Paul Michael se quiebra al revelar que perdió a su segundo hijo antes de viajar a España

Paul Michael habla sobre aspectos de su vida personal durante una entrevista en el programa La Linares.

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Paul Michael compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida personal antes de alcanzar notoriedad en la televisión peruana. El cantante reveló que perdió a su segundo hijo poco antes de viajar a España junto a la madre de su primera hija.

El actual integrante de Esto es Guerra contó que ambos habían planeado regresar al país europeo porque esperaban un bebé. La idea era que el nacimiento ocurriera allí y, al mismo tiempo, iniciar los trámites para establecerse legalmente.

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Durante una entrevista en el canal de YouTube La Linares, el artista recordó que el proyecto familiar ya estaba en marcha. La pareja tenía los boletos comprados y se encontraba cerca de iniciar el viaje cuando recibió una noticia que cambió sus planes.

Según explicó, la madre de su hija sufrió la pérdida del embarazo 10 días antes de la partida. El intérprete sostuvo que el bebé quedó alojado en una trompa de Falopio, por lo que el embarazo no pudo continuar.

Paul Michael conversa frente a un micrófono durante su participación en el programa La Linares sobre la pérdida de su segundo hijo.

“Me fui para España otra vez porque iba a tener otro hijo con la mamá de mi hija y nos fuimos para que el bebé nazca allá y tener papeles”, relató Paul Michael en conversación con Verónica Linares.

La posibilidad de convertirse en padre por segunda vez había sido uno de los principales motivos detrás de la decisión de volver a Europa. El viaje no respondía solo a una búsqueda laboral, sino también al deseo de construir una vida familiar fuera del Perú.

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El cantante recordó que la pérdida ocurrió cuando todo estaba listo para salir del país. La cercanía de la fecha hizo que la situación resultara aún más difícil para ambos.

“Lo perdió, compramos los pasajes en vano porque diez días antes de viajar perdió el bebé, se le quedó en una trompa de Falopio”, confesó el integrante de Esto es Guerra.

Paul Michael no brindó más detalles sobre el proceso médico ni sobre la forma en que él y su entonces pareja afrontaron ese momento. Hasta esa conversación, el músico no había expuesto públicamente esta experiencia.

Paul Michael dedica un emotivo canto a Pamela López, confirmando su permanencia juntos en el popular reality show 'La Granja VIP'. (La Granja VIP Perú)

La revelación permitió conocer una parte de su historia que transcurrió antes de su llegada a los programas de entretenimiento. En ese momento, su prioridad era acompañar a la madre de su hija y definir el futuro que ambos habían proyectado en España.

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Paul Michael viajó a España después de la pérdida del embarazo

A pesar de lo ocurrido, Paul Michael decidió mantener el viaje a España. Sin embargo, el objetivo de su estadía cambió después de la pérdida: pasó a centrarse en conseguir un empleo y mejorar su situación económica.

El cantante encontró trabajo en el rubro de la construcción, una actividad que asumió durante su permanencia en el país europeo. La experiencia formó parte de un periodo alejado de los escenarios y de la exposición mediática que alcanzaría años después.

Su paso por España, no obstante, no se desarrolló como lo había imaginado. En La Linares, contó que tuvo que afrontar experiencias que lo llevaron a replantear su continuidad en ese país.

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Paul Michael señaló que vivió momentos desagradables durante esa etapa, aunque no entró en detalles sobre las situaciones que enfrentó. Finalmente, optó por no prolongar su residencia en Europa y regresó al Perú.

Paul Michael celebra su victoria en el duelo de la salvación, instante clave que cambió el rumbo de la nominación y aumentó la tensión entre los concursantes. YouTube: La Granja Vip

Con el tiempo, empezó a ganar visibilidad en la televisión peruana. Su relación con Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, colocó su nombre en el centro de la atención pública.

Luego participó en formatos de competencia y entretenimiento, entre ellos La granja VIP. Más adelante se incorporó a Esto es Guerra, programa en el que consolidó su presencia frente a las cámaras.

En la entrevista, el artista conectó su viaje a España con una etapa marcada por planes familiares, necesidades económicas y decisiones que debió tomar tras una pérdida que mantuvo en reserva durante años.

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