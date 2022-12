Alianza Lima: Allison Azabache dejó Sporting Cristal y fichó por el club ‘blanquiazul’

El equipo bicampeón de la Liga Femenina, anunció por sus redes sociales a su primer refuerzo para la temporada 2023.(AlianzaLimaFemenino)

Alianza Lima sigue reforzándose de cara a la Liga Femenina y la Copa Libertadores 2023. El elenco ‘íntimo’ anunció el fichaje de la volante Allison Azabache a través de sus redes sociales. La futbolista llega procedente de Sporting Cristal.

Hace algunas semanas, Azabache publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de despedida del club ‘celeste’, equipo en el que militó en las últimas cuatro temporadas.

“¡Querido Cristal! Ha sido un honor vestir tus colores. Me siento agradecida y muy afortunada de haber estado en este lugar, y a pesar de que terminó como no lo esperaba, me voy con el deber cumplido sudando y respetando la camiseta cada vez que la vestía. Agradezco a los dirigentes por darme la oportunidad y poner la confianza en mí. [...] Me despido de mis compañeras y del Club deseándole los mejores éxitos. ¡Muchas gracias!”, escribió a través de sus canales oficiales.

La centrocampista de 19 años, jugó hasta los 14 en el Real Maracaná, posteriormente llegó al equipo ‘cervecero’ y ha sido convocada por la selección peruana Sub 20. Ahora, se encontrará en el club aliancista con sus ex compañeras, como Sandra Arévalo y la goleadora Adriana Lúcar, quienes también salieron del cuadro de La Florida anteriormente.

De esta forma, el club ‘íntimo’ oficializó su primer fichaje para esta nueva temporada con un mensaje por Twitter. “Bienvenida a las bicampeonas, Allison! Anunciamos el fichaje de Allison Azabache de 19 años, la volante formará parte del equipo blanquiazul por toda esta temporada. ¡Arriba Alianza, Allison!”, publicó Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter.

El nuevo director técnico llegó con su anterior equipo la campaña pasada hasta semifinales de la Copa Libertadores Femenina. (ClubAlianzaLima)

La Copa Libertadores, una deuda pendiente

El equipo femenino de La Victoria está decidido este año a realizar una gran participación en los diferentes torneos que le toca competir. Por ello, también contrataron al entrenador Jhon Alber Ortiz, que llega en reemplazo del técnico nacional Samir Mendoza, quien dirigió al plantel de Alianza Lima desde 2013 y salió campeón en las temporadas de 2021 y 2022 del torneo nacional.

Ortiz llega procedente del Deportivo Cali femenino, club con el que salió campeón en la temporada 2021 y subcampeón de la temporada 2022. Asimismo, el estratega colombiano arriba a Alianza Lima con la consigna de poder avanzar de la la segunda fase de la Copa Libertadores Femenina.

Las ‘blanquiazules’ en el máximo torneo continental, solo han podido alcanzar los cuartos de final en el 2021 y fueron eliminadas en la etapa de grupos en el 2022. Mientras que, Ortiz Arce con Deportivo Cali en 2021, quedó en cuartos de final, y este año, lograron quedar entre los cuatro mejores del continente.

Equipos rivales con técnicos colombianos

Universitario de Deportes buscará esta temporada romper la racha de títulos nacionales de Alianza Lima y para esa tarea han fichado como entrenador al colombiano Jhon Tierradentro y al preparador físico colombiano Mario Alberto Janer. Ambos profesionales con amplia experiencia en su país.

Jhon Tierradentro ha sido justamente asistente técnico de Jhon Alber Ortiz durante la última temporada en el Deportivo Cali, donde fueron subcampeones nacionales del fútbol femenino e hicieron una gran Copa Libertadores. Tierradentro estará acompañado de Mario Alberto Janer, quien ha integrado el cuerpo técnico de la selección femenina colombiana desde la Sub-17 hasta la absoluta desde el 2012 hasta el 2019.

Es probable que para la temporada 2023, los duelos entre estos dos técnicos le darán un incentivo especial al clásico femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

