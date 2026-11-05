Se complica la situación de Horacio Melgarejo: Liga 1 le abrió expediente disciplinario tras incidentes en Alianza vs Cienciano

La Comisión Disciplinaria revisará los informes por los agravios al árbitro Sebastián Lozano durante el duelo entre Cienciano y Alianza Lima en Matute por el Clausura 2026 del torneo peruano (L1 MAX)

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La Liga de Fútbol Profesional Peruana formalizó la apertura de un expediente disciplinario contra Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano, tras los incidentes protagonizados por el entrenador argentino durante el partido ante Alianza Lima, disputado el martes en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El caso fue elevado a la Comisión Disciplinaria con base en los informes del árbitro Sebastián Lozano y del delegado del encuentro, Andrés Zúñiga, quienes documentaron en detalle los hechos ocurridos en Matute.

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Apertura de expediente

Los incidentes ocurridos en Matute tendrán consecuencias más allá del terreno de juego. La Liga confirmó que los informes arbitrales y del delegado ya forman parte de un procedimiento que deberá evaluar la Comisión Disciplinaria (Liga 1)

Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, confirmó el avance del proceso en declaraciones al programa Hablemos de MAX. “Está en proceso la apertura del expediente. Han habido insultos de este entrenador a los árbitros”, señaló el directivo, quien precisó que tanto el juez principal como el delegado de partido presentaron reportes pormenorizados sobre la conducta del técnico cusqueño.

González detalló que el trámite ya está en marcha. “El expediente está siendo tramitado y está siendo elevado a la Comisión Disciplinaria”, afirmó, y subrayó que los documentos oficiales van “más allá de los gestos” y recogen puntualmente los agravios verbales que Melgarejo dirigió al colegiado.

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El informe preliminar del delegado Zúñiga, dado a conocer por el programa de streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, registra en total seis situaciones vinculadas al encuentro: cuatro atribuidas directamente al comportamiento del entrenador visitante y dos protagonizadas por representantes de la institución blanquiazul. Entre las conductas imputadas a Melgarejo figuran las provocaciones a los aficionados desde la zona técnica, los gestos realizados con ambas manos —en alusión a Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima— mientras se retiraba hacia los vestuarios, el cruce con el árbitro antes de abandonar el campo y su comportamiento general tras recibir la tarjeta roja en el minuto 90+1.

El caso de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, y su hijo Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, también quedó comprendido en el documento. Ambos dejaron la tribuna de Occidente para dirigirse al terreno de juego con la intención de confrontar al técnico mientras el partido aún estaba en desarrollo. El personal de seguridad impidió que el cruce escalara, pero el informe subraya que los dos dirigentes ingresaron a una zona de acceso restringido durante el transcurso de un encuentro oficial, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias independientes.

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El antecedente y la medida cautelar

La polémica de Matute tiene un antecedente disciplinario que vuelve a cobrar relevancia. Melgarejo había recibido una sanción de un año, pero consiguió una medida cautelar que lo mantuvo habilitado para ejercer como técnico. (Liga 1)

El expediente que ahora instruye la Comisión Disciplinaria no es el primero que enfrenta Melgarejo en el fútbol peruano. El entrenador argentino había afrontado con anterioridad un proceso que concluyó con una suspensión de un año tras declaraciones consideradas inapropiadas por las autoridades del fútbol local. Sin embargo, obtuvo una medida cautelar a su favor que le permitió continuar al frente del banco de Cienciano mientras se resolvía su situación legal, lo que le habilitó para estar presente en Matute la noche del martes.

Esa circunstancia fue señalada por el propio programa que entrevistó a González como un elemento central del debate: el técnico pudo dirigir el partido pese a tener un proceso disciplinario previo pendiente de resolución, precisamente por la vigencia de esa cautelar.

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Tras el escándalo, Melgarejo habló con L1 Radio y reconoció que su reacción no fue la adecuada. “La verdad que me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, los escupitajos y un montón de cosas que me tiraron”, manifestó. El técnico reiteró su arrepentimiento: “Vuelvo a decir, pido disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice”. Pese a ello, en el mismo reportaje arremetió contra un periodista de la señal y sostuvo que su carácter no cambiará.

Cienciano, por su parte, emitió un comunicado en el que rechazó los hechos y ofreció disculpas al club blanquiazul, a sus dirigentes y a sus aficionados. La institución cusqueña anunció además que adoptará medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

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El calendario 2027 y un año con múltiples condicionantes

El calendario del fútbol peruano tendrá varios desafíos en 2027, desde las condiciones climáticas hasta los compromisos internacionales. La Liga ya trabaja en una planificación que también contempla las necesidades de la selección nacional (Liga 1)

En la misma entrevista con Hablemos de MAX, González adelantó que la Liga de Fútbol Profesional Peruana ya tiene esbozado el calendario para la temporada 2027. “La idea es empezar el 22 o 23 de enero”, indicó el gerente, aunque aclaró que la fecha debe ser ratificada por las comisiones correspondientes.

El directivo advirtió que el próximo año presentará una agenda especialmente exigente para la organización del torneo. Mencionó tres factores que condicionarán el calendario: el fenómeno de El Niño, que ya afecta a varias regiones del país; los Juegos Panamericanos; y el reinicio de las Eliminatorias, en las que la selección peruana tiene previsto solicitar un período de aclimatación previo a los partidos de altura, lo que implicaría detener la competencia una semana antes de cada fecha FIFA.

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González también reveló que ya mantiene contacto con el comando técnico de la selección para coordinar la disponibilidad de los futbolistas. La posibilidad de que la escuadra nacional requiera a sus convocados con días de anticipación a los microciclos previstos para 2027 es otro elemento que podría ajustar aún más los márgenes del torneo doméstico.