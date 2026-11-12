María Pía Copello, Magaly Medina, Diana Sánchez, Tula Rodríguez y más artistas reaccionan a la llegada del papa León XIV

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La llegada del papa León XIV al Perú emocionó a varias figuras de la televisión y el entretenimiento nacional. María Pía Copello, Diana Sánchez, Tula Rodríguez, Janet Barboza, Magaly Medina, Donnie Yaipén y Lorena Álvarez compartieron mensajes, videos y publicaciones en sus redes sociales para seguir el retorno de Robert Prevost al país donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral.

El pontífice aterrizó el miércoles 11 de noviembre en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, luego de viajar desde Argentina. Su arribo generó una movilización de fieles en distintos puntos de Lima y fue seguido en directo por miles de personas a través de las transmisiones televisivas y digitales.

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Entre las figuras que compartieron la emoción por el momento estuvo María Pía Copello. La conductora publicó en sus historias de Instagram imágenes del recorrido del papa por la avenida La Marina y escribió: “El papa León XIV ya está en Perú”. Su mensaje se sumó a los numerosos saludos que circularon en redes tras la llegada del Santo Padre.

María Pía Copello compartió el recorrido del papa León XIV por Lima tras su llegada al Perú.

Diana Sánchez también reaccionó con entusiasmo. La presentadora escribió “Qué lindo” al compartir contenido relacionado con la visita papal, una jornada que tiene para ella un significado particular porque será una de las conductoras de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

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La exintegrante de Combate contó días antes que recibió la propuesta con sorpresa y emoción. Su formación en un colegio salesiano hizo que la invitación tuviera un valor especial, pues le permitirá estar cerca de una actividad de fe que reunirá a miles de jóvenes de distintas regiones del país.

Diana celebró la noticia junto a su hermana y expresó que asumirá este reto con mucha ilusión. La vigilia combinará música, testimonios, oración y una puesta en escena antes del encuentro central con el pontífice. La conducción estará a cargo de Sánchez y Diego Rivera.

Diana Sánchez expresó su emoción antes de conducir la Vigilia de los Jóvenes en el Estadio Nacional.

Tula, Janet, Magaly y Donnie Yaipén se sumaron a la emoción

Tula Rodríguez fue otra de las figuras que compartió la llegada del papa León XIV. La conductora publicó un video del pontífice durante su recorrido y destacó la cercanía que mostró con los fieles que se congregaron para recibirlo.

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“Llegó el papa… míralo ahí rompiendo todo protocolo y conectándose con el Perú”, escribió Tula Rodríguez en sus historias de Instagram. La presentadora reaccionó a los momentos en los que León XIV se acercó a saludar a las personas que aguardaban su paso en las calles.

La conductora hizo referencia al vínculo especial que el pontífice mantiene con el país. Antes de ser elegido como papa, Robert Prevost vivió durante varios años en Perú y fue obispo de Chiclayo. Por ello, su llegada fue vivida por muchas personas como el retorno de una figura cercana a la comunidad católica local.

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Tula Rodríguez destacó la cercanía del pontífice con los fieles durante su recorrido.

Janet Barboza también se unió a las reacciones. La conductora compartió una historia publicada por su pareja, Félix Moreno, quien fotografió el televisor mientras seguía la transmisión de la llegada del papa. Aunque el mensaje fue breve, la publicación reflejó que ambos estaban atentos a la visita del líder de la Iglesia católica.

Magaly Medina, por su parte, utilizó sus redes sociales para mostrar un libro dedicado a la vida de Robert Prevost. La conductora escribió: “Aquí también se vive la llegada del Papa con emoción”, junto a una imagen vinculada con la historia del pontífice en el Perú.

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La publicación de Magaly se centró en el recorrido de Prevost antes de ser elegido como León XIV. El interés por su historia aumentó desde que se confirmó su visita, especialmente por los recuerdos que dejó en Chiclayo, ciudad a la que viajará el viernes 13 de noviembre.

Magaly Medina mostró un libro sobre Robert Prevost y celebró la llegada del papa León XIV.

Donnie Yaipén también compartió su emoción desde Chiclayo. El cantante publicó contenido en el que se le observa celebrando la llegada del pontífice y preparando actividades relacionadas con la visita papal. El artista interpretará “La cumbia del Papa” como parte de la programación cultural y religiosa organizada para acompañar distintos momentos de la agenda.

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Donnie Yaipén se sumó desde Chiclayo a las actividades por la visita del Santo Padre.

La participación de Yaipén tendrá especial presencia en Lambayeque, donde León XIV presidirá una misa en las Pampas de Pimentel. El cantante se ha sumado a los homenajes musicales preparados para recibir al pontífice en una región que considera al papa como una figura cercana por su paso pastoral.

La periodista Lorena Álvarez también reaccionó a través de sus historias de Instagram. Con una publicación breve, escribió: “Llegó”, en referencia al arribo de León XIV al Callao. El mensaje fue acompañado por imágenes de la cobertura en vivo y se sumó a la ola de publicaciones de artistas y comunicadores.

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Lorena Alvarez compartió la llegada del papa León XIV a sueño peruano.

La llegada del papa León XIV no solo movilizó a fieles y comunidades religiosas. También generó una respuesta visible entre figuras del entretenimiento, quienes utilizaron sus plataformas para compartir una jornada marcada por la fe, la emoción y el regreso de Robert Prevost al Perú.