicitó el permiso el lunes pasado para participar en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen (China), y realizar posteriormente una visita oficial a Japón, país de origen de sus antepasados.

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La decisión generó críticas debido a que Fujimori dejará el territorio nacional mientras el pontífice, quien también tiene nacionalidad peruana, cumple una visita largamente esperada. Frente a los cuestionamientos, la jefa de Estado declaró en la víspera que “jamás” se le ocurriría “desairar” al papa, aunque recordó que, como gobernante, tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.

En ese contexto, se informó que las últimas actividades del pontífice en Perú, entre ellas una misa multitudinaria programada para el lunes próximo en una base aérea de Lima, estarán encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien también es vicepresidente de Fujimori.

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“Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, manifestó el jefe de Gabinete.

El primer ministro Luis Galarreta encabezará las últimas actividades del papa en Perú, incluida la misa multitudinaria del lunes en una base aérea de Lima, ante la ausencia de la presidenta

La autorización concedida a Fujimori comprende del 15 al 21 de noviembre. En China participará en las actividades del APEC en Shenzhen y, posteriormente, viajará a Japón para cumplir una visita de Estado el 20 de noviembre.

León XIV tendrá desde este 11 de noviembre su anhelado reencuentro con Perú, un país al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

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Su llegada marcará la cuarta visita papal al país en 41 años, tras los viajes de Juan Pablo II en 1985 y 1988, y de Francisco en 2018.

El pontífice recorrerá Lima, Callao, Cusco, Chiclayo, Cajamarca y Pucallpa, donde participará de actividades religiosas y se reunirá con distintas comunidades. La agenda contempla cuatro misas, además de encuentros con autoridades, jóvenes y representantes de la Iglesia católica.