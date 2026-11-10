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Carlos Véliz comparte la clave de la remontada de Universitario sobre Melgar en Liga Femenina 2026: “La ida nos dio mucha información”

El entrenador chileno, a cargo de las ‘leonas’, señaló que sus dirigidas atendieron a su mensaje luego del replanteo que provocó la goleada 3-0 en Arequipa

Carlos Véliz, el DT de Universitario que busca romper dos años de sequía en la Liga Femenina 2026.
Carlos Véliz, el DT de Universitario que busca romper dos años de sequía en la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.
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Universitario de Deportes revirtió la serie ante Melgar con una goleada por 7-0 en el estadio Monumental y avanzó a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz había perdido 3-0 en Arequipa, pero respondió con una actuación que le permitió imponerse 7-3 en el marcador global.

El técnico chileno sostuvo que el resultado de la ida resultó determinante para preparar la revancha. Véliz explicó que el comando técnico identificó los aspectos que debían corregir y trasladó ese análisis a las futbolistas durante los entrenamientos previos al encuentro frente al cuadro rojinegro.

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La ida nos dio mucha información e hicimos una estrategia en la semana para ver cómo íbamos a afrontar los puntos de mejora”, declaró el entrenador en diálogo con ‘Radio Ovación’, tras el partido disputado en Ate. Según indicó, la conversación interna permitió que el plantel entendiera las fallas que habían condicionado el primer duelo.

Véliz destacó el orden que mostró Universitario en la segunda semifinal. “Se vio reflejado en este partido el orden, con una mejor estructura defensiva, evitar los tránsitos y ser contundentes con el arco rival”, afirmó. Las ‘cremas’ necesitaban una diferencia de cuatro goles para clasificar de forma directa y superaron esa exigencia.

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Las 'leonas' dieron vuelta a una serie muy adversa tras vencer por 7-0 al conjunto arequipeño y clasificar a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Radio Ovación.

La victoria dejó a las ‘leonas’ como rivales de Alianza Lima en la definición del Clausura. El cuadro ‘blanquiazul’ había asegurado antes su clasificación tras superar a Sporting Cristal en la otra llave de semifinales, por lo que el fútbol femenino peruano tendrá una nueva edición del clásico en la instancia decisiva.

El entrenador también informó sobre la situación física de dos integrantes de su plantel. Pierina Núñez sufrió una molestia muscular y Luana Chamochumbi continúa fuera de competencia después de una intervención quirúrgica que le impidió participar en la Copa Libertadores.

¿Cuándo se jugará la final ante Alianza Lima?

El partido de ida entre Universitario y Alianza Lima por la final del Torneo Clausura está programado para el sábado 14 de noviembre, a las 15:00 horas de Perú. Las cremas serán locales en el primer clásico, que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

La definición será a doble partido. Alianza Lima tendrá la potestad de escoger la localía para la revancha debido a que terminó en una mejor posición en la tabla general de la temporada. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente el día, horario ni escenario del segundo encuentro.

Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2026
Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2026

El primer duelo podrá verse a través de Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. Universitario puso a la venta las entradas para el compromiso, con precios que van desde S/ 5 hasta S/ 150, según la tribuna y la modalidad de acceso.

¿Cómo se define al campeón de la Liga Femenina Perú?

Universitario ya se hizo con el Torneo Apertura 2026 tras imponerse a Sporting Cristal en la final. Por ese motivo, el equipo de Carlos Véliz tiene la posibilidad de consagrarse campeón nacional de manera directa si también gana el Torneo Clausura ante Alianza Lima.

Si las ‘leonas’ se imponen en la final del segundo certamen de la temporada, levantarán el título de la Liga Femenina 2026 sin necesidad de jugar otra serie. El reglamento contempla esa definición para el club que conquista tanto el Apertura como el Clausura.

En cambio, si Alianza Lima vence a Universitario en la final del Clausura, ambos equipos deberán disputar una nueva definición a ida y vuelta por el campeonato nacional. Esa serie determinará al ganador de la Liga Femenina.

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