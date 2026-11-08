Golazo de Eryc Castillo con gran definición en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano llegó a su tanto número 22 en la presente temporada con los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

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Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Los Chankas en un duelo válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el principio, fueron los dueños de casa los que se hicieron con la posesión de la pelota y buscaron los espacios para penetrar y generar peligro, aunque los ‘blanquiazules’ se cerraron atrás y apelaron a los contragolpes. Justamente, Eryc Castillo aprovechó un fulminante ataque y abrió el marcador con una exquisita definición.

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Esta acción se llevó a cabo a los 51 minutos de la contienda. D’Alessandro Montenegro cometió una falta contra Franco Torres en campo del conjunto local. En eso, David Gonzales tocó con Héctor González, que a su vez descargó con Kelvin Sánchez. El volante peruano realizó un lanzamiento largo que terminó en una ocasión desperdiciada para los anfitriones.

Alejandro Duarte ejecutó un saque de meta, pero la pelota fue rechazada por la zaga de los ‘guerreros’. El esférico le quedó a Jarlin Quintero, que eludió a Mateo Antoni para luego dar un pase defectuoso.

Ahí se generó el contragolpe de Alianza Lima, cuando Jussepi García tocó en corto con Fernando Gaibor. El mediocampista ecuatoriano condujo la pelota, ganó un duelo individual y asistió enviando un balón bombeado para la ‘Culebra’ Castillo, que supo insertarse en área de Los Chankas tras ganarle el vivo a la defensa y definió al costado de la portería defendida por Hairo Camacho.

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La asistencia de Fernando Gaibor para el gol de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Los Chankas por Torneo Clausura 2026.

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