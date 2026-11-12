El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

León XIV reconoció la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en el Perú, iniciativas comunitarias que cobraron especial importancia durante la pandemia para garantizar la alimentación de familias vulnerables

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El papa León XIV destacó este miércoles el trabajo de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes, iniciativas comunitarias que cobraron especial importancia durante la pandemia para garantizar la alimentación de miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Durante su primer discurso en su visita al Perú, el pontífice puso en relieve la labor de estas dirigentas y reclamó mayores oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades.

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“Pienso también en tantas mujeres peruanas que han sostenido comedores populares y ollas comunes, y en aquellas que, desde sus profesiones y responsabilidades públicas, contribuyen al bien del país”, expresó desde el Gran Teatro Nacional.

Asimismo, señaló que deben contar con las condiciones necesarias para participar plenamente en sus comunidades y ejercer sus capacidades sin restricciones. “Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, manifestó.

El pontífice destacó el aporte de las mujeres desde distintos ámbitos, tanto en organizaciones comunitarias como en sus profesiones y responsabilidades públicas

El mensaje también comprendió a las personas que dedican sus esfuerzos al cuidado de los demás. En ese contexto, instó a las autoridades a respaldar su labor con servicios de salud accesibles y el fortalecimiento de la medicina preventiva.

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“Animo a las autoridades a respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva. Quienes dedican sus fuerzas a cuidar de otros necesitan también encontrar quién cuide de ellos”, señaló.

En desarrollo.