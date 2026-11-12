“Regreso a mi patria”: León XIV recordó ante Keiko Fujimori los años que compartió en el país y pidió respetar a las comunidades y avanzar hacia la paz

León XIV aseguró que vuelve al Perú “como Sucesor de Pedro” y también a una tierra que considera su patria (Reuters)

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Enviado especial.- El papa León XIV inició este miércoles su visita apostólica al Perú con un discurso en el que habló como pastor y también como uno más del país. “Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”, dijo ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático reunidos en el Gran Teatro Nacional de Lima. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, agregó.

“Me alegra profundamente volver al Perú”, afirmó al comenzar, y agradeció a la mandataria sus “cordiales palabras de bienvenida”. Enseguida repasó un vínculo que, según dijo, “comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo”.

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“Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos”, recordó.

El Pontífice mencionó que en 2015 recibió la nacionalidad peruana, un acto que, según explicó, “manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes”. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, sostuvo. Dijo además que en aquellos años el Señor lo fue “formando como pastor” y que, si pudiera recorrerlos nuevamente, “volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades”.

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Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú

Un país de muchas herencias

León XIV describió al Perú como un país de “historia milenaria”, formado por pueblos que todavía se expresan en quechua, aimara y lenguas amazónicas. A esa historia, dijo, se sumaron las herencias afroperuana y asiático-peruana. Citó a Benedicto XVI en la conferencia de Aparecida de 2007, quien afirmó que “del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente”. Y evocó a Santa Rosa de Lima: “La primera flor de santidad latinoamericana llevó el nombre de Rosa, y esa Rosa era peruana”.

Destacó también las “faenas comunales”, en las que los vecinos unen esfuerzos para una obra común, la ayuda entre familias y la hospitalidad que, dijo, “tantas veces he constatado”. “Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”, afirmó.

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Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori (L) at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“La política es una altísima vocación”

Dirigiéndose a la Presidenta y a las autoridades, el Papa retomó una frase de Francisco, quien visitó el Perú en 2018: la política “es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”.

Sostuvo que la vida democrática “reúne a personas de convicciones y aspiraciones diversas, unidas por un mismo destino nacional”. Agregó que las instituciones “ofrecen cauces para que esas diferencias encuentren expresión y puedan recorrerse caminos de entendimiento”, y advirtió que “las decisiones públicas alcanzan también a quienes viven lejos de los lugares donde se toman”.

Pidió a las autoridades garantizar “servicios de salud accesibles” y fortalecer la medicina preventiva para quienes cuidan de otros: “Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos”. Tuvo además palabras para las mujeres que “han sostenido comedores populares y ollas comunes” y pidió que puedan “vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”.

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Recursos naturales y comunidades

El Papa recordó que los ríos de la Amazonía, las alturas andinas y el litoral “dan forma a la vida de numerosas comunidades y al trabajo de sus habitantes”.

Advirtió que el aprovechamiento de los recursos mediante la agricultura, la pesca o la minería “exige cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades que dependen de ella”. Ante los fenómenos naturales, reclamó instituciones “capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”.

Inteligencia artificial y paz

En línea con su primera encíclica, Magnifica humanitas, publicada el 25 de mayo y dedicada a la inteligencia artificial, León XIV pidió que los beneficios de esa tecnología “lleguen a todos” y que su desarrollo “permanezca al servicio de la dignidad humana”. “Es necesario también que existan garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias”, señaló.

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En el plano internacional, afirmó que las guerras y tensiones “reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”. “Cada nación posee aspiraciones legítimas, pero ninguna puede considerar ajena la suerte de las demás”, dijo, y alentó al Perú a “favorecer el entendimiento incluso cuando las posiciones parezcan irreconciliables”.

Recordó también a los peruanos que viven en el exterior y su devoción por el Señor de los Milagros: “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”. Sobre los migrantes que llegan al país, sostuvo que “traen también historias y esperanzas que merecen acogida y respeto”.

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Iglesia y Estado

El Papa citó el artículo 50 de la Constitución peruana, que reconoce a la Iglesia católica como “un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de la nación”. Expresó su deseo de que la relación entre el Perú y la Santa Sede “continúe desarrollándose con respeto recíproco”. Propuso además la Doctrina Social de la Iglesia “como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación”.

“Yo he recibido mucho de ustedes. Hay rostros, conversaciones y gestos de cariño que, después de tantos años, siguen acompañándome”, dijo hacia el final.

Cerró evocando el pozo de Santa Rosa de Lima, donde “generaciones de peruanos han depositado sus peticiones y esperanzas”, y anunció que quería “dejar caer también mi plegaria en ese bendito pozo”.

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La agenda de la visita

La visita, bajo el lema “Abramos el corazón”, se extiende del 11 al 16 de noviembre de 2026 y es la tercera etapa de su primera gira sudamericana, después de Uruguay y Argentina. El recorrido incluye Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Este jueves está previsto un encuentro con los obispos del Perú en la Capilla del Palacio Arzobispal.