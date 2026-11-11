Gonzalo Bueno supera un duro debut en el Challenger de Lima 2026: remontó un 0-3 en el set final y avanzó a octavos

El tenista trujillano superó con éxito su debut en el torneo limeño tras imponerse con parciales de 6-0, 2-6 y 6-4. (Video: Challenger TV)

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Gonzalo Bueno tuvo un debut exigente, pero consiguió sacar adelante su partido en el Challenger de Lima 2026. El tenista peruano derrotó al español Carlos Sánchez Jover por 6-0, 2-6 y 6-4 y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen, que se disputa en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores.

El trujillano, ubicado en el puesto 184 del ranking ATP, comenzó el encuentro con autoridad y se llevó el primer parcial por un contundente rosco (6-0). Sin embargo, su rival, situado en la casilla 328 del escalafón mundial e ingresado al cuadro principal como ‘lucky loser’, reaccionó en el segundo set y logró igualar el marcador tras imponerse por 6-2.

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La definición quedó para el tercer parcial, donde Bueno tuvo que afrontar un momento complicado. El español consiguió ponerse 3-0 arriba y parecía tomar el control del encuentro. No obstante, el peruano no bajó los brazos, recuperó terreno y protagonizó una importante remontada para quedarse con el set por 6-4 y sellar su victoria después de tres parciales.

De esta manera, el tenista nacional consiguió avanzar a la siguiente instancia del torneo limeño y prolongó su buen momento en el circuito, luego de alcanzar las semifinales del Challenger de Costa do Sauipe en su presentación previa. Ahora tendrá un nuevo desafío en casa ante un rival brasileño.

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Gonzalo Bueno avanzó a octavos de final del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Sports

¿Cuándo vuelve a jugar Gonzalo Bueno en el Challenger de Lima?

Gonzalo Bueno disputará los octavos de final este jueves 12 de noviembre, cuando se enfrente a João Reis da Silva, actual número 190 del ranking ATP. El brasileño será su siguiente obstáculo en el camino hacia los cuartos de final del campeonato que tiene lugar en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores. El horario del duelo aún no ha sido definido.

El peruano buscará aprovechar su condición de local para seguir avanzando en el certamen, aunque tendrá enfrente a un oponente que también se encuentra entre los primeros 200 del escalafón mundial. Será una nueva prueba para el trujillano, que ya demostró capacidad de reacción en su estreno.

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Juan Pablo Varillas también avanzó a los octavos de final

La jornada también dejó una importante alegría para el tenis peruano gracias a Juan Pablo Varillas, quien consiguió una valiosa victoria frente al chileno Tomás Barrios Vera, campeón defensor del certamen. El tenista nacional se impuso por 4-6, 6-3 y 6-4 y aseguró su presencia en los octavos de final del Challenger de Lima 2026.

Varillas, ubicado en el puesto 200 del ranking ATP, tuvo que trabajar para darle vuelta a un encuentro que comenzó cuesta arriba. Después de perder el primer parcial, recuperó su mejor versión y se quedó con el segundo, llevando la definición al set decisivo.

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En el último parcial, el peruano también afrontó una situación complicada, pues llegó a estar 0-3 abajo. Sin embargo, al igual que Gonzalo Bueno, mostró capacidad de reacción, remontó el marcador y terminó celebrando ante el público que lo acompañó en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores.

De esta manera, Varillas y Bueno firmaron una jornada redonda para el tenis nacional, con dos triunfos importantes frente a rivales internacionales y remontadas que reflejaron su capacidad para competir en momentos de máxima exigencia. Ambos avanzaron a los octavos de final y tendrán la oportunidad de seguir sumando victorias en casa.

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Juan Pablo Varillas se estrena con victoria en el Challenger de Lima al apear al campeón defensor, el chileno Tomás Barrios Vera. Crédito: IGMA Events.

El objetivo de Varillas y Bueno para el cierre de temporada

Los dos representantes peruanos afrontan este tramo de la temporada con un objetivo importante: cerrar el 2026 de la mejor manera posible y mantenerse dentro del top 200 del ranking ATP. Para ello, el Challenger de Lima representa una oportunidad valiosa de conseguir puntos y consolidar su posición en el circuito internacional.

Con el respaldo del público local y la motivación de seguir avanzando en el torneo, Varillas y Bueno buscarán prolongar su buen momento en Miraflores. Las victorias en su debut les permiten mantenerse en carrera y alimentar la expectativa de que el tenis peruano pueda tener una destacada participación en esta edición del campeonato.

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