Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

El cantante Donnie Yaipén interpreta temas de cumbia con su acordeón en la Plaza de Armas de Chiclayo durante las celebraciones por la visita del papa León XIV.

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Chiclayo vive un ambiente de celebración desde la tarde de este miércoles 11 de noviembre, el mismo día en que el papa León XIV pisó suelo peruano por primera vez desde su elección como sumo pontífice. Aunque el Santo Padre recién llegará a la ciudad lambayecana el viernes 13 de noviembre, la confirmación de su arribo al país bastó para que cientos de vecinos salieran a las calles y la Plaza de Armas se convirtiera en un punto de encuentro popular.

El arco de ingreso a la ciudad, que hoy luce la inscripción “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”, sirvió de telón de fondo para la multitud reunida frente a la Catedral de Santa María. Entre banderas peruanas, globos amarillos y cientos de celulares en alto para captar el momento, los asistentes corearon cánticos y agitaron pancartas en honor al religioso que ejerció como obispo en esta región del norte del país.

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Cientos de personas se congregan en la Plaza de Armas de Chiclayo en anticipación a la visita apostólica del papa León XIV. La cobertura del evento muestra al público reunido cantando y aplaudiendo ante la presentación musical de Donnie Yaipén sobre el escenario, mientras los asistentes registran la jornada con teléfonos móviles y una reportera informa en directo entre la multitud. Video: Infobae Perú

La música de Donnie Yaipén anima la espera en la Plaza de Armas

El animador de la jornada fue Donnie Yaipén, músico vinculado a la cumbia norteña, quien subió al escenario con su acordeón para interpretar distintos temas que hicieron bailar al público congregado. El cantante es además el autor de ‘La cumbia del papa’, composición lanzada en mayo de 2025, poco después de que Robert Prevost fuera elegido pontífice, y que se convirtió en un homenaje musical al religioso que desarrolló buena parte de su labor pastoral en Chiclayo.

La canción, que lleva el ritmo característico de la cumbia norteña, incluye la frase “el papa es más peruano que el ceviche” y ya sonó en distintos escenarios de la región, entre ellos el concierto “Elmer Vive”, realizado en Monsefú, donde Yaipén la interpretó junto a Grupo 5. El músico explicó previamente que la composición surgió de la repercusión que tuvo la elección papal y que decidió desarrollarla tras la buena acogida que recibió un primer fragmento compartido en redes sociales.

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Durante la jornada en la Plaza de Armas, drones sobrevolaron la zona para registrar la dimensión de la convocatoria, mientras decenas de asistentes levantaban los brazos y agitaban globos al ritmo de la música. La postal reunió a vecinos de distintas edades, desde adultos mayores hasta familias con niños, todos a la espera de la llegada física del pontífice a la ciudad que lo acogió como sacerdote y obispo.

El músico Donnie Yaipén toca el acordeón junto a un grupo de jóvenes scouts en el escenario de la Plaza de Armas de Chiclayo, durante la previa a la visita del papa León XIV al Perú.

La agenda del papa León XIV en Chiclayo y el resto del Perú

El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a la Base Aérea del Callao, en Lima, donde inició una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre bajo el lema “Abramos el corazón”. Durante su primera jornada en el país, participó en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y sostuvo un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

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La agenda del jueves 12 continuará en Lima, con reuniones junto a obispos y representantes de la Iglesia católica, además de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo, para celebrar una misa a las 10:30 horas en la explanada de las Pampas de Pimentel. Luego visitará la capilla San Óscar A. Romero y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Una multitud se reúne en la Plaza de Armas de Chiclayo con globos para celebrar la llegada del papa León XIV a Perú.

El sábado 14 de noviembre, León XIV participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, antes de viajar en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa. Por la tarde regresará a Chiclayo para un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

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El domingo 15, el recorrido continuará hacia Cusco, donde el papa se reunirá con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral, para luego viajar a Pucallpa y encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. La visita apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre en Lima, con una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia oficial de despedida en el Callao, antes del retorno del pontífice a Roma.