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Así quedó el cuadro principal del Challenger de Lima 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas debutarán ante duros rivales

En el Club Terrazas de Miraflores, sede de la 15° edición de este certamen, se realizó el sorteo del ‘main draw’. La acción iniciará el lunes 9 de noviembre, luego que se conozcan los tenistas provenientes de la clasificación

Todo listo para el inicio del cuadro principal del Challenger de Lima 2026.
Todo listo para el inicio del cuadro principal del Challenger de Lima 2026. Crédito: Instagram Igma Events.
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El Challenger de Lima 2026 ya tiene definidos los principales cruces de su cuadro central. Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino serán los peruanos presentes de forma directa en una competición que se disputará sobre arcilla en el Club Terrazas de Miraflores hasta el domingo 15 de noviembre.

Gonzalo Bueno vs Thiago Seyboth Wild

Gonzalo Bueno tendrá un estreno complejo ante Thiago Seyboth Wild, brasileño que llegó a estar dentro del Top 100 y que viene de alcanzar la final del Challenger de Costa do Sauípe. El peruano deberá medirse a un tenista de potencia y experiencia sobre arcilla.

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El trujillano también arribará con ritmo competitivo. Bueno alcanzó las semifinales en Costa do Sauípe luego de vencer al colombiano Daniel Elahi Galán, al brasileño Eduardo Ribeiro y al argentino Lautaro Midón, aunque luego cayó ante Camilo Ugo Carabelli.

El historial favorece al tenista brasileño. Ambos se enfrentaron tres veces y Seyboth Wild ganó en todas las ocasiones, partidos disputados durante 2023. Bueno buscará cortar esa racha en una etapa distinta de su carrera y con el respaldo de la afición peruana.

Cuadro principal del Challenger de Lima 2026.
Cuadro principal del Challenger de Lima 2026. Crédito: X Tenis Decisivo.

La exigencia será alta para la segunda raqueta nacional, que necesita avanzar al menos hasta cuartos de final para sumar puntos netos al ranking. Tras completar sus 18 resultados computables, una eliminación en primera ronda no le permitiría mejorar su registro.

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Juan Pablo Varillas vs Tomás Barrios Vera

Juan Pablo Varillas debutará contra Tomás Barrios Vera, campeón defensor del Challenger de Lima. El chileno conquistó la edición de 2025 y volverá a las canchas del Club Terrazas de Miraflores con la obligación de defender los puntos obtenidos en aquella campaña.

El historial entre ambos muestra una ventaja de seis triunfos a dos para Barrios Vera. Se trata de una rivalidad conocida en el circuito sudamericano, con enfrentamientos desde 2016 y varios partidos en torneos Challenger, clasificaciones de ATP y competencias regionales.

El último cruce se produjo en las semifinales del Challenger de Campinas 2025, con victoria para el chileno. La más reciente celebración de Varillas ante Barrios Vera se remonta a 2022, cuando el peruano se impuso en la segunda ronda de la fase clasificatoria del ATP 250 de Córdoba.

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores.
Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores. Crédito: Ticketmaster.

El partido tendrá un componente adicional por la experiencia de ambos en arcilla. Varillas buscará recuperar continuidad y aprovechar su conocimiento de las condiciones en Lima, mientras que Barrios Vera intentará sostener el nivel que le permitió coronarse en la capital peruana el año pasado.

Más actividad peruana en Challenger de Lima

El domingo 8 de noviembre, cuatro peruanos iniciarán su camino en la fase previa. Diego Gómez, Franco Dávila y Ricardo Ramos buscarán conseguir su primer triunfo profesional, en tanto que Conner Huertas del Pino regresará a la competencia después de varios meses de inactividad por lesión.

Arklon Huertas del Pino ya tiene rival asegurado en el cuadro central. El peruano, ubicado en el puesto 755 del ranking, enfrentará al argentino Lautaro Midón, número 185 del mundo. Será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores.

Midón llegará tras perder con Gonzalo Bueno en los cuartos de final de Costa do Sauípe. Huertas del Pino tendrá el desafío de superar a un rival con mayor ubicación en la clasificación, pero contará con la posibilidad de competir ante el público local.

Conner Huertas del Pino – Asunción 2 Challenger – Juan Manuel la Serna - Nicolás Kicker - Perú – deportes – 17 junio
Conner Huertas del Pino competirá desde la clasificación en el Challenger de Lima 2026.

¿Volverá a haber dos Challenger de Lima en el 2027?

La organización del torneo evalúa modificar el calendario para 2027. Alfredo Valverde, gerente general y socio fundador de IGMA Sports, entidad a cargo del Challenger de Lima, explicó a Infobae Perú que existe la posibilidad de elevar la categoría del certamen a Challenger 100.

La intención es que Lima tenga un solo torneo Challenger el próximo año, a diferencia de 2025, cuando la capital albergó tres competencias de esta categoría. El objetivo es mejorar las condiciones de organización y reunir un cuadro de mayor nivel competitivo.

Un torneo Challenger 100 otorgaría más puntos para el ranking y aumentaría el atractivo para los tenistas de la región. La definición dependerá de las gestiones de la organización y de la aprobación del calendario oficial de la ATP para la siguiente temporada.

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