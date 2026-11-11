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Juan Pablo Varillas se reencuentra con la victoria en casa: remontó la chileno Tomás Barrios, campeón defensor del Challenger de Lima

Luego de tres derrotas al hilo, la tercera raqueta nacional volvió a celebrar y lo hizo en la ciudad que lo vio nacer hace 31 años. En la siguiente ronda se medirá ante Genaro Alberto Olivieri

Juan Pablo Varillas se estrena con victoria en el Challenger de Lima al apear al campeón defensor, el chileno Tomás Barrios Vera.
Juan Pablo Varillas se estrena con victoria en el Challenger de Lima al apear al campeón defensor, el chileno Tomás Barrios Vera. Crédito: IGMA Events.
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Juan Pablo Varillas volvió a ganar en casa. El tenista peruano derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, campeón defensor del Challenger de Lima 2026, por 4-6, 6-3 y 6-4 en la cancha central del Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. El triunfo cortó una racha de tres caídas consecutivas y lo instaló en los octavos de final.

El encuentro exigió una reacción del local después de un primer parcial adverso. Barrios Vera, que llegaba como uno de los rivales de mayor jerarquía en la primera ronda, aprovechó un quiebre en el sexto juego y defendió la diferencia para adelantarse en el marcador.

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El chileno tomó ventaja cuando quebró el servicio de Varillas con el marcador 3-2. Desde ese momento, sostuvo su saque y administró la diferencia frente a un peruano que buscó recuperar terreno sin encontrar oportunidades claras de ruptura.

Barrios Vera cerró el primer set por 6-4 en 45 minutos. El limeño conectó dos aces, contra ninguno de su rival, pero el único quiebre de la manga inclinó el desarrollo. La historia cambió desde el arranque del segundo parcial.

El tenista peruano remontó en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores y cortó una negativa racha de tres derrotas al hilo. Crédito: X Jorge Valencia.

Juan Pablo Varillas salió con otra determinación y consiguió un rompimiento en el segundo game. Una devolución imprecisa de Barrios Vera le permitió tomar distancia, luego de que el peruano construyera el punto con un ‘drop’ que dejó sin respuesta al chileno.

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El inicio favorable no evitó la tensión. Varillas debió salvar una oportunidad de quiebre, aunque Barrios Vera aprovechó una segunda chance en el juego siguiente y restableció la igualdad. El marcador quedó 2-2, en un tramo que obligó al peruano a sostener la calma.

A partir de ahí, el dueño de casa recuperó el control. Conservó su servicio con mayor seguridad y quebró nuevamente para pasar al frente por 4-2. El apoyo de los asistentes en el Club Tennis Las Terrazas acompañó cada punto de un partido que ya mostraba otro desarrollo.

Varillas confirmó la ruptura con un juego de saque sólido y se puso 5-2. Luego, cerró el set por 6-3 para igualar el duelo. El peruano aumentó la profundidad de sus golpes y encontró mejores respuestas ante un rival que había dominado el primer tramo.

Juan Pablo Varillas celebró en casa.
Juan Pablo Varillas celebró en casa. Crédito: IGMA Events.

El set decisivo comenzó de forma adversa para el peruano. Un error de Varillas en un smash durante el primer juego abrió un escenario incómodo y Barrios Vera aprovechó sus opciones para quebrar el servicio. El chileno llegó a colocarse 3-0 y 0-30, con una ventaja que parecía acercarlo a la clasificación.

Varillas afrontó entonces el pasaje más complejo de la noche. El limeño respondió desde el fondo de la cancha, recuperó puntos bajo presión y evitó que su rival ampliara la diferencia. La reacción confirmó una dinámica conocida en su carrera: remontar desde la adversidad.

Con paciencia, ‘Juanpi’ generó cuatro oportunidades de quiebre para volver a meterse en la disputa. Concretó una de ellas y redujo la distancia en el tercer parcial. Ese juego cambió el impulso del encuentro y reactivó el respaldo de los asistentes en la cancha central.

La recuperación no se detuvo. Varillas volvió a quebrar el saque de Barrios Vera y pasó a comandar el marcador ante los cánticos de “Perú, Perú” que bajaron desde las tribunas. El peruano aprovechó el momento para inclinar definitivamente el partido a su favor.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026.
Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Sports.

Con el 5-4, el local sacó para sentenciar la remontada. Varillas resolvió el último juego sin ceder la ventaja y aseguró el 6-4 definitivo. De esa manera, eliminó al campeón defensor, volvió a celebrar después de tres derrotas consecutivas y recuperó los puntos que había conseguido en la edición pasada del Challenger de Lima.

Tras alcanzar la final del Challenger de Como, Varillas llegó a los cuartos de final en Génova y Buenos Aires. Después atravesó una serie de resultados adversos, por lo que el triunfo en Miraflores representa una oportunidad para recuperar confianza en el cierre de la temporada.

En la siguiente ronda, el peruano enfrentará al argentino Genaro Alberto Olivieri, quien superó al danés Elmer Moller por 6-4, 2-6 y 6-4. El ganador accederá a los cuartos de final del Challenger de Lima.

Gonzalo Bueno cierra la jornada

La programación de este martes concluirá con el partido de Gonzalo Bueno ante el español Carlos Sánchez Jover. El peruano ingresó al cuadro principal con un cambio de rival, luego de que Thiago Seyboth Wild se retirara del torneo.

Bueno llega a Lima después de alcanzar las semifinales del Challenger de Costa do Sauípe, en Brasil. El duelo ante Sánchez Jover será su primera presentación en el Club Tennis Las Terrazas y definirá a otro de los clasificados a los octavos de final.

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