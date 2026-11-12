Papa León XIV en Perú: Fieles explotan en algarabía cuando el santo padre se subió al papamóvil

Vive la emoción de la visita del papa León XIV a Lima, Perú. Este video captura la increíble acogida que recibió durante su recorrido en caravana, con una multitud de personas abarrotando las calles para ver al Pontífice.

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El papa León XIV volvió a pisar suelo peruano cerca de las 17:30 de este miércoles 11 de noviembre. Llegó procedente de Argentina, país que visitó durante los dos días previos como parte de su gira por Sudamérica.

Tras salir del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, donde aterrizó el avión que lo trasladó al país, el santo padre abordó un vehículo blindado con destino a la Basílica María Auxiliadora.

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La caravana recorrió la avenida Elmer Faucett y continuó por la avenida La Marina, vía que conectó el trayecto con sectores del Callao, Bellavista, San Miguel y Pueblo Libre. Luego tomó la avenida Brasil en dirección a Breña.

Desde ese punto, León XIV continuó su recorrido en el papamóvil por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega. La comitiva siguió por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta llegar a la Plaza de Armas de Lima, donde lo esperaban autoridades del Estado para cumplir con los actos protocolares.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

Cambio al papamóvil provocó la reacción de los fieles

Cuando el papa León XIV cambió de vehículo y subió al papamóvil, los fieles reunidos en el lugar respondieron con gritos y aplausos. El pontífice sonrió ante las expresiones de afecto, mientras el recorrido avanzaba entre vivas y plegarias.

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El desplazamiento de la comitiva papal reunió a creyentes de distintas edades a lo largo de las principales vías incluidas en el itinerario oficial. Familias, niños, jóvenes y adultos mayores se ubicaron detrás de los cercos de seguridad instalados en las calles para observar el paso del cortejo, mostrar pancartas, agitar banderas peruanas y registrar el momento con teléfonos celulares.

La llegada de León XIV al país tuvo un significado particular para quienes conocieron su trabajo pastoral en Perú. El pontífice llegó como misionero de la Orden de San Agustín, fue obispo de la Diócesis de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana. Ese vínculo con el país explicó la presencia de fieles en las calles de la capital durante su traslado hacia el Centro Histórico.

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Durante este recorrido, el pontífice regaló un gesto entrañable y espontáneo al estrechar su saludo con viajeros y peatones que presenciaban el paso desde los buses del Metropolitano y los paraderos aledaños.

Decenas de personas se congregaron en los paraderos del Metropolitano, en la avenida Alfonso Ugarte, para ver el paso del papamóvil. El papa León XIV respondió a las muestras de cariño y saludó a los asistentes. Fuente: TV Perú Noticias

Itinerario jueves 12 de noviembre: actividades en Lima

El segundo día estará dedicado principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica y actividades con la población. Por la mañana, el pontífice recibirá a los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y participará en una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

La programación también incluye un encuentro público sobre los retos y expectativas del país, en la plaza de la Catedral. Por la noche, los jóvenes y universitarios participarán en una vigilia de oración en el Estadio Nacional. La jornada terminará con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.