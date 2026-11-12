Papa León XIV será homenajeado en el Circuito Mágico del Agua con proyecciones sobre su trayectoria en Perú

Un grupo de personas contempla y graba una proyección nocturna sobre chorros de agua con la figura del papa León XIV, la bandera peruana y un mensaje de bienvenida.

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El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció un homenaje audiovisual al papa León XIV en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva. La icónica Fuente de la Fantasía transformará este miércoles 11 de noviembre su pantalla de agua en un lienzo audiovisual, en el marco de la visita del pontífice a Lima, según informó la Agencia Andina.

La iniciativa busca ofrecer a las familias limeñas, así como a los visitantes nacionales y extranjeros, un espacio de encuentro y fraternidad en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

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Proyecciones sobre la trayectoria del pontífice

En la pantalla de agua se proyectarán pasajes significativos de la trayectoria del papa, momentos de su labor pastoral en el país y sus mensajes universales de unión, fe y esperanza. El espectáculo audiovisual se presentará como acto de apertura antes de cada una de las tres funciones habituales del show multimedia de la Fuente de la Fantasía, programadas para las 19:15, las 20:15 y las 21:10 horas.

Las familias y visitantes podrán acceder a esta experiencia mediante la adquisición de entradas en las boleterías del parque o a través de los canales digitales oficiales del Circuito Mágico del Agua.

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Fuerte vínculo del papa León XIV con Perú

El homenaje se enmarca en el lazo histórico que une al pontífice con el Perú. León XIV cuenta con la nacionalidad peruana por naturalización, tras haber dedicado casi dos décadas de su vida a la labor misionera y episcopal en el norte del país, donde sirvió en Chulucanas y Trujillo, además de desempeñarse como obispo de Chiclayo.

La llegada del pontífice ha generado emoción y júbilo entre la ciudadanía limeña, un ambiente que diversas instituciones de la capital buscaron acompañar con actividades de bienvenida. El homenaje en la Fuente de la Fantasía se suma a estas muestras, con un formato que combina tecnología audiovisual y el espacio público más representativo de la ciudad para conmemorar la visita del líder de la Iglesia católica al país.

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