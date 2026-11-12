El papa León XIV reclama que las mujeres peruanas vivan “libres de violencia y de cualquier forma de explotación”

León XIV pidió que las mujeres peruanas vivan libres de violencia y explotación durante su primer discurso oficial en el país, pronunciado ante autoridades políticas y representantes de la sociedad civil

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El papa León XIV pidió este miércoles que las mujeres peruanas vivan libres de violencia y explotación, y reclamó mayores condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en sus comunidades.

Durante su primer discurso en el Perú, el líder de la Iglesia católica se pronunció contra la violencia hacia las mujeres ante la presidenta Keiko Fujimori, cuatro expresidentes y autoridades del Parlamento bicameral.

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“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, expresó al reconocer el trabajo de las dirigentas que sostienen comedores populares y ollas comunes, así como el aporte de quienes contribuyen al país desde sus profesiones y responsabilidades públicas.

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