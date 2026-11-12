Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan a octavos de final del Challenger de Lima 2026: rivales y programación

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas buscan avanzar a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Events.

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La jornada del martes dejó dos resultados favorables para el tenis peruano en el Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno ganaron sus respectivos estrenos y avanzaron a los octavos de final del Challenger de Lima 2026, certamen que reúne a jugadores del circuito ATP sobre arcilla. Ambos volverán a la cancha central este jueves 12 de noviembre, con el objetivo de sostener la presencia local en el cuadro.

Varillas superó al chileno Tomás Barrios Vera, último campeón del torneo, por 4-6, 6-3 y 6-4. Bueno, por su parte, venció al español Carlos Sánchez Jover por 6-0, 2-6 y 6-4. Con las eliminaciones de otros representantes nacionales, ambos quedaron como los únicos peruanos en competencia.

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Juan Pablo Varillas vs Genaro Alberto Olivieri

Juan Pablo Varillas enfrentará al argentino Genaro Alberto Olivieri en uno de los partidos principales de la programación nocturna. El duelo está previsto para no antes de las 18:40 horas, luego de los encuentros programados previamente en la cancha central del club miraflorino.

El antecedente entre ambos favorece a Juan Pablo Varillas, que domina el historial por 6-2. El peruano ganó además los últimos cinco enfrentamientos, una secuencia que buscará ampliar para instalarse en los cuartos de final del Challenger de Lima 2026. Varillas llega con el impulso de una remontada ante Barrios Vera, mientras que Olivieri eliminó al danés Elmer Moller, séptimo preclasificado, por 6-4, 2-6 y 6-4.

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El tenista peruano remontó en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores y cortó una negativa racha de tres derrotas al hilo. Crédito: X Jorge Valencia.

Olivieri buscará aprovechar su victoria frente a Moller para dar otro golpe en Lima. El argentino ingresó al cuadro principal como exento de la clasificación y llegó a los octavos tras un encuentro de tres sets que exigió más de dos horas de juego.

La transmisión del partido estará disponible sin costo mediante Challenger TV, la plataforma oficial del circuito ATP Challenger. Los aficionados que deseen asistir al Club Tennis Las Terrazas podrán adquirir sus entradas a través de Teleticket, según la disponibilidad informada por la organización.

Gonzalo Bueno vs Joao Lucas Reis Da Silva

Gonzalo Bueno abrirá la participación peruana de la jornada frente al brasileño Joao Lucas Reis da Silva. El encuentro fue programado para no antes de las 17:30 horas en la cancha central, antes del duelo que protagonizará Varillas.

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El historial favorece al brasileño, que ganó cinco de los siete enfrentamientos que disputaron. Sin embargo, Bueno se impuso en el antecedente más reciente: venció por 6-2 y 7-5 en la primera ronda del Challenger de Como, disputado en agosto de este año.

El tenista trujillano superó con éxito su debut en el torneo limeño tras imponerse con parciales de 6-0, 2-6 y 6-4. (Video: Challenger TV)

Esa victoria terminó con una racha de cuatro triunfos consecutivos de Reis da Silva ante el peruano. El trujillano buscará repetir esa fórmula en Lima, donde tendrá el respaldo del público y la posibilidad de avanzar a los cuartos de final del torneo.

Reis da Silva llegará tras superar al checo Zdenek Kolar por 7-5 y 6-3. El brasileño alcanzó la final de la edición pasada del Challenger de Lima, por lo que aparece como un rival con experiencia en las condiciones de juego del Club Terrazas.

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Al igual que el partido de Varillas, el duelo podrá seguirse por Challenger TV de manera gratuita. Las entradas para la programación del jueves están disponibles en Teleticket, con acceso sujeto a la capacidad habilitada en el recinto de Miraflores.

Así se clasificaron los peruanos a octavos de final del Challenger de Lima

Varillas derrotó al campeón defensor Barrios Vera luego de una remontada que se definió en el tercer set. El limeño perdió el primer parcial por 6-4, igualó el encuentro con un 6-3 y cerró la victoria por 6-4, tras recuperarse de un 0-3 inicial.

Bueno también necesitó tres mangas para resolver su estreno. El trujillano dominó el comienzo ante Sánchez Jover, pero el español equilibró el partido en el segundo set. En el tramo final, el peruano consiguió el quiebre que le permitió asegurar su clasificación.

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