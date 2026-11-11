JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolverá “en el más breve plazo” el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, contra la resolución que impide las reelecciones encubiertas de alcaldes. La secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, confirmó que el escrito ingresó la noche del martes 10 de noviembre y será puesto en conocimiento del pleno que preside Roberto Burneo.

En entrevista con RPP Noticias, Clavijo recordó que las resoluciones del Pleno del JNE son de instancia definitiva, pero indicó que de todos modos se comunicará a los magistrados sobre el pedido “y se emitirá el pronunciamiento que corresponda ante este pedido de reconsideración de una resolución que ya ha sido publicada en El Peruano”.

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“Lo haremos en el más breve plazo, así como también todos los escritos que se presenten ya en esta última fase, porque nos encontramos incluso ya con miras a una próxima convocatoria a lo que será la segunda elección regional”, apuntó. Agregó que están próximos a emitir una segunda resolución de revisión de oficio de más de mil proclamaciones.

Reconsideración

A través de la resolución 4557-2026-JNE, mediante la cual el pleno del tribunal electoral estableció, por mayoría de tres de sus cinco magistrados, que un primer regidor que ejerció el cargo de alcalde en el período inmediato anterior no puede asumir nuevamente la alcaldía, ni siquiera por la vía de la sucesión tras la renuncia, exclusión o tacha del candidato principal.

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Votos de magistrados Burneo, Gonzales y Torres.

El criterio frena el intento de López Aliaga de estar al frente del municipio limeño, pese a haber sido electo primer regidor en los comicios del 4 de octubre. Según el fallo, la credencial de alcalde de Lima Metropolitana le corresponde a la segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo.

El documento, presentado por el personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, y suscrito también por López Aliaga y su abogado Wilber Medina, plantea dos pretensiones. La principal solicita al pleno del JNE que revoque el acuerdo tercero de la resolución cuestionada. De forma subordinada, en caso de que esa petición no sea amparada, pide que la restricción no se aplique al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sino únicamente a los comicios posteriores.

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Renovación Popular argumenta que el JNE modificó las reglas del proceso después de que la ciudadanía ya había acudido a las urnas, lo cual, a su juicio, vulnera los principios de seguridad jurídica, predictibilidad e irretroactividad. El escrito sostiene que la prohibición constitucional de reelección inmediata no establece de manera expresa que un regidor elegido esté impedido de asumir una alcaldía mediante las reglas de sucesión.

La agrupación política también cuestionó que el criterio se aplicara durante la etapa de proclamación de resultados, cuando el proceso electoral ya se encontraba en su fase final. El documento solicita, además, que se convoque a una audiencia del pleno del JNE y se conceda el uso de la palabra para presentar un informe oral.

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Pleno del JNE. Foto: JNE

Resultados al 99,9%

Con el 99,996% de actas procesadas, la lista de Renovación Popular obtiene el 27,685% de los votos válidos, equivalentes a 1.554.826 sufragios. La agrupación Avanza País la sigue con el 26,811%, es decir, 1.505.768 votos. La brecha entre ambas listas ronda los 50 mil votos, una diferencia que los organismos electorales consideran suficiente para dar por definida la victoria del partido celeste en la contienda provincial.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a un paso de cerrar el conteo de votos en Lima Metropolitana, luego de que el Jurado Electoral Especial correspondiente remitiera la última acta pendiente al centro de cómputo. El procesamiento alcanzó el 99,996% de las mesas, con una sola acta por contabilizar antes de la proclamación oficial del alcalde y los regidores electos.

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El acta faltante corresponde a la mesa de sufragio 052217, ubicada en Villa María del Triunfo. El pasado martes 10 de noviembre, el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2 efectuó un recuento de votos por disposición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de determinar la cifra real de votos nulos en la elección distrital. La elección provincial, en cambio, ya había sido declarada válida con anterioridad.

Tras concluir el recuento, el Jurado Electoral Especial dispuso el envío del acta al Centro de Cómputo de Contingencia de la sede central de la ONPE para su procesamiento final. Una vez incorporado ese último registro, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro quedará habilitado para proclamar a las autoridades electas.

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