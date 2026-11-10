La dura crítica de Enrique de la Rosa por la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Eso no es juego limpio”

El exfuncionario de la ADFP apuntó contra el calendario de la jornada 17 de la Liga 1: ADT y CD Moquegua juegan el lunes 16, mientras FC Cajamarca lo hará recién el sábado 21, con cinco días de diferencia. (Liga 1)

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Enrique de la Rosa, exgerente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), disparó con dureza contra la organización de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Su reclamo tiene un eje concreto: los tres clubes que pelean por no descender a la Liga 2 no disputarán sus partidos en simultáneo, lo que —según advirtió— atenta contra la transparencia de la competición.

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ADT y CD Moquegua jugarán el lunes 16 de noviembre, mientras FC Cajamarca tendrá que esperar hasta el sábado 21 para saldar su compromiso ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Cinco días de diferencia que, para el exdirigente, no tienen justificación razonable.

Una programación que no tiene explicación

Enrique de la Rosa cuestionó que ADT y CD Moquegua jueguen cinco días antes que FC Cajamarca en la última fecha del Clausura. Para el exfuncionario, la diferencia rompe la equidad en la lucha por evitar el descenso. (ADFP)

De la Rosa no escatimó palabras al momento de calificar el calendario. En declaraciones a Radio Ovación, el exfuncionario admitió que ni siquiera pudo construir un análisis coherente frente a lo que consideró un despropósito organizativo.

“Sí llama la atención, estoy tratando de hacer un análisis, pero no se puede, no hay capacidad de análisis para una fecha programada así. Lo que llama la atención, y no hay forma de entenderlo, es lo del descenso. Hay tres equipos involucrados, ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca, los tres tendrían que jugar el mismo día y a la misma hora, pero encontramos que Moquegua y ADT juegan el lunes 16 y Cajamarca el sábado 21”, afirmó en Ovación.

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Su cuestionamiento no se limitó a la organización del torneo. También interpeló directamente a las dirigencias de los clubes afectados. “¿Dónde quedan los dirigentes de los clubes ADT y Moquegua que digan que Cajamarca tiene que jugar en el mismo horario? Separar de esta forma la programación no es lo recomendable para un juego limpio”, señaló.

La situación en la tabla acumulada explica por qué el tema es tan delicado. UTC ya selló su descenso a la Liga 2 y acompañará al segundo club que quede en la zona roja. En ese escenario, ADT acumula 31 puntos y ocupa el puesto 15; CD Moquegua suma 30 y se ubica en el 16; FC Cajamarca cierra con 29 unidades en el 17. Cualquiera de los tres puede salvarse o caer según lo que ocurra en la última jornada. Que no jueguen al mismo tiempo rompe con uno de los principios básicos de la competición deportiva.

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El argumento del VAR y la solución posible

El exdirigente consideró que existían alternativas para programar la última jornada sin perjudicar a FC Cajamarca. Según explicó, los compromisos por torneos internacionales podían disputarse en otros horarios (Liga 1)

De la Rosa fue más allá del reclamo puntual y ofreció una alternativa concreta. Según explicó, la limitación en el uso del VAR fue uno de los factores que complicó la organización de la jornada, pero eso no justifica el resultado final.

“Escuché el otro día unas declaraciones que el VAR solo les permite pasar cinco partidos. Para el título hay dos partidos que van el domingo, lo del descenso ha podido ir el sábado 21 y el viernes tranquilamente los partidos en los que están involucrados los que están peleando un cupo a un torneo internacional. Hay formas para poder realizar una programación no 100% perfecta pero cerca”, argumentó.

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La lectura del exfuncionario es que existían márgenes reales para redistribuir los encuentros de manera más equitativa. Los partidos por la clasificación a torneos internacionales —que no tienen el mismo peso dramático que una definición de descenso— podrían haberse corrido a otra ventana horaria para liberar el espacio necesario. En cambio, la decisión tomada dejó a FC Cajamarca en una posición de clara desventaja informativa: cuando dispute su partido, ya sabrá exactamente qué necesita para sobrevivir.

“Lo que tendrían que acomodar es el partido de Cajamarca. En las bases reglamentan que se debe jugar a la misma hora lo que es el título y el descenso, no consideran copa internacional. El partido conflicto es el de Cajamarca, que se jugaría cinco días después de ADT y Moquegua”, precisó De la Rosa.

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Cuándo juegan FC Cajamarca, ADT y CD Moquegua en la última fecha

La diferencia en el calendario podría marcar la lucha por la permanencia: ADT y CD Moquegua conocerán sus resultados antes de que FC Cajamarca dispute su último partido ante Alianza Lima en Matute. (Liga 1)

La programación oficial de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 establece los siguientes compromisos para los equipos en zona de riesgo:

ADT visita a Cusco FC el lunes 16 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En simultáneo, CD Moquegua recibe a Atlético Grau ese mismo lunes 16 a las 15:00 horas en el estadio 25 de Noviembre. Por su parte, FC Cajamarca viajará a Lima para enfrentar a Alianza Lima el sábado 21 de noviembre a las 15:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

La diferencia de cinco días entre los partidos de ADT y Moquegua respecto al de Cajamarca es el corazón de la controversia. Cuando el conjunto cajamarquino salte al campo en Matute, los resultados del lunes ya serán historia conocida, lo que podría condicionar —o incluso definir de antemano— el desenlace de la permanencia. Esa asimetría, que De la Rosa calificó sin rodeos como contraria al juego limpio, es la que hoy pone en el banquillo a los organizadores del certamen.

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