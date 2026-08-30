A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

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Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán una nueva edición del clásico en la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El partido se jugará este domingo 30 de agosto en el estadio Monumental de Ate. Revisa aquí los horarios de este encuentro.

Horarios del Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026

El clásico femenino se disputará a las 15:15 (hora de Perú). En otros países, el partido comenzará a las 14:15 en México; 15:15 en Colombia y Ecuador; 16:15 en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y 17:15 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver el clásico femenino por Torneo Clausura

El clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo por Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esta plataforma digital permitirá a los aficionados seguir el partido desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas.

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Bicolor+ también transmitirá todos los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura, ofreciendo acceso libre y gratuito a los seguidores de la Liga Femenina para ver cada partido y mantenerse actualizados en tiempo real.

América TV emitirá el duelo entre Universitario y Alianza Lima en señal abierta (canal 4 y 704 en alta definición), con una previa desde las 14:50. El partido estará disponible además en el sitio web y la aplicación América TVGO.

Infobae Perú cubrirá el evento en su página web, con información previa y el minuto a minuto del clásico. Los lectores podrán encontrar los goles, incidencias, detalles, declaraciones y toda la información relevante del encuentro.

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Así llegan al clásico

Universitario viene de golear 6-0 a Defensores del Ilucán como visitante en la fecha anterior. Alianza Lima, en tanto, derrotó a Carlos A. Mannucci por el mismo marcador jugando en casa.

Alianza lidera la tabla del Torneo Clausura con 18 puntos, luego de seis victorias consecutivas. Universitario se ubica en la tercera posición con 13 puntos, tras acumular cuatro triunfos y un empate en cinco partidos, uno menos que el cuadro ‘blanquiazul’.

Se espera un clásico de alto poder ofensivo, ya que ambos equipos cuentan con referentes entre las máximas anotadoras del campeonato. En Universitario sobresalen Pierina Núñez y Sofía Oxandabarat, con 19 y 14 goles respectivamente. Por el lado de Alianza, Estefania González y Adriana Lúcar registran 11 y 9 tantos.

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Dónde ver Universitario vs Alianza Lima: canal TV online del clásico en el Monumental por Liga Femenina 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Último enfrentamiento

En el último clásico entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026, las ‘leonas’ lograron una victoria clave que les permitió dar vuelta la serie. El equipo ‘blanquiazul’ había ganado el partido de ida por 1-0, pero en la revancha disputada en el estadio Monumental, la ‘U’ se impuso con autoridad y logró la clasificación.

El equipo crema venció 3-0 a Alianza, asegurando su pase a la final con un global de 3-1. Pierina Núñez abrió el marcador de penal a los tres minutos, igualando la serie. Antes del descanso, Sofía Oxandabarat amplió la diferencia con una jugada individual, permitiendo que Universitario llegara al entretiempo en ventaja.

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En el complemento, Universitario mantuvo el dominio y aprovechó la expulsión de Adriana Tacilla en Alianza a los 57 minutos. Luz Campoverde anotó el tercer gol tras un error en la salida rival, sellando el resultado. El conjunto ‘íntimo’ intentó descontar con variantes ofensivas, pero no pudo superar la defensa liderada por Gabriela Bórquez. La expulsión de Sofía Lacoste por doble amarilla niveló el número de jugadoras, aunque el marcador no se movió.

Las 'cremas' voltearon la llave y se clasificaron a la final de la Liga Femenina. Créditos: Bicolor .

Con este triunfo, Universitario accedió a la final del Torneo Apertura 2026, donde derrotó a Sporting Cristal y se coronó campeón de la primera fase de la Liga Femenina. Este título le otorgó la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

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