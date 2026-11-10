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Comisión de Disciplina de la Liga 1 abre expediente a Franco Navarro e hijo por los incidentes en Alianza Lima vs Cienciano

La autoridad deportiva inició un proceso formal contra Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo tras el cruce con Horacio Melgarejo al término del partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva

Franco Navarro Mandayo – Franco Navarro Monteiro – Alianza Lima – Horacio Melgarejo – Liga 1 – Perú – deportes – 10 noviembre
El incidente ocurrió en los minutos de descuento, cuando Melgarejo fue expulsado, realizó gestos en alusión a Universitario y desató una reacción en cadena que terminó con un balón lanzado en el túnel de vestuarios.
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La Comisión de Disciplina de la Liga 1 abrió expediente disciplinario a Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, director deportivo y directivo de Alianza Lima respectivamente, por su participación en los incidentes registrados al cierre del partido ante Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva.

El proceso se suma al que ya pesa sobre el técnico argentino de los cusqueños, Horacio Melgarejo, quien fue expulsado durante los minutos de descuento de ese encuentro y protagonizó un tenso cruce con ambos dirigentes blanquiazules en el túnel de acceso a los vestuarios.

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Dado que la comisión sesiona habitualmente los días jueves, las posibles sanciones para los tres involucrados podrían conocerse antes del fin de semana.

El detonante: expulsión, gestos y una pelota lanzada en el túnel

Franco Navarro Mandayo – Franco Navarro Monteiro – Alianza Lima – Horacio Melgarejo – Liga 1 – Perú – deportes – 10 noviembre
La expulsión de Horacio Melgarejo por sus gestos hacia las tribunas encendió los ánimos en Matute. El conflicto continuó camino a los vestuarios, donde el técnico protagonizó un tenso cruce con los Navarro. (L1 MAX)

El episodio que derivó en la apertura de los expedientes tuvo lugar durante el tiempo añadido del partido, cuando Cienciano buscaba igualar el marcador frente al cuadro victoriano, que se imponía por el tanto de Eryc Castillo a los 72 minutos. En ese tramo, Melgarejo reclamó al árbitro Sebastián Lozano una amonestación para Kevin Quevedo por demorar la reanudación del juego desde un saque de banda. Los reclamos generaron abucheos desde las tribunas, y el entrenador respondió con gestos hacia el público. Lozano le mostró la tarjeta roja.

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Antes de abandonar el campo, Melgarejo formó con las manos la letra “U” en dirección a las gradas, en alusión a Universitario de Deportes, club en el que se desempeñó como asistente técnico de Ángel Comizzo. La provocación encendió los ánimos en el estadio. El DT argentino se retiró con una sonrisa y continuó con señas hacia las tribunas mientras era escoltado por efectivos policiales rumbo a los vestuarios.

Fue en ese trayecto donde el cruce con los dirigentes blanquiazules alcanzó su punto más álgido. Franco Navarro Monteiro se aproximó a Melgarejo para reclamarle por su conducta, y tuvo que ser contenido por personas presentes en el lugar para impedir que la situación escalara. Las imágenes captadas en el estadio también registraron la intervención de Franco Navarro Mandayo, quien se acercó al técnico para increparlo. En un pasaje de la secuencia, además, se observó que un balón fue arrojado en dirección al entrenador argentino mientras descendía por el túnel.

La apertura del expediente

La investigación disciplinaria alcanza a los dos dirigentes de Alianza Lima involucrados en el altercado con el entrenador de Cienciano. Según José Varela, la comisión suele sesionar los jueves y podría emitir sus resoluciones antes del fin de semana (EC)
La investigación disciplinaria alcanza a los dos dirigentes de Alianza Lima involucrados en el altercado con el entrenador de Cienciano. Según José Varela, la comisión suele sesionar los jueves y podría emitir sus resoluciones antes del fin de semana (EC)

El periodista José Varela fue quien difundió la información sobre la decisión de la Comisión de Disciplina. En el programa Modo Fútbol, Varela precisó que el organismo dispuso la apertura de procesos formales contra los dos integrantes de la directiva aliancista. “A raíz de estos sucesos que ocurrieron en el estadio de Alianza Lima, aquel partido Alianza Lima-Cienciano, ocurrieron hechos lamentables producto de lo que originó Horacio Melgarejo. También han abierto expediente a Franco Navarro Mandayo y Franco Navarro Monteiro. La Comisión Disciplinaria les ha abierto expediente. Es la información que tenemos a esta hora del día y va veraz y fuerte”, sostuvo el comunicador.

Varela añadió que el proceso alcanza a los tres protagonistas del incidente: “Se le abre expediente tanto a Franco Navarro papá como Franco Navarro hijo”, señaló, y recordó que la comisión suele reunirse los jueves, por lo que las resoluciones podrían estar disponibles hacia el fin de semana.

Alianza Lima, en la antesala de la final, con más frentes abiertos

Franco Navarro Mandayo – Franco Navarro Monteiro – Alianza Lima – Horacio Melgarejo – Liga 1 – Perú – deportes – 10 noviembre
Alianza Lima afronta la definición de la Liga 1 2026 con nuevos problemas disciplinarios. A la suspensión de Pablo Guede se suman los expedientes contra los Navarro, cuyas eventuales sanciones podrían afectar la estructura dirigencial. (Liga 1)

El momento no es menor para el club de La Victoria. Alianza Lima se prepara para disputar la gran final de la Liga 1 2026 con el objetivo de arrebatarle el tetracampeonato a Universitario de Deportes. Sin embargo, la institución llega a la definición con más de un frente disciplinario abierto.

Semanas atrás, el entrenador Pablo Guede fue suspendido por dos fechas tras un altercado con el delantero Hernán Barcos durante el partido ante Sporting Cristal. Ahora, con los expedientes contra Navarro Monteiro y Navarro Mandayo en marcha, el club podría afrontar las instancias decisivas del campeonato sin la presencia de su gerente deportivo y su director deportivo, dependiendo de la severidad de las eventuales sanciones que resuelva aplicar la Comisión de Disciplina.

Por su parte, Melgarejo reconoció que su comportamiento fue inapropiado y pidió disculpas públicamente. “Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza”, afirmó en L1 Radio. El técnico admitió que no debió responder a los insultos ni a los objetos que, según indicó, le lanzaron desde las tribunas. “No corresponde hacer lo que hice”, agregó. No obstante, aclaró los alcances de su pedido: “Tampoco maté a nadie”, expresó al referirse a quiénes consideraba que merecían sus disculpas.

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