Cienciano en busca de nuevo entrenador tras la sanción a Horacio Melgarejo: este es el candidato que toma fuerza en Cusco

Cienciano evalúa el reemplazo de Horacio Melgarejo, suspendido por 14 fechas y multado con 10 UIT tras los incidentes en Matute. El venezolano César Farías aparece como el principal candidato para asumir el banquillo del 'Papá' en 2027 (Cienciano)

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Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional peruana impusiera al técnico argentino Horacio Melgarejo una suspensión de 14 fechas y una multa equivalente a 10 UIT —unos S/ 55.000— como consecuencia de los altercados protagonizados durante el duelo entre Alianza Lima y Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva, el conjunto cusqueño ya se puso en busca de un nuevo DT para la próxima temporada.

Y es que tras el vergonzoso hecho en el estadio victoriano, la dirigencia del ‘Papá’ habría decidido que el técnico argentino no siga en el cargo la próxima temporada. Ante ese escenario, la directiva imperial comenzó a moverse en el mercado y el nombre del venezolano César Farías emergió con fuerza como el reemplazante más probable para ocupar el banco del ‘Papá’ en el torneo 2027.

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Esta no era la primera vez que Melgarejo era protagonista de un hecho bochornosos en el fútbol peruano. En julio de 2026, el estratega ya había sido castigado con un año de suspensión por cuestionar públicamente la organización de la Copa de la Liga. En aquella oportunidad logró retornar a los banquillos gracias a una medida cautelar obtenida ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero la reincidencia ahora pesa sobre su historial y complica cualquier negociación futura con clubes del medio local.

Farías, el venezolano que ya estuvo cerca del Perú

Con la salida de Melgarejo en el horizonte, Cienciano comenzó a explorar alternativas para su banquillo y César Farías aparece entre los nombres con mayor fuerza. El venezolano ya tuvo acercamientos con el fútbol peruano (Conmebol)

Con la salida de Melgarejo prácticamente sellada, Cienciano no tardó en activar la búsqueda de su sucesor. Según información difundida por el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez a través de su cuenta de X, el nombre que figura en las conversaciones preliminares es el de César Farías. “El profesor César Farías se encuentra en conversaciones para ser el nuevo DT del Cienciano de Perú. Nada concreto aún. Su último equipo fue el Barcelona de Guayaquil de Ecuador”, escribió el comunicador.

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Farías no es un desconocido para quienes siguen el fútbol sudamericano. Dirigió a la selección de Venezuela durante varios años y estuvo a punto de llevar a la Vinotinto a su primera Copa del Mundo. Posteriormente tomó las riendas de la selección de Bolivia en las últimas Eliminatorias Conmebol, sumando experiencia en el plano internacional. A nivel de clubes, acumuló títulos nacionales con The Strongest de Bolivia y con Aucas de Ecuador, y su último destino fue Barcelona de Guayaquil, donde registró 14 victorias, nueve empates y 13 derrotas al frente del conjunto ecuatoriano.

El vínculo entre Farías y el fútbol peruano tiene un antecedente cercano. En 2024, año del Centenario de Universitario de Deportes, el técnico venezolano estuvo muy próximo a asumir el banquillo crema, pero las negociaciones se dilataron porque aún tenía contrato vigente con Águilas Doradas de Colombia. La demora inclinó la decisión del club merengue hacia Fabián Bustos, quien finalmente tomó el cargo. Ahora, con el paso del tiempo y sin vínculo contractual que lo retenga, Farías tendría una nueva ventana para instalarse en el torneo peruano, esta vez con la camiseta del conjunto imperial.

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Qué pasó con Melgarejo y por qué su continuidad se volvió inviable

El castigo disciplinario no solo golpeó el presente de Melgarejo, también condiciona sus posibilidades de encontrar equipo para la próxima temporada. Sin una medida que revierta la sanción, el argentino tendría que afrontar varios meses de inhabilitación (L1 MAX)

Más allá del peso económico de la multa, la sanción de 14 fechas representa un obstáculo casi insalvable para cualquier club que evalúe contratar a Melgarejo. Si ninguna institución lo incorpora antes de que comience la próxima temporada, el técnico argentino quedaría inhabilitado para dirigir durante prácticamente la primera mitad del campeonato. Esa realidad, sumada a la decisión de Cienciano de no renovarle el contrato según confirmó América Deportes, deja al estratega en una posición delicada dentro del mercado local.

El antecedente del TAS podría abrirle nuevamente una puerta legal, pero el camino es incierto y los plazos juegan en su contra. Por ahora, el foco del club cusqueño está puesto en otra dirección: cerrar cuanto antes la incorporación de un nuevo conductor que le permita planificar con tiempo la temporada 2027 y volver a pelear por los puestos de privilegio en la Liga 1.

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