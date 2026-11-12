Perú Deportes

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan a octavos de final del Challenger de Lima 2026: rivales y programación

Los tenistas nacional se estrenaron con victoria en el Club Terrazas tras superar a duros contrincantes. El limeño y el trujillano apuntan a que el título se quede en casa

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas buscan avanzar a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026.
Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas buscan avanzar a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Events.
Guardar

La jornada del martes dejó dos resultados favorables para el tenis peruano en el Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno ganaron sus respectivos estrenos y avanzaron a los octavos de final del Challenger de Lima 2026, certamen que reúne a jugadores del circuito ATP sobre arcilla. Ambos volverán a la cancha central este jueves 12 de noviembre, con el objetivo de sostener la presencia local en el cuadro.

Varillas superó al chileno Tomás Barrios Vera, último campeón del torneo, por 4-6, 6-3 y 6-4. Bueno, por su parte, venció al español Carlos Sánchez Jover por 6-0, 2-6 y 6-4. Con las eliminaciones de otros representantes nacionales, ambos quedaron como los únicos peruanos en competencia.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Varillas vs Genaro Alberto Olivieri

Juan Pablo Varillas enfrentará al argentino Genaro Alberto Olivieri en uno de los partidos principales de la programación nocturna. El duelo está previsto para no antes de las 18:40 horas, luego de los encuentros programados previamente en la cancha central del club miraflorino.

El antecedente entre ambos favorece a Juan Pablo Varillas, que domina el historial por 6-2. El peruano ganó además los últimos cinco enfrentamientos, una secuencia que buscará ampliar para instalarse en los cuartos de final del Challenger de Lima 2026. Varillas llega con el impulso de una remontada ante Barrios Vera, mientras que Olivieri eliminó al danés Elmer Moller, séptimo preclasificado, por 6-4, 2-6 y 6-4.

PUBLICIDAD

El tenista peruano remontó en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores y cortó una negativa racha de tres derrotas al hilo. Crédito: X Jorge Valencia.

Olivieri buscará aprovechar su victoria frente a Moller para dar otro golpe en Lima. El argentino ingresó al cuadro principal como exento de la clasificación y llegó a los octavos tras un encuentro de tres sets que exigió más de dos horas de juego.

La transmisión del partido estará disponible sin costo mediante Challenger TV, la plataforma oficial del circuito ATP Challenger. Los aficionados que deseen asistir al Club Tennis Las Terrazas podrán adquirir sus entradas a través de Teleticket, según la disponibilidad informada por la organización.

Gonzalo Bueno vs Joao Lucas Reis Da Silva

Gonzalo Bueno abrirá la participación peruana de la jornada frente al brasileño Joao Lucas Reis da Silva. El encuentro fue programado para no antes de las 17:30 horas en la cancha central, antes del duelo que protagonizará Varillas.

El historial favorece al brasileño, que ganó cinco de los siete enfrentamientos que disputaron. Sin embargo, Bueno se impuso en el antecedente más reciente: venció por 6-2 y 7-5 en la primera ronda del Challenger de Como, disputado en agosto de este año.

El tenista trujillano superó con éxito su debut en el torneo limeño tras imponerse con parciales de 6-0, 2-6 y 6-4. (Video: Challenger TV)

Esa victoria terminó con una racha de cuatro triunfos consecutivos de Reis da Silva ante el peruano. El trujillano buscará repetir esa fórmula en Lima, donde tendrá el respaldo del público y la posibilidad de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Reis da Silva llegará tras superar al checo Zdenek Kolar por 7-5 y 6-3. El brasileño alcanzó la final de la edición pasada del Challenger de Lima, por lo que aparece como un rival con experiencia en las condiciones de juego del Club Terrazas.

Al igual que el partido de Varillas, el duelo podrá seguirse por Challenger TV de manera gratuita. Las entradas para la programación del jueves están disponibles en Teleticket, con acceso sujeto a la capacidad habilitada en el recinto de Miraflores.

Así se clasificaron los peruanos a octavos de final del Challenger de Lima

Varillas derrotó al campeón defensor Barrios Vera luego de una remontada que se definió en el tercer set. El limeño perdió el primer parcial por 6-4, igualó el encuentro con un 6-3 y cerró la victoria por 6-4, tras recuperarse de un 0-3 inicial.

Bueno también necesitó tres mangas para resolver su estreno. El trujillano dominó el comienzo ante Sánchez Jover, pero el español equilibró el partido en el segundo set. En el tramo final, el peruano consiguió el quiebre que le permitió asegurar su clasificación.

Temas Relacionados

Juan Pablo VarillasGonzalo BuenoChallenger de LimaTenis peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

Óscar Villegas no ha tenido reparos en apuntar al calco de su iniciativa, la cual dio frutos en la recta decisiva de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas. “Han visto lo que estamos haciendo”, sostuvo

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

El extremo nacional había llegado a Riad tras el Mundial de Rusia 2018 y encontró allí el período más exitoso y cómodo de su carrera. Seis años después, lo recuerda con los ojos húmedos

André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

La volante blanquiazul usó la ironía como arma y disparó en redes sociales contra quienes organizan el certamen, sumando su voz a un descontento que ya venía acumulándose entre jugadoras e hinchas del club victoriano

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

A partir de los rumores de monitoreos de clubes de la Serie A, las autoridades del ‘tricolor’ modificaron la ficha del centrocampista; además, se añadieron cláusulas a fin de retener un porcentaje en caso se logre saldar una transacción

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

La visión de Marcos López antes del amistoso entre Perú y Bolivia: “Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”

El lateral del Copenhague, uno de los jugadores con más minutos en la era Menezes, habló sobre el amistoso ante Bolivia, el rol que asume frente a los convocados más jóvenes y la necesidad de volver al triunfo jugando de local en Lima

La visión de Marcos López antes del amistoso entre Perú y Bolivia: “Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

ENTRETENIMIENTO

Kenji Fujimori niega ante Andrea Llosa las denuncias de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori

Kenji Fujimori niega ante Andrea Llosa las denuncias de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y no tiene dinero que ganó con marcas: “¿Quién te está sangrando?”

Néstor Villanueva recibe respaldo tras escándalo de Florcita Polo y Luiggi Yarasca: “Desde que te separaste...”

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Servando y Florentino Primera regresan al Perú con su tour mundial: fecha, lugar y cómo acceder a la preventa

DEPORTES

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

La visión de Marcos López antes del amistoso entre Perú y Bolivia: “Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”