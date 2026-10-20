Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde comprar boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores. Crédito: Ticketmaster.

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El Challenger de Lima 2026 ha puesto a la venta las entradas para sus ocho jornadas de competencia, entre el 8 y el 15 de noviembre, en el Club Terrazas de Miraflores. Este evento será el único del circuito que se realizará esta temporada en la capital peruana.

La clasificación se disputará el domingo 8 de noviembre, mientras que el cuadro principal comenzará el lunes 9 y tendrá siete días de actividad hasta la final del domingo 15. El torneo, de categoría Challenger 75 del circuito de la ATP, entregará 75 puntos al campeón y una bolsa de premios superior a los US$ 100.000.

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La edición de este año reunirá a jugadores procedentes de distintos países, junto con una presencia peruana que buscará avanzar ante el público local. La organización aún debe definir las tres invitaciones disponibles para el cuadro principal y los cupos que se resolverán en la fase clasificatoria.

El certamen volverá a disputarse sobre arcilla en el Club Terrazas de Miraflores, escenario de las ediciones recientes del torneo. La programación incluirá partidos de individuales y dobles durante toda la semana, con las instancias decisivas previstas para el último fin de semana.

El Club Terrazas de Miraflores será sede del único Challenger de Lima este año. Crédito: ATP Tour.

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos

Los boletos estarán disponibles en la página web de Ticketmaster. La preventa Visa estará vigente hasta el 31 de octubre. Las localidades se dividen en Oriente, Sur y Preferencial Sur, esta última con acceso al salón VIP.

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De lunes a jueves

Oriente: S/ 76

Sur: S/ 98

Preferencial Sur: S/ 130

Viernes

Oriente: S/ 98

Sur: S/ 130

Preferencial Sur: S/ 173

Sábado

Oriente: S/ 108

Sur: S/ 152

Preferencial Sur: S/ 195

Domingo

Oriente: S/ 130

Sur: S/ 195

Preferencial Sur: S/ 238

Precios de las entradas para el Challenger de Lima 2026. Crédito: Ticketmaster.

Los tenistas confirmados en el Challenger de Lima 2026

La lista de ingreso directo confirma un cuadro con dos integrantes del Top 100 y varios jugadores situados entre los puestos 100 y 200. Los argentinos Román Burruchaga, número 62 del mundo, y Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 75, aparecen como las dos primeras siembras del torneo.

Entre los nombres anunciados figuran el portugués Henrique Rocha, el brasileño Thiago Seyboth Wild, el boliviano Hugo Dellien, el argentino Francisco Comesaña, el italiano Marco Cecchinato y el chileno Tomás Barrios Vera. También competirán el español Max Alcalá Gurri, el danés Elmer Møller y el joven boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

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Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno serán los dos peruanos que ingresarán directamente al cuadro principal. A ellos podrían sumarse otros representantes nacionales por las invitaciones o desde la clasificación.

La relación de jugadores confirmados es la siguiente:

Román Burruchaga, Argentina, 62° Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 75° Henrique Rocha, Portugal, 105° Thiago Seyboth Wild, Brasil, 111° Gustavo Heide, Brasil, 114° Hugo Dellien, Bolivia, 118° Francisco Comesaña, Argentina, 130° Max Alcalá Gurri, España, 132° Nicolás Sánchez Izquierdo, España, 154° Tomás Barrios Vera, Chile, 155° Elmer Møller, Dinamarca, 163° Marco Cecchinato, Italia, 164° Juan Carlos Prado Ángelo, Bolivia, 177° Guido Iván Justo, Argentina, 184° João Lucas Reis da Silva, Brasil, 188° Lautaro Midón, Argentina, 189° Facundo Mena, Argentina, 198° Gonzalo Bueno, Perú, 199° Tristan Boyer, Estados Unidos, 200° Juan Pablo Varillas, Perú, 204° Miguel Tobón, Colombia, 466°

Challenger de Lima compartió la lista de los 21 tenistas con acceso directo. Crédito: Instagram Igma Events.

Tomás Barrios, el campeón defensor

Tomás Barrios Vera volverá a Lima como campeón defensor. El chileno conquistó la edición de 2025 tras imponerse al brasileño João Lucas Reis da Silva por 7-6 (5) y 7-6 (3), resultado que le permitió conseguir 75 puntos ATP y su séptimo título Challenger.

Barrios afrontará el torneo desde el puesto 155 del ranking mundial y estará entre los jugadores con experiencia reciente en definiciones de la categoría. En la pasada edición, necesitó más de dos horas para resolver la final en dos desempates, luego de una campaña que incluyó partidos extensos sobre la arcilla limeña.

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