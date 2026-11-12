Momento especial del papa León XIV en Perú: Coro peruano cantó para el sumo pontífica en Palacio de Gobierno

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El canto de un grupo formado por niños y adultos con discapacidad alteró la secuencia prevista para la despedida del papa León XIV en el Palacio de Gobierno. Tras escuchar las piezas preparadas para su visita, el pontífice se acercó a los menores, los saludó y recibió cartas con pedidos de bendición.

La actuación ocurrió el miércoles 11 de noviembre, en el Patio de Honor de la sede presidencial, durante la primera actividad del viaje apostólico del jefe de la Iglesia católica en Perú.

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La presidenta Keiko Fujimori presenció el número junto al pontífice, antes de la reunión que ambos mantuvieron dentro del edificio. La escena reunió música, protocolo y el contacto directo del visitante con quienes participaron en la presentación.

Según las imágenes, León XIV escuchó varias composiciones destinadas a marcar su llegada, por lo que fue hacia varios integrantes del coro. Algunos menores le entregaron cartas y solicitaron su bendición, después de la interpretación musical.

Disfruta de la increíble actuación del coro peruano que deleita con su música. Este video captura un momento único de celebración y espiritualidad, con la presencia del Papa León XIV

Cantó el himno nacional

Originario de la orden agustina cuando solo era conocido bajo el nombre de Robert Prevost, protagonizó un momento histórico y emotivo al cantar el himno nacional del Perú durante la ceremonia protocolar de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Este gesto conmovió profundamente al país y se volvió viral en redes sociales, donde miles de fieles le expresaron su cariño con la frase “Perú te ama”.

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La visita de León XIV tiene un significado muy especial, ya que posee la nacionalidad peruana tras haber servido durante años como misionero y obispo de Chiclayo.

Su llegada a Lima, tras recuperarse recientemente de una operación por un carcinoma pulmonar, convocó a multitudinarias concentraciones populares. A lo largo de las avenidas Elmer Faucett, Brasil y Alfonso Ugarte, decenas de miles de personas esperaron el paso del papamóvil para recibir su bendición.

En su recorrido por la capital, el sumo pontífice número 267 estuvo acompañado por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y su secretario personal chiclayano, Edgar Iván Rimaicuna. La agenda papal, que reafirma el profundo vínculo de León XIV con el país que lo acogió, incluirá también una esperada visita a su querida ciudad de Chiclayo.

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Itinerario en Lima para el 12 de noviembre

El segundo día estará dedicado principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica y actividades con la población. Por la mañana, el pontífice recibirá a los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y participará en una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

La programación también incluye un encuentro público sobre los retos y expectativas del país, en la plaza de la Catedral. Por la noche, los jóvenes y universitarios participarán en una vigilia de oración en el Estadio Nacional. La jornada terminará con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.