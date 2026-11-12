Papa León XIV llama a proteger el ambiente y a respetar a las comunidades de la Amazonía, los Andes y el litoral peruano

Este emotivo regreso a Perú es un reflejo de años de experiencias compartidas. Escucha cómo la fe, la cultura y hasta el ceviche tejieron un vínculo inquebrantable con esta tierra. - TV Perú

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El papa León XIV pidió que el aprovechamiento de los recursos naturales en Perú esté sujeto al cuidado de la naturaleza y al respeto por las poblaciones que dependen de ella. El mensaje formó parte de su discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en Lima.

“El Perú, los ríos de la Amazonía, las alturas andinas y el extenso litoral dan forma a la vida de numerosas comunidades y al trabajo de sus habitantes”, expresó el pontífice al referirse a la relación entre los territorios, sus recursos y las actividades de las poblaciones locales.

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En esa línea, sostuvo que “el aprovechamiento de sus recursos, mediante la agricultura, la pesca o la minería, ha de cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades que dependen de ella”. La intervención situó ese llamado en las distintas realidades geográficas del país, desde la Amazonía hasta las regiones altoandinas y la costa.

El papa León XIV pidió que la explotación de recursos naturales en Perú respete a las comunidades y cuide la naturaleza. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Cuidado de cada territorio

El discurso de Robert Prevost incluyó una referencia a la necesidad de conocer las particularidades de cada zona para anticipar los efectos de los fenómenos naturales.

“Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población”, afirmó.

El papa Roberto, como le decían en Chiclayo cuando fue obispo, señaló que la solidaridad expresada por los peruanos ante las emergencias debe complementarse con instituciones capaces de prevenir y responder de forma oportuna. Según dijo, las situaciones de riesgo requieren entidades “igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”.

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La mención abarcó las comunidades que viven de actividades como la agricultura, la pesca y la minería. En su planteo, el uso de los recursos debe considerar tanto la preservación de la naturaleza como la situación de quienes desarrollan su vida y trabajo en esos territorios.

El pontífice pronunció su discurso ante autoridades y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima. (REUTERS/Yara Nardi)

“La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”, sostuvo durante el encuentro.

Cooperación entre países

León XIV también abordó la dimensión internacional de los asuntos ambientales. Afirmó que la protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías demandan cooperación entre los países.

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“La protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías requieren también la colaboración entre países”, manifestó. En ese punto, aludió a la condición andina y amazónica de Perú, así como a su apertura hacia el Pacífico y sus vínculos con naciones vecinas y pueblos de otros continentes.

De acuerdo con el pontífice, existen asuntos que alcanzan a la población peruana y que requieren respuestas basadas en el diálogo y la cooperación. “Numerosas cuestiones que afectan a la vida de sus habitantes, desde la protección del ambiente hasta los movimientos migratorios, encuentran mejores respuestas mediante el diálogo y la cooperación”, indicó.

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El papa demandó instituciones comprometidas para actuar a tiempo y proteger vidas en situaciones de emergencia. (REUTERS/Yara Nardi)

El pronunciamiento sobre el ambiente apareció junto a otras referencias a la ciencia y la tecnología. El papa consideró que estos avances pueden contribuir a anticipar riesgos, mejorar la atención sanitaria y acercar oportunidades educativas a comunidades alejadas.

La inteligencia artificial

En otro momento del discurso, el jefe de la Iglesia católica mencionó de manera específica la inteligencia artificial, a la que atribuyó nuevas posibilidades y cambios en las formas de trabajo y relación entre las personas. A la vez, sostuvo que sus beneficios deben alcanzar a todos y que su desarrollo debe responder a criterios de responsabilidad.

“Que sus beneficios lleguen a todos y que su desarrollo permanezca al servicio de la dignidad humana”, expresó. Además, planteó la necesidad de garantías jurídicas que permitan prevenir posibles abusos y proteger a las personas de sus consecuencias.

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El Santo Padre hizo un llamado a la responsabilidad del uso de las nuevas tecnologías, cuidar el medio ambiente y luchar por la paz

El tramo ambiental del discurso se vinculó con una mirada sobre las condiciones de vida de las comunidades en los diversos territorios peruanos. Antes de referirse a la Amazonía, los Andes y el litoral, León XIV destacó la diversidad de lenguas y tradiciones del país, con menciones al quechua, el aimara, las lenguas de la Amazonía y los aportes afroperuanos y asiático-peruanos.

También señaló que las regiones conservan tradiciones propias y que cada una aporta a la vida nacional. “La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”, afirmó.

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Hacia el cierre de su intervención, el papa se refirió a la relación entre Perú y la Santa Sede y manifestó su deseo de corresponder al afecto recibido durante su vínculo con el país. Propuso la Doctrina Social de la Iglesia como una herramienta “para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación”.