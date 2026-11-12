Ayacucho FC no podrá regresar a la Liga 1 2027: el comunicado de la FPF que confirma el fallo del TAS

La Federación Peruana de Fútbol informó este miércoles que el Tribunal Arbitral del Deporte desestimó todos los argumentos del club ayacuchano, con lo que queda firme la derrota en mesa por 3-0 ante Comerciantes Unidos que selló su caída a la Liga 2. (Ayacucho FC)

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La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió esta tarde un comunicado oficial en el que confirmó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, Suiza, falló en contra de Ayacucho FC en el proceso que el club había iniciado para revertir su descenso a la Segunda División. La resolución del máximo organismo de justicia deportiva internacional es definitiva e inapelable, lo que cierra toda posibilidad de que el equipo ayacuchano recupere su lugar en la Primera División por esta vía.

El origen del conflicto se remonta al 8 de noviembre de 2025, durante una de las últimas fechas del campeonato. Ese día, Ayacucho FC recibía a Comerciantes Unidos en condición de local y vencía por 1-0 en el marcador.

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Sin embargo, en los minutos de descuento, el árbitro del encuentro tomó la decisión de suspender el partido tras la invasión del campo con objetos arrojados desde las tribunas por parte de los propios hinchas del equipo local. Lo que parecía una victoria que podía alejar al club de la zona de peligro terminó convirtiéndose en el inicio de su caída.

La sanción disciplinaria que desató la controversia

Los incidentes registrados en el estadio de Ayacucho terminaron con un castigo que golpeó directamente al equipo: la Comisión Disciplinaria de la FPF le otorgó un triunfo por 3-0 a Comerciantes Unidos. (FPF)

Tras los incidentes, la Comisión Disciplinaria de la FPF analizó lo ocurrido y determinó que la responsabilidad por la violencia en las gradas recaía sobre Ayacucho FC, en su calidad de equipo local. La resolución fue contundente: el partido le fue adjudicado a Comerciantes Unidos con un marcador de 3-0 en mesa.

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Esa pérdida de puntos alteró directamente la tabla de posiciones y ubicó al club ayacuchano en zona de descenso. Como consecuencia directa, el equipo no logró mantenerse en la élite del fútbol peruano y quedó relegado a la Liga 2 al término de la temporada 2025.

La medida generó una fuerte reacción por parte de las autoridades del club, que rechazaron la decisión y anunciaron que agotarían todas las instancias disponibles para revertirla. La postura de Ayacucho FC fue que la sanción resultaba desproporcionada y que existían argumentos suficientes para cuestionar tanto el accionar del árbitro como el proceso disciplinario posterior.

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El camino hasta el máximo tribunal deportivo internacional

Después de agotar las instancias disciplinarias dentro del fútbol peruano, Ayacucho FC llevó su reclamo hasta Suiza. El club buscaba recuperar los puntos perdidos en mesa y dejar sin efecto la sanción. (Ayacucho FC)

Ante el rechazo de sus apelaciones en las instancias internas de la FPF, Ayacucho FC elevó el caso al Tribunal Arbitral del Deporte, el organismo con sede en Suiza al que acuden clubes, federaciones y deportistas de todo el mundo cuando agotan las vías nacionales. El objetivo del club era claro: obtener la anulación del resultado en mesa, recuperar los puntos que consideraba propios y, con ello, lograr su reincorporación a la Primera División peruana.

El TAS, sin embargo, no encontró mérito en los argumentos presentados por la institución ayacuchana. Según informó la FPF en su comunicado de este miércoles, el tribunal dio la razón en todos los puntos tanto a la federación peruana como al árbitro que suspendió el cotejo. La decisión no admite recurso alguno: los fallos del TAS son la última palabra en materia de justicia deportiva internacional, y ninguna instancia superior puede revisarlos.

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Un cierre definitivo sin margen para nuevos reclamos

No habrá una nueva instancia para discutir el resultado en mesa. El fallo del TAS tiene carácter definitivo e inapelable, por lo que Ayacucho FC deberá asumir su participación en la Liga 2 (Ayacucho FC)

Con la resolución del TAS notificada y difundida públicamente por la FPF, Ayacucho FC queda sin ninguna herramienta legal para seguir disputando los puntos en cuestión. El 3-0 en mesa a favor de Comerciantes Unidos queda firme, el descenso se consolida como un hecho irreversible en el plano jurídico-deportivo y el club deberá asumir su situación en la Segunda División sin posibilidad de reincorporación a la Liga 1 por esta causa.

El caso deja en evidencia las consecuencias que pueden tener los actos de violencia en los estadios sobre los propios equipos que los padecen como locales. La normativa disciplinaria del fútbol peruano, avalada ahora por el máximo tribunal deportivo internacional, establece que los clubes son responsables del comportamiento de su público dentro del recinto. En este caso, esa responsabilidad le costó a Ayacucho FC la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

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El comunicado de la FPF, difundido hoy, no incluyó declaraciones de dirigentes del club ayacuchano ni anunció medidas adicionales vinculadas al caso. La institución se limitó a informar el resultado del proceso ante el TAS y a dejar constancia de que la resolución tiene carácter definitivo.