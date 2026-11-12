Perú

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

Conductores de distintos canales nacionales se emocionaron en vivo mientras narraban el paso del Santo Padre por Lima y el Callao, entre muestras de cariño del público

El papa León XIV inició su recorrido hacia el Palacio de Gobierno en Perú, siendo recibido con gran entusiasmo y emoción por parte de los fieles y ciudadanos presentes. - América Noticias
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La llegada del papa León XIV a Lima, la tarde de este miércoles 11 de noviembre, desató reacciones de emoción entre los conductores y reporteros que cubrieron en vivo el recorrido del pontífice por las calles de la capital. En América TV, Latina y otros canales nacionales, los periodistas coincidieron en describir el momento como un acontecimiento histórico y remarcaron el vínculo personal del religioso con el país donde ejerció buena parte de su labor pastoral.

“El papa con DNI peruano” marcó el tono de la cobertura

En la transmisión especial de América TV, la conductora Verónica Linares recurrió a sus propios recuerdos de infancia para dimensionar el momento. “Ver el papamóvil me trae recuerdos de mi infancia, porque pienso en Juan Pablo II cuando hizo estos recorridos y generó tremenda locura en el Perú. Imagínense ahora estos sentimientos tan hermosos que tenemos los peruanos de ver al papa peruano, al papa con DNI que ha vuelto al Perú tan emocionado”, expresó.

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Por su parte, su colega, Melissa Peschiera describió la escena como “el regreso de un hijo, digamos, adoptivo. Es el regreso de un padre, un hijo de alguna manera convertido en padre de todos los peruanos y de todo el mundo católico”. Peschiera añadió que la recepción generó una “emoción indescriptible y sin precedentes” entre los asistentes que lograron ver al pontífice y recibir su bendición.

Su compañero de conducción, Omar Mariluz, destacó el carácter histórico de la visita al recordar las dos ocasiones en que Juan Pablo II pisó suelo peruano y la visita de Francisco en 2018. “Es el tercer papa que visita nuestro país. Lo hizo Juan Pablo II en dos oportunidades, lo hizo Francisco I en el 2018, pero ahora el papa León XIV viene y es el papa peruano, es el papa con DNI peruano y eso evidentemente nos llena de alegría, nos llena de emoción a todos”, señaló el conductor.

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Miles de peruanos se congregaron para recibir al papa León XIV a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias

El vínculo de León XIV con Piura, Chiclayo y el fenómeno de El Niño

Mariluz también subrayó que la trayectoria del pontífice en el país lo distingue de sus antecesores, al remarcar que vivió casi cuatro décadas en territorio peruano, entre Piura y Chiclayo. “León XIV conoce muy bien la realidad del Perú. Ha vivido casi cuarenta años en este país, ha vivido en Piura, ha vivido en Chiclayo”, apuntó el conductor, quien además anticipó que el contenido de los discursos del papa durante su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Pucallpa podría incluir referencias al fenómeno de El Niño, un tema que el pontífice conoce de cerca por su experiencia pastoral en la costa norte.

“El papa León XIV sabe lo devastador que pueden ser los Niños para el Perú. Y el momento en lo que diga, los discursos que tenga que dar en Lima, en Chiclayo, en Cusco, en Pucallpa, en Cajamarca, evidentemente los vamos a escuchar con muchísima atención, porque tras haber visitado Uruguay y Argentina, ha dicho cosas muy potentes sobre diversos temas”, agregó Mariluz, quien adelantó que espera que el pontífice centre parte de su mensaje en las familias más vulnerables del país.

Las lágrimas de los vecinos del Callao durante el recorrido papal

La cobertura en vivo también incluyó testimonios de ciudadanos que lograron ver de cerca al pontífice durante su paso por la avenida Faucett, en pleno Callao. Una reportera de América TV recogió las reacciones del público mientras el papa saludaba desde el vehículo. “Lindo, hermoso, qué emoción”, exclamó una de las mujeres entrevistadas, entre risas y lágrimas, tras asegurar que había llorado al verlo pasar.

Otra vecina consultada por el equipo periodístico expresó su deseo de que la visita del pontífice traiga alivio a la violencia que afecta a la región. “Que traiga mucha paz, que traiga mucha tranquilidad para la gente del Callao, mucha matanza que hay ahora. Me da mucha pena que los jóvenes...”, comentó entre lágrimas, antes de que la transmisión continuara con el recorrido papal por la zona.

Revive la emotiva ceremonia de bienvenida al Papa León a su llegada a Perú. Un momento histórico marcado por la solemnidad y la expectativa. - TV Perú

El reencuentro con un pastor que conoce al Perú, según Mónica Delta

En Latina, la conductora Mónica Delta ofreció un mensaje previo a la llegada del pontífice en el que remarcó que el regreso de Robert Prevost como papa León XIV representa algo más que una visita religiosa convencional. La periodista sostuvo que los peruanos no reciben a un líder que llega a conocer una realidad ajena, sino a alguien que ya forjó su vocación en contacto directo con la gente, particularmente en Chiclayo, ciudad que el propio pontífice consideró su hogar durante años.

Delta remarcó además que la investidura de Prevost como líder de la Iglesia católica abre una oportunidad para que la comunidad internacional vuelva la mirada hacia el Perú con un mensaje de reconciliación. En los canales de Panamericana Televisión y TV Perú, los conductores también se mostraron visiblemente conmovidos durante la transmisión y resaltaron, en particular, que el pontífice decidió mantener la luna del papamóvil abajo durante todo su recorrido, lo que le permitió saludar de manera directa y sin barreras a los fieles que se congregaron a lo largo de las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, en su trayecto hacia el Centro Histórico de Lima.

El recorrido del miércoles marcó el inicio de una visita apostólica de seis días que continuará este jueves 12 de noviembre con actividades junto a obispos y una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional, antes de que el papa viaje el viernes 13 hacia Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo antes de ser elegido pontífice.

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