Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

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Los expresidentes Manuel Merino (2020), Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026) reaparecieron este miércoles en el Gran Teatro Nacional, donde el papa León XIV se apresta dar el primer discurso de su visita oficial en Perú.

La exmandataria, quien inició las gestiones para invitar al pontífice durante su Gobierno, protagonizó este reencuentro al aparecer con un conjunto blanco junto a sus otros tres homólogos, mientras buscaba un lugar en una de las primeras filas del recinto.

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Balcázar, quien confirmó públicamente la visita papa tras reunirse con León XIV en el Vaticanoen junio pasado, tuvo una presencia más discreta: permaneció sentado y sin interactuar con los demás asistentes.

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