Perú

Papa León XIV habla sobre inteligencia artificial en Perú y pide proteger a las personas frente a sus consecuencias

El pontífice reconoció que la inteligencia artificial puede transformar el trabajo, la educación y las relaciones humanas, pero advirtió que su desarrollo necesita discernimiento y debe permanecer al servicio de la dignidad humana. También destacó el potencial de la tecnología para acercar oportunidades a las comunidades alejadas

Papa León XIV
Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP
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El papa León XIV ha llegado al Perú y en sus primeras palabras en Lima, ha dedicado un primer discurso a diferentes temas, entre los cuales también está uno de sus más frecuentes intereses: la crítica a la inteligencia artificial.

Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el pontífice reconoció las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos, pero recordó que su desarrollo debe estar acompañado de responsabilidad, garantías jurídicas y una orientación que priorice a las personas.

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“Que sus beneficios [de la inteligencia artificial] lleguen a todos y que su desarrollo permanezca al servicio de la dignidad humana. Es necesario también que existan garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias”, alertó el papa León XIV.

Este emotivo regreso a Perú es un reflejo de años de experiencias compartidas. Escucha cómo la fe, la cultura y hasta el ceviche tejieron un vínculo inquebrantable con esta tierra. - TV Perú

La inteligencia artificial en el discurso del papa

El Santo Padre abordó a la inteligencia artificial este asunto después de referirse a los desafíos que enfrenta el Perú en materia de protección ambiental, prevención de desastres naturales y atención a las comunidades que viven lejos de las principales ciudades.

“La ciencia y la tecnología ayudan a anticipar muchos de esos riesgos. Sus avances permiten también mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas”, expresó el Sumo Pontífice.

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Su reflexión reconoció que los avances científicos pueden contribuir a reducir las desigualdades territoriales y facilitar el acceso a servicios que históricamente han sido difíciles de alcanzar para determinadas poblaciones. Sin embargo, fue al referirse específicamente a la inteligencia artificial cuando dejó uno de los mensajes más críticos e su discurso.

“La inteligencia artificial amplía estas posibilidades y transforma nuestra manera de trabajar y relacionarnos. Como recordé en Magnifica humanitas, estas nuevas capacidades reclaman discernimiento y una orientación responsable hacia el bien común”, manifestó León XIV.

El papa León XIV ha aparecido estos últimos años como uno de los críticos más importantes de la inteligencia artificial. - Crédito Alberto Pizzoli/Foto de pool vía AP
El papa León XIV ha aparecido estos últimos años como uno de los críticos más importantes de la inteligencia artificial. - Crédito Alberto Pizzoli/Foto de pool vía AP

El pontífice reconoció que la IA está modificando diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde las actividades laborales hasta la manera en que las personas se comunican y acceden a información. No obstante, recordó que estas nuevas capacidades necesitan una orientación responsable.

Qué dijo el papa en Magnifica Humanitas

La referencia corresponde al documento Magnifica humanitas, mencionado por el Papa en su intervención para plantear la necesidad de reflexionar sobre el desarrollo tecnológico y sus consecuencias para la humanidad.

El mensaje apunta a que la innovación no debe evaluarse únicamente por su capacidad de generar avances o facilitar tareas, sino también por sus efectos sobre las personas y la sociedad.

La inteligencia artificial puede ofrecer herramientas para mejorar diagnósticos médicos, optimizar procesos educativos, facilitar servicios y ampliar las oportunidades laborales. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la privacidad, la protección de datos, la desinformación, la discriminación algorítmica y el uso indebido de información personal.

En ese contexto, León XIV hizo un pedido expreso para que existan mecanismos de protección.

¿Por qué el Papa pidió garantías jurídicas para la inteligencia artificial?

La declaración del pontífice introduce una discusión sobre la responsabilidad de los Estados frente a una tecnología que avanza rápidamente y que tiene efectos en diferentes ámbitos de la vida social.

Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú
La inteligencia artificial también es un tema que tocará el gobierno. El MTPE reveló que el Gobierno peruano se preparará para afrontar su impacto y evitar que la masa laboral sea afectada. - Crédito MTPE

Las garantías jurídicas mencionadas por León XIV apuntan a la necesidad de establecer reglas que permitan prevenir abusos y proteger los derechos de las personas.

Entre los asuntos que forman parte de este debate se encuentran el tratamiento de datos personales, la transparencia en el uso de algoritmos, la responsabilidad frente a decisiones automatizadas y la protección de los ciudadanos frente a contenidos manipulados.

Ya anteriormente el papa había señalado que “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor del trabajador. El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”, apuntó en su momento en su cuenta de Twitter.

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