Papa León XIV recibe el saludo de los ministros de Estado en Palacio de Gobierno durante su primera jornada en Perú

Momento de emoción de los ministros de Keiko Fujimori que pudieron saludar al Papa León XIV

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos centrales de su primera jornada en el Perú al ingresar al Palacio de Gobierno, donde la presidenta Keiko Fujimori lo recibió junto a los integrantes del Gabinete Ministerial. El encuentro estuvo marcado por los honores protocolares, la música de bienvenida y el saludo personal del Santo Padre a las autoridades del Ejecutivo.

La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro, que recibió al obispo de Roma con la presencia de las principales agrupaciones militares encargadas de los actos oficiales. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, los Húsares de Junín y representantes de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú formaron parte del despliegue preparado para su llegada.

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Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una agrupación musical del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), acompañada por un coro de niños, interpretó una canción de bienvenida. Luego se entonó el Himno Nacional, que el pontífice también acompañó.

Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori at the Government Palace during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Papa León XIV saludó personalmente a los ministros de Estado en Palacio de Gobierno

Tras la ceremonia en el Patio de Honor, el papa León XIV ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta Keiko Fujimori para continuar con las actividades previstas en su visita oficial. En el interior de la sede presidencial, el Santo Padre recibió el saludo de los integrantes del Gabinete Ministerial, quienes tuvieron la oportunidad de estrecharle la mano y conocerlo personalmente.

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Entre las autoridades presentes estuvieron los ministros Juan Sheput, de Trabajo, Alberto Beingolea, de Cultura, y Luis Dyer, de Salud, entre otros integrantes del equipo ministerial. El encuentro permitió que cada uno de los representantes del Ejecutivo participara del saludo protocolar al líder de la Iglesia católica.

El papa León XIV canta el himno nacional del Perú en Palacio de Gobierno junta a Keiko Fujimori - TV Perú

La presidenta Fujimori también saludó a los obispos que integran la comitiva papal, en un momento que reunió a las principales autoridades políticas y religiosas presentes en la sede del Gobierno.

Posteriormente, el pontífice sostuvo una reunión con la jefa de Estado en una de las salas del recinto, como parte de las actividades oficiales contempladas durante su paso por Palacio de Gobierno.

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Pope Leo XIV is accompanied by Peru's President Keiko Fujimori during a welcome ceremony at the Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Agrupaciones militares participaron en la bienvenida al Santo Padre

La llegada del papa León XIV estuvo acompañada por un despliegue de las fuerzas militares en el Patio de Honor. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, encargado de la seguridad y representación ceremonial de Palacio de Gobierno, formó parte de los honores preparados para recibir al pontífice.

También participaron los Húsares de Junín, un batallón de la Marina de Guerra del Perú denominado Juan Fanning García y agrupamientos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presencia de estas unidades formó parte del protocolo oficial dispuesto para la recepción del jefe de la Iglesia católica.

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La música también ocupó un lugar especial en la ceremonia. La banda musical de la Guardia Presidencial acompañó el recibimiento, mientras que la agrupación del Conadis y el coro infantil interpretaron la canción de bienvenida antes de las notas del Himno Nacional.

El Santo Padre llega a Palacio de Gobierno donde recibió todos los honores junto a la presidenta Keiko Fujimori

León XIV se convierte en el tercer papa que visita Palacio de Gobierno

Con esta visita, León XIV se convirtió en el tercer pontífice en funciones que llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con un presidente de la República. Sus antecesores Juan Pablo II y Francisco también recorrieron la sede presidencial durante sus respectivas visitas apostólicas al Perú.

Juan Pablo II visitó la Casa de Pizarro en dos oportunidades. La primera ocurrió en 1985, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y la segunda en 1988, durante el primer mandato de Alan García. Ambas visitas formaron parte de sus recorridos pastorales por el país.

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Pope Leo waves from the popemobile as people gather to welcome him at Plaza Mayor during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Décadas después, en 2018, el papa Francisco llegó al Palacio de Gobierno durante su viaje apostólico al Perú. En aquella ocasión, se reunió con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una jornada que también incluyó actividades oficiales y encuentros con representantes de distintos sectores.