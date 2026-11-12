Perú

El papa León XIV reclama que las mujeres peruanas vivan “libres de violencia y de cualquier forma de explotación”

El pontífice exhortó a garantizar que puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en sus comunidades, durante su primer discurso en el Perú

Visita del papa León XIV a Peru
León XIV pidió que las mujeres peruanas vivan libres de violencia y explotación durante su primer discurso oficial en el país, pronunciado ante autoridades políticas y representantes de la sociedad civil
Guardar

El papa León XIV pidió este miércoles que las mujeres peruanas vivan libres de violencia y explotación, y reclamó mayores condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades y participar plenamente en sus comunidades.

Durante su primer discurso en el Perú, el líder de la Iglesia católica se pronunció contra la violencia hacia las mujeres ante la presidenta Keiko Fujimori, cuatro expresidentes y autoridades del Parlamento bicameral.

PUBLICIDAD

“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, expresó al reconocer el trabajo de las dirigentas que sostienen comedores populares y ollas comunes, así como el aporte de quienes contribuyen al país desde sus profesiones y responsabilidades públicas.

En desarrollo.

Temas Relacionados

papa León XIVpapa León XIV en Perúperu-noticiasViolencia de género

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori a papa León XIV: “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos”

La mandataria recordó la trayectoria del pontífice en el Perú y aprovechó su visita para abordar las divisiones políticas, las brechas sociales y la necesidad de construir un país en paz

Keiko Fujimori a papa León XIV: “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos”

La llegada del papa León XIV al Perú se celebró en Cusco con un repique de campanas en dos históricos templos

El Arzobispado del Cusco destacó que el repique representa una expresión de "esperanza y alegría" de los fieles ante la próxima visita del pontífice, prevista para este domingo 15 de noviembre.

La llegada del papa León XIV al Perú se celebró en Cusco con un repique de campanas en dos históricos templos

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

La volante blanquiazul usó la ironía como arma y disparó en redes sociales contra quienes organizan el certamen, sumando su voz a un descontento que ya venía acumulándose entre jugadoras e hinchas del club victoriano

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

El pontífice reconoció el aporte de las dirigentas comunitarias y pidió garantizar que puedan desarrollar sus capacidades, participar en sus comunidades y vivir libres de violencia y explotación

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

León XIV en Perú EN VIVO: más de 11 kilómetros de peruanos acompañaron el recorrido del Papa en su llegada al país

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizó este miércoles 11 de noviembre a las 17 horas en la Base Aérea del Callao. Luego fue trasladado al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Infobae
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

ENTRETENIMIENTO

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

El papa León XIV emocionó a los periodistas limeños durante su primer recorrido por las calles de la capital

Fernando Luque dirigirá una obra ante el papa León XIV en la Vigilia de los Jóvenes: de qué trata y quiénes son los actores

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

DEPORTES

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’

La visión de Marcos López antes del amistoso entre Perú y Bolivia: “Hay que seguir trabajando y el resultado va a llegar”

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Ayacucho FC no podrá regresar a la Liga 1 2027: el comunicado de la FPF que confirma el fallo del TAS