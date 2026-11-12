Papa León XIV recibe el saludo de los ministros de Estado en Palacio de Gobierno durante su primera jornada en Perú

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos centrales de su primera jornada en el Perú al ingresar al Palacio de Gobierno, donde la presidenta Keiko Fujimori lo recibió junto a los integrantes del Gabinete Ministerial. El encuentro estuvo marcado por los honores protocolares, la música de bienvenida y el saludo personal del Santo Padre a las autoridades del Ejecutivo.
La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de la Casa de Pizarro, que recibió al obispo de Roma con la presencia de las principales agrupaciones militares encargadas de los actos oficiales. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, los Húsares de Junín y representantes de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú formaron parte del despliegue preparado para su llegada.
PUBLICIDAD
Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una agrupación musical del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), acompañada por un coro de niños, interpretó una canción de bienvenida. Luego se entonó el Himno Nacional, que el pontífice también acompañó.
Papa León XIV saludó personalmente a los ministros de Estado en Palacio de Gobierno
Tras la ceremonia en el Patio de Honor, el papa León XIV ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta Keiko Fujimori para continuar con las actividades previstas en su visita oficial. En el interior de la sede presidencial, el Santo Padre recibió el saludo de los integrantes del Gabinete Ministerial, quienes tuvieron la oportunidad de estrecharle la mano y conocerlo personalmente.
PUBLICIDAD
Entre las autoridades presentes estuvieron los ministros Juan Sheput, de Trabajo, Alberto Beingolea, de Cultura, y Luis Dyer, de Salud, entre otros integrantes del equipo ministerial. El encuentro permitió que cada uno de los representantes del Ejecutivo participara del saludo protocolar al líder de la Iglesia católica.
La presidenta Fujimori también saludó a los obispos que integran la comitiva papal, en un momento que reunió a las principales autoridades políticas y religiosas presentes en la sede del Gobierno.
Posteriormente, el pontífice sostuvo una reunión con la jefa de Estado en una de las salas del recinto, como parte de las actividades oficiales contempladas durante su paso por Palacio de Gobierno.
PUBLICIDAD
Agrupaciones militares participaron en la bienvenida al Santo Padre
La llegada del papa León XIV estuvo acompañada por un despliegue de las fuerzas militares en el Patio de Honor. El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, encargado de la seguridad y representación ceremonial de Palacio de Gobierno, formó parte de los honores preparados para recibir al pontífice.
También participaron los Húsares de Junín, un batallón de la Marina de Guerra del Perú denominado Juan Fanning García y agrupamientos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presencia de estas unidades formó parte del protocolo oficial dispuesto para la recepción del jefe de la Iglesia católica.
PUBLICIDAD
La música también ocupó un lugar especial en la ceremonia. La banda musical de la Guardia Presidencial acompañó el recibimiento, mientras que la agrupación del Conadis y el coro infantil interpretaron la canción de bienvenida antes de las notas del Himno Nacional.
León XIV se convierte en el tercer papa que visita Palacio de Gobierno
Con esta visita, León XIV se convirtió en el tercer pontífice en funciones que llegó al Palacio de Gobierno para reunirse con un presidente de la República. Sus antecesores Juan Pablo II y Francisco también recorrieron la sede presidencial durante sus respectivas visitas apostólicas al Perú.
Juan Pablo II visitó la Casa de Pizarro en dos oportunidades. La primera ocurrió en 1985, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y la segunda en 1988, durante el primer mandato de Alan García. Ambas visitas formaron parte de sus recorridos pastorales por el país.
PUBLICIDAD
Décadas después, en 2018, el papa Francisco llegó al Palacio de Gobierno durante su viaje apostólico al Perú. En aquella ocasión, se reunió con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una jornada que también incluyó actividades oficiales y encuentros con representantes de distintos sectores.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD