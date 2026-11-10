Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Rafael López Aliaga y magistrado del JNE Gunther Gonzáles Barrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Gunther Gonzales Barrón sostuvo que los cuestionamientos de alcaldes que postularon como primeros regidores terminan por confirmar que sus candidaturas encubrían una reelección inmediata, prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

“Las personas que se sienten afectadas con esta decisión, yo escucho que señalan que se ha afectado el voto de los ciudadanos para ellos como alcalde, lo cual reafirma en realidad que estaban en una situación de reelección. Porque si el voto que ellos reclaman ha sido para ponerlos como alcalde, entonces... (Están reconociendo que esto es una reelección) Por supuesto”, declaró Gonzales en entrevista con Exitosa.

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El magistrado consideró que la decisión de la mayoría del JNE cuenta con un sustento sólido, aunque de todos modos consideró que este pronunciamiento tuvo que haberse dado antes.

“Yo desde el principio, hace meses, he estado emitiendo votos en minoría respecto a la postulación de estas personas cuando postularon como primer regidor y el candidato a la alcaldía había renunciado. Entonces, al tratarse de lista única, ellos estaban postulando como alcaldes. Yo lo que creo es que en ese primer momento, evidentemente, si tú no puedes ejercer como alcalde por una prohibición de la Constitución, tampoco puedes postular”, apuntó.

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Votos de magistrados Burneo, Gonzales y Torres.

Gonzales Barrón lamentó que, en dicho momento, la mayoría del JNE no haya compartido el criterio que hoy se impuso en relación a las denominadas reelecciones encubiertas.

“Yo particularmente en ese caso siempre sostuve que era necesario, imprescindible, una interpretación previa. Y hubo un segundo momento, porque la Asociación Civil Transparencia también lo pide y eso está por escrito. Pero también se siguió como se dejó. Y yo creo que cada uno es responsable de lo que ha hecho en estos meses y entonces yo creo que los otros miembros también deberán decir por qué no se quiso aprobar esa interpretación”, indicó.

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JNE frena reelecciones encubiertas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la Resolución N.° 4557-2026-JNE, que establece de manera vinculante para todo el territorio peruano que la condición de primer regidor no habilita a asumir la alcaldía cuando esa persona ejerció el cargo durante el periodo municipal inmediato anterior. La medida alcanza a decenas de autoridades elegidas en 2022 que postularon en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como primeros regidores, tras la renuncia de los candidatos a alcalde de sus propias listas.

El pronunciamiento surgió de una revisión de oficio de 427 actas de proclamación confeccionadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional. El Pleno determinó que la prohibición de reelección inmediata, consagrada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, no puede eludirse mediante candidaturas ubicadas en la nómina de regidores de una lista electoral.

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Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

La resolución se aprobó por mayoría, con los votos a favor de Roberto Burneo, Gunther Gonzales Barrón y Rubén Torres. Se registró la disidencia de Martha Maisch y Aarón Oyarce, quienes sostuvieron que no existe una prohibición legal expresa para ese supuesto y que extender los alcances de la restricción constitucional por vía interpretativa excede las facultades jurisdiccionales del organismo electoral.

En su fundamento de voto en discordia, Maisch y Oyarce argumentaron que “no es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición” y que “toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador”. Ambos magistrados votaron porque los alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores fueran considerados para completar el cuadro de autoridades del periodo 2027-2030.

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Gonzales, por su parte, coincidió con la mayoría en la parte resolutiva, pero presentó un fundamento de voto independiente en el que defendió que la prohibición constitucional opera desde el momento mismo de la postulación.