Perú

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Magistrado respondió a los burgomaestres que cuestionan decisión que frena las reelecciones encubiertas

Rafael López Aliaga y magistrado del JNE Gunther Gonzáles Barrón.
Rafael López Aliaga y magistrado del JNE Gunther Gonzáles Barrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Gunther Gonzales Barrón sostuvo que los cuestionamientos de alcaldes que postularon como primeros regidores terminan por confirmar que sus candidaturas encubrían una reelección inmediata, prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

“Las personas que se sienten afectadas con esta decisión, yo escucho que señalan que se ha afectado el voto de los ciudadanos para ellos como alcalde, lo cual reafirma en realidad que estaban en una situación de reelección. Porque si el voto que ellos reclaman ha sido para ponerlos como alcalde, entonces... (Están reconociendo que esto es una reelección) Por supuesto”, declaró Gonzales en entrevista con Exitosa.

PUBLICIDAD

El magistrado consideró que la decisión de la mayoría del JNE cuenta con un sustento sólido, aunque de todos modos consideró que este pronunciamiento tuvo que haberse dado antes.

“Yo desde el principio, hace meses, he estado emitiendo votos en minoría respecto a la postulación de estas personas cuando postularon como primer regidor y el candidato a la alcaldía había renunciado. Entonces, al tratarse de lista única, ellos estaban postulando como alcaldes. Yo lo que creo es que en ese primer momento, evidentemente, si tú no puedes ejercer como alcalde por una prohibición de la Constitución, tampoco puedes postular”, apuntó.

PUBLICIDAD

Votos de magistrados Burneo, Gonzales y Torres.
Votos de magistrados Burneo, Gonzales y Torres.

Gonzales Barrón lamentó que, en dicho momento, la mayoría del JNE no haya compartido el criterio que hoy se impuso en relación a las denominadas reelecciones encubiertas.

“Yo particularmente en ese caso siempre sostuve que era necesario, imprescindible, una interpretación previa. Y hubo un segundo momento, porque la Asociación Civil Transparencia también lo pide y eso está por escrito. Pero también se siguió como se dejó. Y yo creo que cada uno es responsable de lo que ha hecho en estos meses y entonces yo creo que los otros miembros también deberán decir por qué no se quiso aprobar esa interpretación”, indicó.

JNE frena reelecciones encubiertas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la Resolución N.° 4557-2026-JNE, que establece de manera vinculante para todo el territorio peruano que la condición de primer regidor no habilita a asumir la alcaldía cuando esa persona ejerció el cargo durante el periodo municipal inmediato anterior. La medida alcanza a decenas de autoridades elegidas en 2022 que postularon en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como primeros regidores, tras la renuncia de los candidatos a alcalde de sus propias listas.

El pronunciamiento surgió de una revisión de oficio de 427 actas de proclamación confeccionadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional. El Pleno determinó que la prohibición de reelección inmediata, consagrada en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, no puede eludirse mediante candidaturas ubicadas en la nómina de regidores de una lista electoral.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.
Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

La resolución se aprobó por mayoría, con los votos a favor de Roberto Burneo, Gunther Gonzales Barrón y Rubén Torres. Se registró la disidencia de Martha Maisch y Aarón Oyarce, quienes sostuvieron que no existe una prohibición legal expresa para ese supuesto y que extender los alcances de la restricción constitucional por vía interpretativa excede las facultades jurisdiccionales del organismo electoral.

En su fundamento de voto en discordia, Maisch y Oyarce argumentaron que “no es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición” y que “toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador”. Ambos magistrados votaron porque los alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores fueran considerados para completar el cuadro de autoridades del periodo 2027-2030.

Gonzales, por su parte, coincidió con la mayoría en la parte resolutiva, pero presentó un fundamento de voto independiente en el que defendió que la prohibición constitucional opera desde el momento mismo de la postulación.

Temas Relacionados

JNEElecciones Regionales y Municipales 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Ya tu empleador debe haber decidido si aplicará los días no laborables por la visita del papa León XIV. No es feriado, pero el sector privado tiene la facultad para aplicar el día libre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

El periodista dio su opinión sobre el semblante del técnico brasileño en su última conferencia y de la decisión de convocar al ‘Cabezón’ para marzo del 2027

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

El club de Chorrillos cuestionó el fallo de la Federación Peruana de Vóley, que modificó el resultado de 3-2 a un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional permanece en alerta permanente tras los últimos temblores registrados en las regiones de Loreto, Arequipa y Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 10 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Roberto Burneo reaparece y dice que desde el JNE “nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”

Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Adrián Villar: Medida vence en los próximos días

ENTRETENIMIENTO

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Susy Díaz volvió a Perú y se quiebra al hablar de la situación de Florcita Polo: “Quiero abrazarla”

Monique Pardo revela que su única hija la abandonó tras accidente con el techo de su casa: “Ni siquiera me contestó”

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

DEPORTES

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú: “Es como mi hijo, estoy muy feliz”