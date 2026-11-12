Grupo 5 actuará en la despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas

Los integrantes de Grupo 5 participarán en la ceremonia de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

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La cumbia peruana tendrá un lugar en la despedida del papa León XIV. Grupo 5, una de las agrupaciones más populares del país, participará en la jornada que reunirá a miles de fieles el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, según informó CEl Comercio. Se trata de una presentación especial en el marco del cierre de la visita del pontífice, quien regresará al Vaticano ese mismo día.

La participación de la orquesta de Monsefú, liderada por los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén, sumará un nuevo capítulo a la trayectoria del grupo musical. En esta ocasión, el escenario será distinto al de sus habituales conciertos masivos, pues la agrupación formará parte de una jornada religiosa que marcará el fin del recorrido de León XIV por el país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de asumir el papado.

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La presencia de la orquesta se mantuvo en reserva hasta los ensayos

La participación de Grupo 5 en el evento se mantuvo bajo reserva durante los preparativos previos a la visita papal. Sin embargo, los ensayos realizados en los días previos terminaron por hacer evidente la presencia de la agrupación en la ceremonia de despedida, de acuerdo con la información recogida por El Comercio.

La jornada del lunes 16 de noviembre tendrá como acto central la misa que presidirá León XIV a las 10:30 horas en la Base Aérea Las Palmas. Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aérea del Callao, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida, antes de partir hacia Roma a la 1:45 de la tarde. Con esta actividad concluirá la visita apostólica que el Santo Padre inició el 11 de noviembre en Lima y que lo llevó también a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

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Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

Otros artistas nacionales que acompañaron la visita papal

Grupo 5 se suma así a una lista de intérpretes nacionales convocados para las distintas actividades organizadas durante la visita del pontífice al Perú. Entre los artistas que ya participaron figuran Susana Baca, quien estuvo presente en la bienvenida al pontífice en Lima, y Donnie Yaipén, quien se presentó junto a Daniela Darcourt durante la vigilia con jóvenes y universitarios realizada en el Estadio Nacional.

También está prevista la participación de Tania Libertad, quien interpretará el Ave María durante el encuentro de oración programado en Zaña, Lambayeque, como parte de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. A ello se suma la presencia de Lita Pezo, encargada de interpretar el salmo y otras piezas religiosas durante la misa que el papa celebrará en Pucallpa este domingo 15 de noviembre.

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La participación de estos artistas permitirá que distintos géneros y voces de la música peruana acompañen los encuentros del pontífice con los fieles a lo largo de su recorrido por el país. En ese contexto, la presencia de Grupo 5 llevará el ritmo de la cumbia norteña a la jornada que combinará música, fe y despedida en la última actividad pública de León XIV antes de su regreso a Roma.