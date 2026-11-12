Perú

Papa León XIV recibe el saludo de los ministros de Estado en Palacio de Gobierno durante su primera jornada en Perú

La ceremonia incluyó honores militares, una presentación musical del Conadis y un coro infantil que dio la bienvenida al pontífice antes de su encuentro con las autoridades del Ejecutivo

Momento de emoción de los ministros de Keiko Fujimori que pudieron saludar al Papa León XIV
Guardar

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos centrales de su primera jornada en el Perú al ingresar al Palacio de Gobierno, donde la presidenta Keiko Fujimori lo recibió junto a los integrantes del Gabinete Ministerial. El encuentro estuvo marcado por los honores protocolares, la música de bienvenida y el saludo personal del Santo Padre a las autoridades del Ejecutivo.

La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro, que recibió al obispo de Roma con la presencia de las principales agrupaciones militares encargadas de los actos oficiales. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, los Húsares de Junín y representantes de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú formaron parte del despliegue preparado para su llegada.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una agrupación musical del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), acompañada por un coro de niños, interpretó una canción de bienvenida. Luego se entonó el Himno Nacional, que el pontífice también acompañó.

Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori at the Government Palace during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Pope Leo attends a welcome ceremony with Peru's President Keiko Fujimori at the Government Palace during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Papa León XIV saludó personalmente a los ministros de Estado en Palacio de Gobierno

Tras la ceremonia en el Patio de Honor, el papa León XIV ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta Keiko Fujimori para continuar con las actividades previstas en su visita oficial. En el interior de la sede presidencial, el Santo Padre recibió el saludo de los integrantes del Gabinete Ministerial, quienes tuvieron la oportunidad de estrecharle la mano y conocerlo personalmente.

PUBLICIDAD

Entre las autoridades presentes estuvieron los ministros Juan Sheput, de Trabajo, Alberto Beingolea, de Cultura, y Luis Dyer, de Salud, entre otros integrantes del equipo ministerial. El encuentro permitió que cada uno de los representantes del Ejecutivo participara del saludo protocolar al líder de la Iglesia católica.

El papa León XIV canta el himno nacional del Perú en Palacio de Gobierno junta a Keiko Fujimori - TV Perú

La presidenta Fujimori también saludó a los obispos que integran la comitiva papal, en un momento que reunió a las principales autoridades políticas y religiosas presentes en la sede del Gobierno.

Posteriormente, el pontífice sostuvo una reunión con la jefa de Estado en una de las salas del recinto, como parte de las actividades oficiales contempladas durante su paso por Palacio de Gobierno.

Visita del papa León XIV a Peru
Pope Leo XIV is accompanied by Peru's President Keiko Fujimori during a welcome ceremony at the Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Agrupaciones militares participaron en la bienvenida al Santo Padre

La llegada del papa León XIV estuvo acompañada por un despliegue de las fuerzas militares en el Patio de Honor. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, encargado de la seguridad y representación ceremonial de Palacio de Gobierno, formó parte de los honores preparados para recibir al pontífice.

También participaron los Húsares de Junín, un batallón de la Marina de Guerra del Perú denominado Juan Fanning García y agrupamientos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presencia de estas unidades formó parte del protocolo oficial dispuesto para la recepción del jefe de la Iglesia católica.

La música también ocupó un lugar especial en la ceremonia. La banda musical de la Guardia Presidencial acompañó el recibimiento, mientras que la agrupación del Conadis y el coro infantil interpretaron la canción de bienvenida antes de las notas del Himno Nacional.

El Santo Padre llega a Palacio de Gobierno donde recibió todos los honores junto a la presidenta Keiko Fujimori

León XIV se convierte en el tercer papa que visita Palacio de Gobierno

Con esta visita, León XIV se convirtió en el tercer pontífice en funciones que llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con un presidente de la República. Sus antecesores Juan Pablo II y Francisco también recorrieron la sede presidencial durante sus respectivas visitas apostólicas al Perú.

Juan Pablo II visitó la Casa de Pizarro en dos oportunidades. La primera ocurrió en 1985, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y la segunda en 1988, durante el primer mandato de Alan García. Ambas visitas formaron parte de sus recorridos pastorales por el país.

Pope Leo waves from the popemobile as people gather to welcome him at Plaza Mayor during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Pope Leo waves from the popemobile as people gather to welcome him at Plaza Mayor during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Décadas después, en 2018, el papa Francisco llegó al Palacio de Gobierno durante su viaje apostólico al Perú. En aquella ocasión, se reunió con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una jornada que también incluyó actividades oficiales y encuentros con representantes de distintos sectores.

Temas Relacionados

Papa León XIVKeiko FujimoriPalacio de GobiernoPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incautan 620 kilos de cocaína valorizados en más de US$18 millones en Lima: tenían como destino México

Una investigación de inteligencia permitió seguir el cargamento desde el Huallaga hasta un inmueble de Lima sur. En el lugar, los agentes descubrieron cómo se almacenaba la droga e incautaron armamento y equipos de comunicación

Incautan 620 kilos de cocaína valorizados en más de US$18 millones en Lima: tenían como destino México

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Filas de hasta 11 kilómetros para saludar al Santo Padre en su llegada al país

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizó este miércoles 11 de noviembre a las 17 horas en la Base Aérea del Callao. Luego fue trasladado al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Filas de hasta 11 kilómetros para saludar al Santo Padre en su llegada al país

Papa León XIV sorprende al bajar la luna de su auto para saludar a los fieles peruanos durante su llegada a Lima

El pontífice respondió con un gesto inusual a bordo de su vehículo oficial, mientras se dirigía al Palacio de Gobierno para reunirse con Keiko Fujimori

Papa León XIV sorprende al bajar la luna de su auto para saludar a los fieles peruanos durante su llegada a Lima

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

Conductores de distintos canales nacionales se emocionaron en vivo mientras narraban el paso del Santo Padre por Lima y el Callao, entre muestras de cariño del público

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

Papa León XIV en Perú: Fieles explotan en algarabía cuando el santo padre se subió al papamóvil

El sumo pontífice atraviesa Lima en el papamóvil tras llegar desde Argentina. Fieles se concentraron en las avenidas del trayecto para acompañar su ingreso al Centro Histórico

Papa León XIV en Perú: Fieles explotan en algarabía cuando el santo padre se subió al papamóvil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

ENTRETENIMIENTO

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

Fernando Luque dirigirá una obra ante el papa León XIV en la Vigilia de los Jóvenes: de qué trata y quiénes son los actores

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

DEPORTES

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Ayacucho FC no podrá regresar a la Liga 1 2027: el comunicado de la FPF que confirma el fallo del TAS

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Cienciano en busca de nuevo entrenador tras la sanción a Horacio Melgarejo: este es el candidato que toma fuerza en Cusco

Facundo Callejo, centrado en seguir en la Liga 1 para conseguir su naturalización: “El año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad”